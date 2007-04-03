Додано: Вів 14 лип, 2020 15:52

freeze написав: Не знаю чего напали на украинские сыры.

Сыры дешевле 200 грн, это обычный сырный продукт, вполне соответствующий показателю цена-качество. Украинские сыры свыше 250 грн великолепного качества. Не знаю чего напали на украинские сыры.Сыры дешевле 200 грн, это обычный сырный продукт, вполне соответствующий показателю цена-качество. Украинские сыры свыше 250 грн великолепного качества.

Сыр выдержанный минимум год не пармезан, но близок. Сорт - Рубин или Шафир. Цена в гуртовне 30 злотых, можно пойти и купить себе необязательно целый круг. Это ~200грн.У нас за эти деньги сырный продукт из пальмового или другого растительного масла.Ничего сравнимого с шафиром у нас не делают даже за гораздо большие деньги.Это просто один пример. У поляков в маркетах не видел кстати сырных продуктов из растительного масла, это наверное залипон какой-то под видом польского продают.Тема проиграна вчистую, не хочу разбираться что и почему, но как и во многих других сферах факт налицо. Принятие правильного закона об этикетке и обязательная регламентация ДСТУ вместо ТУ и прочего упрощения возможно и помогла бы. Но не забываем еще что в Польше НДС на локально произведенные продукты питания 5%, а не 23 на импорт. Что естественно благоприятно сказывается на розничной цене.