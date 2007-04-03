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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:41

  vitaliian написав:
  aklex написав:
  vitaliian написав:zРадио проанализируйте много ли открылось успешных внутренних производств после девала 2014г, которые бы работали не на экспорт. А по вашей теории должно было выстрелить.

А че там войны не было? Или Инвесторам пофиг на неизвестность на будущий год, что там будет одна страна или пол страны?
Бизнес и так будет цвести?
а что мешало открыть сыр - масло завод под тернополем? Из за войны коровы перестали доиться или люди есть перехотели? Девал же, самое время вытеснять дешевый импорт. Но ни в одном сегменте импорт не был вытеснен национальным производителем.


а как по мне ассортимент молочной продукции (и соответственно производителей) с 2014 года как раз расширился. да и колбасной тоже.
засилье импорта пошло как раз со второй половины 2019 года - с чего бы это? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:53

  stm написав:
  flyman написав:[
зрадіо про контрольований девал: 3..10% щороку, з поступовим зменшенням девалу, а не "прибитий цвяхами курс"

У контроля девала должна быть цель. Девал на 1 грн приведёт к чему? Какова стоимость ресурсов критического импорта? Если без сыра и с более чёрствым хлебом я ещё получу разрыв бюджета по критическому импорту то простите какого?


С плавной управляемой девальвацией вы не получите резких шоков, как то снижение средней зарплаты до 150 долларов в 2015-м (о причинах, я знаю, любят рассуждать, отнеся все на агрессию РФ, но на самом деле это лишь небольшая часть ответа, тем более, что таких шоков в нашей истории было уже достаточно - вспомните 2008-й, когда 4 года до него зубами держали курс 5)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:24

Не знаю чего напали на украинские сыры.
Сыры дешевле 200 грн, это обычный сырный продукт, вполне соответствующий показателю цена-качество. Украинские сыры свыше 250 грн великолепного качества.
Так называемые сыры из Польши, действительно встречаются дешевле 200 грн, низко качественные помои, воняющие уксусом и с ватным безвкусием. Видимо сетевые маркеты скупают помои в Польше, чтобы втюхать пересичным под громкой маркой сыр из Польши.
Качственный сыры из Западной Европы действительно хороши, но редко встречаются дешевле 300 грн.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 17:25

  jump написав:Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче рівня інфляції.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що потрібно далі знижувати облікову ставку. Не бачу проблем, якщо у нас облікова ставка буде нижче, ніж інфляція", - підкреслив міністр.

За його словами, зниження облікової ставки до 6% річних - позитивний крок для економіки, але запізнілий.

"Зниження до 6% - хороший крок, але коли він стався? Це потрібно було робити півроку тому, коли тільки почалася тенденція. У нас падіння промисловості відбулося в четвертому кварталі минулого року", - сказав Петрашко.

Кукуруза на рынке в Запорожье - 10грн-шт.
Абрикос (такой себе) 50грн
Инфляция - 2%. Ага, верим

Тем временем в Ашане греческие персики - 35
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:04

  Вкладчик1234 написав:Кукуруза на рынке в Запорожье - 10грн-шт.
Абрикос (такой себе) 50грн
Инфляция - 2%. Ага, верим


Обычные хэбэ трусы турецкие в одном и том же магазинчике возле Привоза -
год назад 49 грн
сейчас 70 грн

курс тот же, трусы те же

Возможно таможня щемит для благо пересичного
Но тут может пересичному лучше благо новыми трусами отдать, а то новый повышенный люфт 49-70 где-то растворился в фонде борьбы с коронавирусом :mrgreen:
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 15:52

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  freeze написав:Не знаю чего напали на украинские сыры.
Сыры дешевле 200 грн, это обычный сырный продукт, вполне соответствующий показателю цена-качество. Украинские сыры свыше 250 грн великолепного качества.

Сыр выдержанный минимум год не пармезан, но близок. Сорт - Рубин или Шафир. Цена в гуртовне 30 злотых, можно пойти и купить себе необязательно целый круг. Это ~200грн.
У нас за эти деньги сырный продукт из пальмового или другого растительного масла.
Ничего сравнимого с шафиром у нас не делают даже за гораздо большие деньги.
Это просто один пример. У поляков в маркетах не видел кстати сырных продуктов из растительного масла, это наверное залипон какой-то под видом польского продают.
Тема проиграна вчистую, не хочу разбираться что и почему, но как и во многих других сферах факт налицо. Принятие правильного закона об этикетке и обязательная регламентация ДСТУ вместо ТУ и прочего упрощения возможно и помогла бы. Но не забываем еще что в Польше НДС на локально произведенные продукты питания 5%, а не 23 на импорт. Что естественно благоприятно сказывается на розничной цене.
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