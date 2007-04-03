Додано: Вів 16 чер, 2020 17:41

Як повідомляють фахівці з моніторингу ягідного ринку "EastFruit", на вихідних відбулися важливі зміни на ягідному ринку, передусім на ринку полуниці. Тому, очевидно, інтерес оптовиків, які закуповують ягоду, вже з понеділка зміщується з південних регіонів, на центральні. Про це повідомляє АgroReview



Очікування зниження цін на полуниці в південних регіонах не виправдалися, тому що більшість фермерів цього регіону вже завершує сезон збирання ягоди, на вихідних ціни на полуницю на Півдні України мали тенденцію до зростання. З'явилися пропозиції якісної ягоди в сучасній упаковці навіть по 70-80 грн/кг. В цілому ж кількість продавців суниці різко впала, а попит на неї залишався високим.



Однак у той же час почалося збирання полуниці в центральних і західних областях України, що підвищило пропозицію цієї продукції на ринку. В результаті ціни на полуницю тут, навпаки, знизилися. У неділю середня оптова ціна на цю ягоду в Києві вже була нижче, ніж у Херсонській області.



За підсумками ж минулого робочого тижня, ціни на полуницю в Україні суттєво зросли і навіть були в півтора рази вище, ніж у Польщі. А це означає, що закупівля ягоди для заморозки раніше не мала економічного сенсу, хоча зазвичай у цей час сезон переробки полуниці в Україні вже починався.