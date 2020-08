Додано: Чет 20 сер, 2020 19:51

Переглянув замовлення тих часів: як мінімум до середини листопада 2014 ціни на побутову техніку були "старі".

В "Епіцентрі" влітку 2015 року теж були "старі" ціни, зокрема, на дорогу фурнітуру для "столярки" (петлі, ручки, замки).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell