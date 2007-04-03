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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 12:58

  centurionus написав:
  Zebra написав:Легко, в прошлый девал 2014-2015 многие вещи в эпицентре продавали по старым ценам, т.к. у поставщиков связаны руки в изменении цен.
Потом автомобили в 2014 году многие в салонах были в гривнах и не поспевали за девальвацией.
И уже не говоря про новостройки в гривнах по 200-250 баксов за квадрат.

Додам, що великі постачальники побутової техніки практикували ввезення за рахунок кредитних коштів у гривні. "Старі" ціни в гривні трималися [непристойно] довго.

зараз цього не буде, бо все уже просекли эту фишку.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:14

  centurionus написав:
  Zebra написав:Легко, в прошлый девал 2014-2015 многие вещи в эпицентре продавали по старым ценам

Додам, що великі постачальники побутової техніки практикували ввезення за рахунок кредитних коштів у гривні. "Старі" ціни в гривні трималися [непристойно] довго.


Колись у 14 році взяв ящик бренді "Старий кахеті" по 80 грн ($10) та почав дивитись, як воно буде дорожчати :)
Десь із рік ціна ще трималася на рівні 80 грн, хоча долар вже був по 16.
Далі ціна вирісла, але все одно менше, ніж долар - наразі він коштує десь біля 200 грн ($7-8)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 13:39

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  sergey_sryvkin написав:Колись у 14 році взяв ящик бренді "Старий кахеті" по 80 грн ($10) та почав дивитись, як воно буде дорожчати
Десь із рік ціна ще трималася на рівні 80 грн, хоча долар вже був по 16.


8 грн/дол був курс тільки на початку 2014 року, потім вище і осінню ще вище. А у 2015 16 - січень, лютий-35, далі 22. Але алкоголь імпортний в зв'язку з податками та акцизами зараз обходиться суттєво дешевше, особливо у порівнянні з вітчизняним.
Автівку сам купляв у 2014, то автосалони виставляли по курсу на поточний день - переглядав масу. У 2008 дійсно відстали з підняттям цін. Техніка, наприклад, в ельдорадо в періоди росту переоцінювали по три рази на день, а тоді якраз найбільше бігали з пригорілою гривнею, фокстрот тримав заявлені ціни по крайній мірі щодо буклетів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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