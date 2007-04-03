zРадио написав:При девальвации украинский продукт подорожает на (размер девальвации * долю импорта в его себестоимости), а польский - на всю величину девальвации.
упадет спрос, закроются ещё производства, в итоге доля импорта вырастет. Надо стимулировать спрос а не таргетировать цены. Рынок сам себя отрегулирует, и пока что регуляция говорит о том что лучше купить импорт, со временем это приведет к тому что украинского сыра не будет, потому что конкурировать с теми чьи объемы в сотни раз выше невозможно ни ценой ни качеством.
Тогда экономика подсолнуха и окатышей! Не бывает внутреннего рынка объемом 35 млн ртов, если только его не защищает государство. Против economy of scale не попрешь. Но повторяю (и предостерегаю) - объемов предложения подсолнуха и окатышей у нас на 15 млн населения, а не 35 млн, поэтому есть польские сыры вместо украинских смогут не только лишь все (с)
zРадио написав:Врешь! Я за ослабление гривны на 5-10% в год, чтобы балансировать сальдо торговли, а не платежей
Бредни пишешь ты, с умным лицом.
При ослаблении гривны, цена украинского производства не будет стоят на месте, а будет расти вместе с ослаблением гривны. А это уже зона ответственности КабМина, но не НБУ
Это замкнутый круг протекционизма. Когда плохой товар будет продаваться по высокой цене
А хороший товар не будет доступен, потому что цена на него будет ещё выше, в виду высокого курса валюты. Ведь это ты и предлагаешь ?
Народу - сырный продукт задорого, себе - качественный сыр
А я то тут каким боком? Я у тебя польский сыр не забирал, извини Просто объяснял, что экономика зарабатывает на него либо не для всех, либо ненадолго. Поэтому за 3 последних года дешевого польского сыра пересичный будет расплачиваться отсутствием на столе даже украинского сыра следующие 2 года...
Видишь ли - польские производители не бесплатно отгружают Украине свой сыр! За него нужно платить доходами от экспорта. И того короткого перечня продуктов низкого передела, который мы экспортируем, НЕ ХВАТАЕТ на покупку всего длинного перечня готовых продуктов, которые нам необходимы
ruvex написав:Вся эта отмена стандартов не в пользу бедных производителей, а сплошное надувательство покупателей, как и курс, как и ОВГЗ и прочие вкусности местной кухни.
против надувательства должны работать законы, пересичный же не в состоянии быть экспертом во всех отраслях где его могут надуть. С овгз проще, инвесторы знают на что идут, если честно я их не понимаю, неужели они не могут заработот 10% в твёрдой валюте если вкладываются в мягкие. 10% годовых это же так мало.
zРадио написав:Поэтому за 3 последних года дешевого польского сыра пересичный будет расплачиваться отсутствием на столе даже украинского сыра следующие 2 года...
всё будет как в эпицентре, 90% продукции - импорт, даже какие то коврики, мячики надувные, кеды, очки. Ну ослабим мы гривну, вырастут производства? нет, будет тот же импорт но дороже (или не дороже но других марок), недавно смотрел минихолодильник за 2к грн неизвестной мне марки, а в 2010 я купил такой же самсунг за 3к. Те же lcd телевизоры как стоили до девала так примерно и стоят, смартфоны вообще подешевели в гривнах, помню в 2012 смотрел леново за 1450, дешевле тогда ничего не было (но и разных doogee- nomi тоже не было), сейчас по 1200-1300 можно новые смарты найти с нечитаемыми названиями. Сплит кондиционер до девала стоил 3300 (какой марки не помню но самый дешевый), сейчас 4400 в эльдорадо. На любой сегмент покупателей есть товар, завезут не польские сыры а с бангладеш (к примеру). Как когда о навезли турецкий чай в килограмовых пачках, такого д-ма я еще не пил.Короче девал не выход, плюсов - гулькин нос, а минусов - вагон и тележка.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
zРадио написав:Врешь! Я за ослабление гривны на 5-10% в год, чтобы балансировать сальдо торговли, а не платежей
Бредни пишешь ты, с умным лицом.
При ослаблении гривны, цена украинского производства не будет стоят на месте, а будет расти вместе с ослаблением гривны. А это уже зона ответственности КабМина, но не НБУ
Это замкнутый круг протекционизма. Когда плохой товар будет продаваться по высокой цене
А хороший товар не будет доступен, потому что цена на него будет ещё выше, в виду высокого курса валюты. Ведь это ты и предлагаешь ?
Народу - сырный продукт задорого, себе - качественный сыр
Якраз по сирах західний продукт буде завжди більш конкурентоздатний нашого, тому що вони чітко розуміють необхідність дотацій свого с/г виробництва з точки зору продовольчої безпеки. І змагання в межах Євросоюзу йде за право законно надавати побільше дотацій саме своїм. Для екон.безпеки кожної держави життєво необхідно мати можливість забезпечити себе власним продовольством: це як з армією- щоб не годувати чужу, потрібно годувати свою. І дотують гейропейці для цього с/г виробництво на конкурентних засадах, а не як у нас, що кожна дотаційна чи інвестиційна програма розробляється під конкретного олігарха. Та і в інших сферах протекціонізм на Заході нехилий- чого варті "розбірки" Боінг-Аербас, чи по майкрософту-гуглу. А "папуасам" вони гарно розповідають про велику і чисту "руку вільного ринку", яка "прийде- порядок наведе". Щодо "наших баранів", то девальвація гривні як валюти слабкої економіки була визначена величиною дохідності по ній в попередні роки, тому що відкрита для всіх зовнішніх ринків економіка накопичувала всі ці роки перекоси, властиві її олігархічному укладу, які були ще посилені ревальваційно- "інвестиційним" бумом. Я ще до заяви Яші писав, що його зняття зараз вже нічого не вирішує, а навпаки дає иожливість йому красиво "зіскочити" перед...
vitaliian написав:zРадио проанализируйте много ли открылось успешных внутренних производств после девала 2014г, которые бы работали не на экспорт. А по вашей теории должно было выстрелить.
А че там войны не было? Или Инвесторам пофиг на неизвестность на будущий год, что там будет одна страна или пол страны? Бизнес и так будет цвести?
а что мешало открыть сыр - масло завод под тернополем? Из за войны коровы перестали доиться или люди есть перехотели? Девал же, самое время вытеснять дешевый импорт. Но ни в одном сегменте импорт не был вытеснен национальным производителем.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian написав:zРадио проанализируйте много ли открылось успешных внутренних производств после девала 2014г, которые бы работали не на экспорт. А по вашей теории должно было выстрелить.
А че там войны не было? Или Инвесторам пофиг на неизвестность на будущий год, что там будет одна страна или пол страны? Бизнес и так будет цвести?
а что мешало открыть сыр - масло завод под тернополем? Из за войны коровы перестали доиться или люди есть перехотели? Девал же, самое время вытеснять дешевый импорт. Но ни в одном сегменте импорт не был вытеснен национальным производителем.
Moneta написав:При сырьевой модели курсу суждено обваливаться всегда, как только папуасы собирают недостаточно золотого песка в обмен на стеклянные бусы. О какой стабильности вы говорите? Понаписывали себе какойто фигни в конституции. Кем вы себя возомнили
Очень трезвый комментарий. Но вряд ли найдет понимание... Основной лейтмотив контр-аргументации - не лишайте, ироды, нас вкусного польского сыра, мы к нему 3 года привыкали
Moneta написав:При сырьевой модели курсу суждено обваливаться всегда, как только папуасы собирают недостаточно золотого песка в обмен на стеклянные бусы. О какой стабильности вы говорите? Понаписывали себе какойто фигни в конституции. Кем вы себя возомнили
Очень трезвый комментарий. Но вряд ли найдет понимание... Основной лейтмотив контр-аргументации - не лишайте, ироды, нас вкусного польского сыра, мы к нему 3 года привыкали
Контраргумент лишая сыра надо показать что приобретаем в замен Инфляция = рост цен Эмиссия = рост цен Т.е. ни сыра польского, более того хлеба меньше и вода из крана подорожала )))
Moneta написав:При сырьевой модели курсу суждено обваливаться всегда, как только папуасы собирают недостаточно золотого песка в обмен на стеклянные бусы. О какой стабильности вы говорите? Понаписывали себе какойто фигни в конституции. Кем вы себя возомнили
Очень трезвый комментарий. Но вряд ли найдет понимание... Основной лейтмотив контр-аргументации - не лишайте, ироды, нас вкусного польского сыра, мы к нему 3 года привыкали
Контраргумент лишая сыра надо показать что приобретаем в замен Инфляция = рост цен Эмиссия = рост цен Т.е. ни сыра польского, более того хлеба меньше и вода из крана подорожала )))
зрадіо про контрольований девал: 3..10% щороку, з поступовим зменшенням девалу, а не "прибитий цвяхами курс"
flyman написав:[ зрадіо про контрольований девал: 3..10% щороку, з поступовим зменшенням девалу, а не "прибитий цвяхами курс"
У контроля девала должна быть цель. Девал на 1 грн приведёт к чему? Какова стоимость ресурсов критического импорта? Если без сыра и с более чёрствым хлебом я ещё получу разрыв бюджета по критическому импорту то простите какого?