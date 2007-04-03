Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:47

ruvex написав: Вся эта отмена стандартов не в пользу бедных производителей, а сплошное надувательство покупателей, как и курс, как и ОВГЗ и прочие вкусности местной кухни. Вся эта отмена стандартов не в пользу бедных производителей, а сплошное надувательство покупателей, как и курс, как и ОВГЗ и прочие вкусности местной кухни.

zРадио написав: Поэтому за 3 последних года дешевого польского сыра пересичный будет расплачиваться отсутствием на столе даже украинского сыра следующие 2 года... Поэтому за 3 последних года дешевого польского сыра пересичный будет расплачиваться отсутствием на столе даже украинского сыра следующие 2 года...

против надувательства должны работать законы, пересичный же не в состоянии быть экспертом во всех отраслях где его могут надуть. С овгз проще, инвесторы знают на что идут, если честно я их не понимаю, неужели они не могут заработот 10% в твёрдой валюте если вкладываются в мягкие. 10% годовых это же так мало.всё будет как в эпицентре, 90% продукции - импорт, даже какие то коврики, мячики надувные, кеды, очки. Ну ослабим мы гривну, вырастут производства? нет, будет тот же импорт но дороже (или не дороже но других марок), недавно смотрел минихолодильник за 2к грн неизвестной мне марки, а в 2010 я купил такой же самсунг за 3к. Те же lcd телевизоры как стоили до девала так примерно и стоят, смартфоны вообще подешевели в гривнах, помню в 2012 смотрел леново за 1450, дешевле тогда ничего не было (но и разных doogee- nomi тоже не было), сейчас по 1200-1300 можно новые смарты найти с нечитаемыми названиями. Сплит кондиционер до девала стоил 3300 (какой марки не помню но самый дешевый), сейчас 4400 в эльдорадо. На любой сегмент покупателей есть товар, завезут не польские сыры а с бангладеш (к примеру). Как когда о навезли турецкий чай в килограмовых пачках, такого д-ма я еще не пил.Короче девал не выход, плюсов - гулькин нос, а минусов - вагон и тележка.