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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:52
zРадио написав:
Естественно - я и не писал, что курсом можно регулировать качество. Паритетный курс просто вернет украинским производителям low-сегмент, где им, преимущественно, и место
пушкой по воробьям, вы не покупайте всё что на ваш взгляд продают дорого, и местный производитель вернётся в лоу сегмент при текущем курсе.
До какого дна надо уронить курс, чтобы авто 2015 года стоило как в Польше? Или может дело не в курсе, а в налогах.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 03 лип, 2020 20:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:00
zRadio
zРадио написав:
V2в рамках зоны свободной торговли у Украины нет НИКАКИХ рычагов ограничения импорта из ЕС. Ни технических, ни санитарных, ни квотных!
Снижение обменного курса - единственный инструмент протекционизма
, который, де-юре, еще остается у нас в руках, но де-факто, и он оспаривается с помощью пропаганды "независимости НБУ".
, если в Польше сыр стоит примерно 5 ойро за кг, а в Украине 7 ойро за кг
То это не вопрос курсообразования, а вопрос работы КабМина, Антимонопольного комитета.
Можно уронить курс до 40 гривен, чего ты активно добиваешься.
Но украинский сыр не останется ценой в 210 грн за кг, цена вырастет.
В Польше сыр стоит 5 ойро за кг, средняя ЗП в Польше ~1000 ойро. Можно купить 200 кг сыра
В Украине сыр стоит 7 ойро за кг, средняя ЗП в Украине ~340 ойро. Можно купить 50 кг сыра
Ещё одно доказательство, что проблеме не в курсообразовании, а в жадности украинских производителей.
И НБУ здесь не при чём
От тебя одна экономическая софистика
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:04
dima_beleb написав:
так может быть, сначла налоги сделать как в Польше?
От снижения налогов - рукожопы сами собой не исчезнут.
Поэтому, протекционизм - это зло.
Потребители получает товар худшего качества за примерно туже цену, что и импортный товар хорошего качества.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:07
vitaliian написав:
пушкой по воробьям, вы не покупайте всё что на ваш взгляд продают дорого, и местный производитель вернётся в лоу сегмент при текущем курсе.
А на мой взгляд ценность украинской продукции и не завышена - импортной занижена! Да, это против популизма, которым выше некоторые авторы купили аудиторию. Но это абсолютная правда
Не получает сегодня украинский производитель сверхприбылей - в среднем вообще уже прибыли не получает (суммарный финансовый эффект от операционной деятельности в 1-м кв. 2020 отрицательный)... И в неэффективном ведении дел его обвинить невозможно. Не производитель сыра виноват, что стоимость его фондирования - 15% против 5% у польского конкурента... Тут с головы нужно начинать!
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 03 лип, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:11
vitaliian написав: zРадио написав:
выше качество - выше цена. Наши же производители из-за перекоса курса (который очевиден по размеру дисбаланса внешней торговли) производят с низким качеством и нифига не низкой себестоимость. Поэтому проигрывают рынок начисто.
курс тут не причём, производить качественную продукцию у нас невыгодно по ряду причин, прежде всего из-за низкого спроса. Если мы говорим о продуктах то сети выкручивают руки поставщикам требуя низкую входную цену, они её получают с потерей качества при этом витринная цена остается как за качественный товар. Никаким курсом это не решить, должен быть независимый надзор, экспертиза и суровые штрафы.
У нас привыкли по быстрому срывать куш и не думать о перспективе, торговой марке, к этому добавили возможность делать продукт из дешевого овна, отменили знак качества и прочее. Все это произошло не давно и у нас же на глазах.
И если супермаркетам не выгодно брать качественную дорогую продукцию, почему они ее берут, но не у наших производителей? Потому как цена низшего ценового сегмента тех же сыров почти одинакова, а качество разное.
Есть пример местечкового производителя, правда не твердого сыра, но не в этом суть, а в том, что "молока" в этом сыре не было вообще, но цена была как у остальных. Вся эта отмена стандартов не в пользу бедных производителей, а сплошное надувательство покупателей, как и курс, как и ОВГЗ и прочие вкусности местной кухни.
Востаннє редагувалось ruvex
в П'ят 03 лип, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:14
zРадио написав:
Не получает сегодня украинский производитель сверхприбылей - в среднем вообще уже прибыли не получает
и курс здесь не при чём, завезти 100 кг сыра и продать выгоднее чем изготовить 100кг сыра и продать, потому что у импортера издержек минимум, а у производства вышекрыши. Я работал на производстве которое задавили импортом, и наша цена изначально была вдвое ниже импорта (при одинаковом качестве), но с падением продаж пришлось поднимать цену, чтобы сохранить производство. Потом поняли это бессмысленно и сами начали импортировать в объемах 20-30% от того что когда то производили. Производство в теории может быть снова запущено при условии что вернётся спрос уровня 2012 года, чего не будет никогда, торговать импортом будет проще и дешевле и никакой курс это не изменит, пока не вырастет потребление, тогда станет выгодно производить внутри страны и у производителя будет люфт по цене чтобы вытеснять импорт.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 03 лип, 2020 20:20, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:17
pesikot написав:zRadio
, если в Польше сыр стоит примерно 5 ойро за кг, а в Украине 7 ойро за кг
То это не вопрос курсообразования, а вопрос работы КабМина, Антимонопольного комитета.
Запахло Юлей - заговорщики против бедного люда
pesikot написав:
Можно уронить курс до 40 гривен, чего ты активно добиваешься.
Врешь! Я за ослабление гривны на 5-10% в год, чтобы балансировать сальдо торговли, а не платежей! Торговля - это реальная экономика, а платежи минус торговля - эфемерная спекулятивная, которая и приводит к дисбалансам, предшествующим кризисам!
pesikot написав:
Но украинский сыр не останется ценой в 210 грн за кг, цена вырастет.
При девальвации украинский продукт подорожает на (размер девальвации * долю импорта в его себестоимости), а польский - на всю величину девальвации.
Что тебе еще здесь может быть непонятно?
pesikot написав:
Ещё одно доказательство, что проблеме не в курсообразовании, а в жадности украинских производителей.
Снова Юлин популизм заговорл...
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:23
zРадио написав:
При девальвации украинский продукт подорожает на (размер девальвации * долю импорта в его себестоимости), а польский - на всю величину девальвации.
упадет спрос, закроются ещё производства, в итоге доля импорта вырастет. Надо стимулировать спрос а не таргетировать цены. Рынок сам себя отрегулирует, и пока что регуляция говорит о том что лучше купить импорт, со временем это приведет к тому что украинского сыра не будет, потому что конкурировать с теми чьи объемы в сотни раз выше невозможно ни ценой ни качеством.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 03 лип, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:36
zРадио написав:
И я готов переплачивать. И это, действительно, требует переплаты: выше качество - выше цена. Наши же производители из-за перекоса курса (который очевиден по размеру дисбаланса внешней торговли) производят с низким качеством и нифига не низкой себестоимость. Поэтому проигрывают рынок начисто.
Не из-за перекоса курса, а из-за собственной жадности.
При курсе 50 грн украинский сыр не останется в цене по 210, он будет по 350
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:48
zРадио написав:
Врешь! Я за ослабление гривны на 5-10% в год, чтобы балансировать сальдо торговли, а не платежей
Бредни пишешь ты, с умным лицом.
При ослаблении гривны, цена украинского производства не будет стоят на месте, а будет расти вместе с ослаблением гривны. А это уже зона ответственности КабМина, но не НБУ
Это замкнутый круг протекционизма. Когда плохой товар будет продаваться по высокой цене
А хороший товар не будет доступен, потому что цена на него будет ещё выше, в виду высокого курса валюты. Ведь это ты и предлагаешь ?
Народу - сырный продукт задорого, себе - качественный сыр
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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