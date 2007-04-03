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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:57

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:
  Ukrainian написав:Всегда есть возможность вырастить свою ягоду и продавать дешевле или не продавать
Покупать тоже никого не заставляют


как у вас всё просто....
ягоду посадил, трусы пошил, электроэнергию погенерил, газ понадабувал :mrgreen:


Простота хуже воровства (С) :mrgreen:
Как-то обострённо стало заметно после замены Порошенко :mrgreen:

Принципиально не покупал черешню и клубнику в этом году, в знак протеста :?
Если бы мой флэш-моб поддержали бы многие, цена бы была в два раза меньше, имхо.

Но я не переживаю, на сэкономленные деньги купил другого всего вкусного, на которое раньше не обращал внимание.


как раз в этом году ситуация в том, что многие и не покупают, но цена держится, поскольку товарной продукции мало(((
все, что попадает на рынок разбирают по такой цене.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:03

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Оставлю просто это здесь:
https://www.biedronka.pl/pl/press,id,gx ... a-od-12-06
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:21

  Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.
походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду(((
с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)

Если ее не консервировать промышленными масштабами, то какая в принципе разница, все равно это мизерная доля расходов
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:38

  Faceless написав:
  Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.
походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду(((
с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)

Если ее не консервировать промышленными масштабами, то какая в принципе разница, все равно это мизерная доля расходов


1-2 тыс грн/мес - не так и мало, как на фрукты;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Если делать молоко в котором нет молока, очень скоро предприятие потеряет покупателей и обанкротится.


А об этом никто не знает! Хоть и пьют.
Санитарный контроль в стране не работает вообще!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:49

  rasmus написав:А об этом никто не знает! Хоть и пьют.
Санитарный контроль в стране не работает вообще!


Вкусовые ощущения и желудок не обманешь. Один-два раза доверие покупателя можно обмануть, потом покупатель начнет искать замену. Доверие покупателя уже не вернешь даже вернув хорошее качество. Усрать торговую марку низким качеством легко, завоевать доверие намного сложней :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:55

  Амвросий написав:
  rasmus написав:А об этом никто не знает! Хоть и пьют.
Санитарный контроль в стране не работает вообще!


Вкусовые ощущения и желудок не обманешь. Один-два раза доверие покупателя можно обмануть, потом покупатель начнет искать замену. Доверие покупателя уже не вернешь даже вернув хорошее качество. Усрать торговую марку низким качеством легко, завоевать доверие намного сложней :)


Під час тестування 29 зразків вершкового масла 20 виявилися фальсифікатом, оскільки містили не тільки молочний жир. --- https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... fikat.html
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:08

  rasmus написав:Під час тестування 29 зразків вершкового масла 20 виявилися фальсифікатом, оскільки містили не тільки молочний жир.


Согласен такая тенденция действительно имеет место быть. Думаю проблема в том, что по мере развития предприятия на него кладут глаз многие заинтересованные лица. В результате владелец вскоре вынужден либо отдать предприятие рейдерам, либо искать способы оптимизации чтобы покрыть неожиданно возникшие расходы и ему становится уже не до поддержания уровня торговой марки. Не претендую на истину, просто сложилось такое мнение :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:10

  Долярчик написав:Полуниця - 80-90грн/кгр
Яблука - 40-48грн/кг
Банани - 27-30грн/кг

У Харкові полуниця 70
Висновок: вирощуйте самі :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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