RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46474849>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Естественно - я и не писал, что курсом можно регулировать качество. Паритетный курс просто вернет украинским производителям low-сегмент, где им, преимущественно, и место
пушкой по воробьям, вы не покупайте всё что на ваш взгляд продают дорого, и местный производитель вернётся в лоу сегмент при текущем курсе.

До какого дна надо уронить курс, чтобы авто 2015 года стоило как в Польше? Или может дело не в курсе, а в налогах.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 20:05, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4103
З нами з: 06.04.16
Подякував: 867 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:00

  zРадио написав:V2
в рамках зоны свободной торговли у Украины нет НИКАКИХ рычагов ограничения импорта из ЕС. Ни технических, ни санитарных, ни квотных!

Снижение обменного курса - единственный инструмент протекционизма, который, де-юре, еще остается у нас в руках, но де-факто, и он оспаривается с помощью пропаганды "независимости НБУ".

zRadio, если в Польше сыр стоит примерно 5 ойро за кг, а в Украине 7 ойро за кг
То это не вопрос курсообразования, а вопрос работы КабМина, Антимонопольного комитета.

Можно уронить курс до 40 гривен, чего ты активно добиваешься.
Но украинский сыр не останется ценой в 210 грн за кг, цена вырастет.

В Польше сыр стоит 5 ойро за кг, средняя ЗП в Польше ~1000 ойро. Можно купить 200 кг сыра
В Украине сыр стоит 7 ойро за кг, средняя ЗП в Украине ~340 ойро. Можно купить 50 кг сыра

Ещё одно доказательство, что проблеме не в курсообразовании, а в жадности украинских производителей.
И НБУ здесь не при чём

От тебя одна экономическая софистика
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4828
З нами з: 31.08.09
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:04

  dima_beleb написав:так может быть, сначла налоги сделать как в Польше?

От снижения налогов - рукожопы сами собой не исчезнут.

Поэтому, протекционизм - это зло.
Потребители получает товар худшего качества за примерно туже цену, что и импортный товар хорошего качества.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4828
З нами з: 31.08.09
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:07

  vitaliian написав:пушкой по воробьям, вы не покупайте всё что на ваш взгляд продают дорого, и местный производитель вернётся в лоу сегмент при текущем курсе.


А на мой взгляд ценность украинской продукции и не завышена - импортной занижена! Да, это против популизма, которым выше некоторые авторы купили аудиторию. Но это абсолютная правда :D Не получает сегодня украинский производитель сверхприбылей - в среднем вообще уже прибыли не получает (суммарный финансовый эффект от операционной деятельности в 1-м кв. 2020 отрицательный)... И в неэффективном ведении дел его обвинить невозможно. Не производитель сыра виноват, что стоимость его фондирования - 15% против 5% у польского конкурента... Тут с головы нужно начинать!
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 03 лип, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6436
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:11

  vitaliian написав:
  zРадио написав:выше качество - выше цена. Наши же производители из-за перекоса курса (который очевиден по размеру дисбаланса внешней торговли) производят с низким качеством и нифига не низкой себестоимость. Поэтому проигрывают рынок начисто.
курс тут не причём, производить качественную продукцию у нас невыгодно по ряду причин, прежде всего из-за низкого спроса. Если мы говорим о продуктах то сети выкручивают руки поставщикам требуя низкую входную цену, они её получают с потерей качества при этом витринная цена остается как за качественный товар. Никаким курсом это не решить, должен быть независимый надзор, экспертиза и суровые штрафы.

У нас привыкли по быстрому срывать куш и не думать о перспективе, торговой марке, к этому добавили возможность делать продукт из дешевого овна, отменили знак качества и прочее. Все это произошло не давно и у нас же на глазах.
И если супермаркетам не выгодно брать качественную дорогую продукцию, почему они ее берут, но не у наших производителей? Потому как цена низшего ценового сегмента тех же сыров почти одинакова, а качество разное.
Есть пример местечкового производителя, правда не твердого сыра, но не в этом суть, а в том, что "молока" в этом сыре не было вообще, но цена была как у остальных. Вся эта отмена стандартов не в пользу бедных производителей, а сплошное надувательство покупателей, как и курс, как и ОВГЗ и прочие вкусности местной кухни.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 03 лип, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9828
З нами з: 03.11.08
Подякував: 723 раз.
Подякували: 2123 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Не получает сегодня украинский производитель сверхприбылей - в среднем вообще уже прибыли не получает
и курс здесь не при чём, завезти 100 кг сыра и продать выгоднее чем изготовить 100кг сыра и продать, потому что у импортера издержек минимум, а у производства вышекрыши. Я работал на производстве которое задавили импортом, и наша цена изначально была вдвое ниже импорта (при одинаковом качестве), но с падением продаж пришлось поднимать цену, чтобы сохранить производство. Потом поняли это бессмысленно и сами начали импортировать в объемах 20-30% от того что когда то производили. Производство в теории может быть снова запущено при условии что вернётся спрос уровня 2012 года, чего не будет никогда, торговать импортом будет проще и дешевле и никакой курс это не изменит, пока не вырастет потребление, тогда станет выгодно производить внутри страны и у производителя будет люфт по цене чтобы вытеснять импорт.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 20:20, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4103
З нами з: 06.04.16
Подякував: 867 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:17

  pesikot написав:zRadio, если в Польше сыр стоит примерно 5 ойро за кг, а в Украине 7 ойро за кг
То это не вопрос курсообразования, а вопрос работы КабМина, Антимонопольного комитета.


Запахло Юлей - заговорщики против бедного люда :mrgreen:

  pesikot написав:Можно уронить курс до 40 гривен, чего ты активно добиваешься.


Врешь! Я за ослабление гривны на 5-10% в год, чтобы балансировать сальдо торговли, а не платежей! Торговля - это реальная экономика, а платежи минус торговля - эфемерная спекулятивная, которая и приводит к дисбалансам, предшествующим кризисам!

  pesikot написав:Но украинский сыр не останется ценой в 210 грн за кг, цена вырастет.


При девальвации украинский продукт подорожает на (размер девальвации * долю импорта в его себестоимости), а польский - на всю величину девальвации.

Что тебе еще здесь может быть непонятно?

  pesikot написав:Ещё одно доказательство, что проблеме не в курсообразовании, а в жадности украинских производителей.


Снова Юлин популизм заговорл...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6436
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:При девальвации украинский продукт подорожает на (размер девальвации * долю импорта в его себестоимости), а польский - на всю величину девальвации.
упадет спрос, закроются ещё производства, в итоге доля импорта вырастет. Надо стимулировать спрос а не таргетировать цены. Рынок сам себя отрегулирует, и пока что регуляция говорит о том что лучше купить импорт, со временем это приведет к тому что украинского сыра не будет, потому что конкурировать с теми чьи объемы в сотни раз выше невозможно ни ценой ни качеством.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 03 лип, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4103
З нами з: 06.04.16
Подякував: 867 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:36

  zРадио написав:
И я готов переплачивать. И это, действительно, требует переплаты: выше качество - выше цена. Наши же производители из-за перекоса курса (который очевиден по размеру дисбаланса внешней торговли) производят с низким качеством и нифига не низкой себестоимость. Поэтому проигрывают рынок начисто.

Не из-за перекоса курса, а из-за собственной жадности.
При курсе 50 грн украинский сыр не останется в цене по 210, он будет по 350
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4828
З нами з: 31.08.09
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:48

  zРадио написав:Врешь! Я за ослабление гривны на 5-10% в год, чтобы балансировать сальдо торговли, а не платежей

Бредни пишешь ты, с умным лицом.

При ослаблении гривны, цена украинского производства не будет стоят на месте, а будет расти вместе с ослаблением гривны. А это уже зона ответственности КабМина, но не НБУ

Это замкнутый круг протекционизма. Когда плохой товар будет продаваться по высокой цене

А хороший товар не будет доступен, потому что цена на него будет ещё выше, в виду высокого курса валюты. Ведь это ты и предлагаешь ?

Народу - сырный продукт задорого, себе - качественный сыр :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4828
З нами з: 31.08.09
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 46474849>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aklex, goldfinger, pesikot, stm, vitaliian, Василь-Рівне і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5817, 5818, 5819
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
58188 190311294
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 21:54
pesikot
Как правильно вести бизнес в условиях кризиса
Anonymous » Сер 05 лис, 2008 13:05
8 29555
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 09:28
heineken
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 13:58
31 3642
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 20:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25145)
03.07.2020 21:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.