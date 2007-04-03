Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120. походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду((( с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)
Если ее не консервировать промышленными масштабами, то какая в принципе разница, все равно это мизерная доля расходов
Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120. походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду((( с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)
Если ее не консервировать промышленными масштабами, то какая в принципе разница, все равно это мизерная доля расходов
rasmus написав:А об этом никто не знает! Хоть и пьют. Санитарный контроль в стране не работает вообще!
Вкусовые ощущения и желудок не обманешь. Один-два раза доверие покупателя можно обмануть, потом покупатель начнет искать замену. Доверие покупателя уже не вернешь даже вернув хорошее качество. Усрать торговую марку низким качеством легко, завоевать доверие намного сложней
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
rasmus написав:А об этом никто не знает! Хоть и пьют. Санитарный контроль в стране не работает вообще!
Вкусовые ощущения и желудок не обманешь. Один-два раза доверие покупателя можно обмануть, потом покупатель начнет искать замену. Доверие покупателя уже не вернешь даже вернув хорошее качество. Усрать торговую марку низким качеством легко, завоевать доверие намного сложней
rasmus написав:Під час тестування 29 зразків вершкового масла 20 виявилися фальсифікатом, оскільки містили не тільки молочний жир.
Согласен такая тенденция действительно имеет место быть. Думаю проблема в том, что по мере развития предприятия на него кладут глаз многие заинтересованные лица. В результате владелец вскоре вынужден либо отдать предприятие рейдерам, либо искать способы оптимизации чтобы покрыть неожиданно возникшие расходы и ему становится уже не до поддержания уровня торговой марки. Не претендую на истину, просто сложилось такое мнение