vitaliian написав:zРадио проанализируйте много ли открылось успешных внутренних производств после девала 2014г, которые бы работали не на экспорт. А по вашей теории должно было выстрелить.
А че там войны не было? Или Инвесторам пофиг на неизвестность на будущий год, что там будет одна страна или пол страны? Бизнес и так будет цвести?
а что мешало открыть сыр - масло завод под тернополем? Из за войны коровы перестали доиться или люди есть перехотели? Девал же, самое время вытеснять дешевый импорт. Но ни в одном сегменте импорт не был вытеснен национальным производителем.
а как по мне ассортимент молочной продукции (и соответственно производителей) с 2014 года как раз расширился. да и колбасной тоже. засилье импорта пошло как раз со второй половины 2019 года - с чего бы это?
flyman написав:[ зрадіо про контрольований девал: 3..10% щороку, з поступовим зменшенням девалу, а не "прибитий цвяхами курс"
У контроля девала должна быть цель. Девал на 1 грн приведёт к чему? Какова стоимость ресурсов критического импорта? Если без сыра и с более чёрствым хлебом я ещё получу разрыв бюджета по критическому импорту то простите какого?
С плавной управляемой девальвацией вы не получите резких шоков, как то снижение средней зарплаты до 150 долларов в 2015-м (о причинах, я знаю, любят рассуждать, отнеся все на агрессию РФ, но на самом деле это лишь небольшая часть ответа, тем более, что таких шоков в нашей истории было уже достаточно - вспомните 2008-й, когда 4 года до него зубами держали курс 5)
Не знаю чего напали на украинские сыры. Сыры дешевле 200 грн, это обычный сырный продукт, вполне соответствующий показателю цена-качество. Украинские сыры свыше 250 грн великолепного качества. Так называемые сыры из Польши, действительно встречаются дешевле 200 грн, низко качественные помои, воняющие уксусом и с ватным безвкусием. Видимо сетевые маркеты скупают помои в Польше, чтобы втюхать пересичным под громкой маркой сыр из Польши. Качственный сыры из Западной Европы действительно хороши, но редко встречаются дешевле 300 грн.
jump написав:Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче рівня інфляції.
Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що потрібно далі знижувати облікову ставку. Не бачу проблем, якщо у нас облікова ставка буде нижче, ніж інфляція", - підкреслив міністр.
За його словами, зниження облікової ставки до 6% річних - позитивний крок для економіки, але запізнілий.
"Зниження до 6% - хороший крок, але коли він стався? Це потрібно було робити півроку тому, коли тільки почалася тенденція. У нас падіння промисловості відбулося в четвертому кварталі минулого року", - сказав Петрашко.
Кукуруза на рынке в Запорожье - 10грн-шт. Абрикос (такой себе) 50грн Инфляция - 2%. Ага, верим