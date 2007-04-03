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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:52

  vitaliian написав:
  zРадио написав:При девальвации украинский продукт подорожает на (размер девальвации * долю импорта в его себестоимости), а польский - на всю величину девальвации.
упадет спрос, закроются ещё производства, в итоге доля импорта вырастет. Надо стимулировать спрос а не таргетировать цены. Рынок сам себя отрегулирует, и пока что регуляция говорит о том что лучше купить импорт, со временем это приведет к тому что украинского сыра не будет, потому что конкурировать с теми чьи объемы в сотни раз выше невозможно ни ценой ни качеством.


Тогда экономика подсолнуха и окатышей! Не бывает внутреннего рынка объемом 35 млн ртов, если только его не защищает государство. Против economy of scale не попрешь. Но повторяю (и предостерегаю) - объемов предложения подсолнуха и окатышей у нас на 15 млн населения, а не 35 млн, поэтому есть польские сыры вместо украинских смогут не только лишь все (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:31

  pesikot написав:
  zРадио написав:Врешь! Я за ослабление гривны на 5-10% в год, чтобы балансировать сальдо торговли, а не платежей

Бредни пишешь ты, с умным лицом.

При ослаблении гривны, цена украинского производства не будет стоят на месте, а будет расти вместе с ослаблением гривны. А это уже зона ответственности КабМина, но не НБУ

Это замкнутый круг протекционизма. Когда плохой товар будет продаваться по высокой цене

А хороший товар не будет доступен, потому что цена на него будет ещё выше, в виду высокого курса валюты. Ведь это ты и предлагаешь ?

Народу - сырный продукт задорого, себе - качественный сыр :)


А я то тут каким боком? Я у тебя польский сыр не забирал, извини :D Просто объяснял, что экономика зарабатывает на него либо не для всех, либо ненадолго. Поэтому за 3 последних года дешевого польского сыра пересичный будет расплачиваться отсутствием на столе даже украинского сыра следующие 2 года...

Видишь ли - польские производители не бесплатно отгружают Украине свой сыр! За него нужно платить доходами от экспорта. И того короткого перечня продуктов низкого передела, который мы экспортируем, НЕ ХВАТАЕТ на покупку всего длинного перечня готовых продуктов, которые нам необходимы
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:47

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  ruvex написав:Вся эта отмена стандартов не в пользу бедных производителей, а сплошное надувательство покупателей, как и курс, как и ОВГЗ и прочие вкусности местной кухни.
против надувательства должны работать законы, пересичный же не в состоянии быть экспертом во всех отраслях где его могут надуть. С овгз проще, инвесторы знают на что идут, если честно я их не понимаю, неужели они не могут заработот 10% в твёрдой валюте если вкладываются в мягкие. 10% годовых это же так мало.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
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