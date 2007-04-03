RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:57

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:
  Ukrainian написав:Всегда есть возможность вырастить свою ягоду и продавать дешевле или не продавать
Покупать тоже никого не заставляют


как у вас всё просто....
ягоду посадил, трусы пошил, электроэнергию погенерил, газ понадабувал :mrgreen:


Простота хуже воровства (С) :mrgreen:
Как-то обострённо стало заметно после замены Порошенко :mrgreen:

Принципиально не покупал черешню и клубнику в этом году, в знак протеста :?
Если бы мой флэш-моб поддержали бы многие, цена бы была в два раза меньше, имхо.

Но я не переживаю, на сэкономленные деньги купил другого всего вкусного, на которое раньше не обращал внимание.


как раз в этом году ситуация в том, что многие и не покупают, но цена держится, поскольку товарной продукции мало(((
все, что попадает на рынок разбирают по такой цене.
Shaman
 
Повідомлень: 352
З нами з: 29.09.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:03

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Оставлю просто это здесь:
https://www.biedronka.pl/pl/press,id,gx ... a-od-12-06
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3684
З нами з: 19.09.10
Подякував: 623 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:21

  Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.
походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду(((
с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)

Если ее не консервировать промышленными масштабами, то какая в принципе разница, все равно это мизерная доля расходов
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27363
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1164 раз.
Подякували: 6522 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:38

  Faceless написав:
  Shaman написав:что-то никто не возмущается клубникой по 80-100 и черешней по 100-120.
походу, дожди в мае вытянули зерновые, но прибили ягоду(((
с другой стороны, раз цены так не пугают, значит не все так плохо;)

Если ее не консервировать промышленными масштабами, то какая в принципе разница, все равно это мизерная доля расходов


1-2 тыс грн/мес - не так и мало, как на фрукты;)
Shaman
 
Повідомлень: 352
З нами з: 29.09.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Если делать молоко в котором нет молока, очень скоро предприятие потеряет покупателей и обанкротится.


А об этом никто не знает! Хоть и пьют.
Санитарный контроль в стране не работает вообще!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 23.04.09
Подякував: 445 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:49

  rasmus написав:А об этом никто не знает! Хоть и пьют.
Санитарный контроль в стране не работает вообще!


Вкусовые ощущения и желудок не обманешь. Один-два раза доверие покупателя можно обмануть, потом покупатель начнет искать замену. Доверие покупателя уже не вернешь даже вернув хорошее качество. Усрать торговую марку низким качеством легко, завоевать доверие намного сложней :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 16 чер, 2020 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2106
З нами з: 26.02.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 09:55

  Амвросий написав:
  rasmus написав:А об этом никто не знает! Хоть и пьют.
Санитарный контроль в стране не работает вообще!


Вкусовые ощущения и желудок не обманешь. Один-два раза доверие покупателя можно обмануть, потом покупатель начнет искать замену. Доверие покупателя уже не вернешь даже вернув хорошее качество. Усрать торговую марку низким качеством легко, завоевать доверие намного сложней :)


Під час тестування 29 зразків вершкового масла 20 виявилися фальсифікатом, оскільки містили не тільки молочний жир. --- https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... fikat.html
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 23.04.09
Подякував: 445 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 10:08

  rasmus написав:Під час тестування 29 зразків вершкового масла 20 виявилися фальсифікатом, оскільки містили не тільки молочний жир.


Согласен такая тенденция действительно имеет место быть. Думаю проблема в том, что по мере развития предприятия на него кладут глаз многие заинтересованные лица. В результате владелец вскоре вынужден либо отдать предприятие рейдерам, либо искать способы оптимизации чтобы покрыть неожиданно возникшие расходы и ему становится уже не до поддержания уровня торговой марки. Не претендую на истину, просто сложилось такое мнение :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2106
З нами з: 26.02.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:10

  Долярчик написав:Полуниця - 80-90грн/кгр
Яблука - 40-48грн/кг
Банани - 27-30грн/кг

У Харкові полуниця 70
Висновок: вирощуйте самі :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17353
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1893 раз.
Подякували: 2753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 17:41

Ціни на полуницю в Україні в півтора рази вищі, ніж у Польщі

Як повідомляють фахівці з моніторингу ягідного ринку "EastFruit", на вихідних відбулися важливі зміни на ягідному ринку, передусім на ринку полуниці. Тому, очевидно, інтерес оптовиків, які закуповують ягоду, вже з понеділка зміщується з південних регіонів, на центральні. Про це повідомляє АgroReview

Очікування зниження цін на полуниці в південних регіонах не виправдалися, тому що більшість фермерів цього регіону вже завершує сезон збирання ягоди, на вихідних ціни на полуницю на Півдні України мали тенденцію до зростання. З'явилися пропозиції якісної ягоди в сучасній упаковці навіть по 70-80 грн/кг. В цілому ж кількість продавців суниці різко впала, а попит на неї залишався високим.

Однак у той же час почалося збирання полуниці в центральних і західних областях України, що підвищило пропозицію цієї продукції на ринку. В результаті ціни на полуницю тут, навпаки, знизилися. У неділю середня оптова ціна на цю ягоду в Києві вже була нижче, ніж у Херсонській області.

За підсумками ж минулого робочого тижня, ціни на полуницю в Україні суттєво зросли і навіть були в півтора рази вище, ніж у Польщі. А це означає, що закупівля ягоди для заморозки раніше не мала економічного сенсу, хоча зазвичай у цей час сезон переробки полуниці в Україні вже починався.
jump
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, p_vovk74, vitaliian і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5668, 5669, 5670
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
56690 189784786
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 18:15
jump
Как правильно вести бизнес в условиях кризиса
Anonymous » Сер 05 лис, 2008 13:05
8 25770
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 09:28
heineken
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 13:58
31 3285
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 20:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86821)
16.06.2020 18:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.