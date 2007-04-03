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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 сер, 2020 12:58
centurionus написав: Zebra написав:
Легко, в прошлый девал 2014-2015 многие вещи в эпицентре продавали по старым ценам, т.к. у поставщиков связаны руки в изменении цен.
Потом автомобили в 2014 году многие в салонах были в гривнах и не поспевали за девальвацией.
И уже не говоря про новостройки в гривнах по 200-250 баксов за квадрат.
Додам, що великі постачальники побутової техніки практикували ввезення за рахунок кредитних коштів у гривні. "Старі" ціни в гривні трималися [непристойно] довго.
зараз цього не буде, бо все уже просекли эту фишку.
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Yuri_61
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:14
centurionus написав: Zebra написав:
Легко, в прошлый девал 2014-2015 многие вещи в эпицентре продавали по старым ценам
Додам, що великі постачальники побутової техніки практикували ввезення за рахунок кредитних коштів у гривні. "Старі" ціни в гривні трималися [непристойно] довго.
Колись у 14 році взяв ящик бренді "Старий кахеті" по 80 грн ($10) та почав дивитись, як воно буде дорожчати
Десь із рік ціна ще трималася на рівні 80 грн, хоча долар вже був по 16.
Далі ціна вирісла, але все одно менше, ніж долар - наразі він коштує десь біля 200 грн ($7-8)
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 20 сер, 2020 13:39
sergey_sryvkin написав:
Колись у 14 році взяв ящик бренді "Старий кахеті" по 80 грн ($10) та почав дивитись, як воно буде дорожчати
Десь із рік ціна ще трималася на рівні 80 грн, хоча долар вже був по 16.
8 грн/дол був курс тільки на початку 2014 року, потім вище і осінню ще вище. А у 2015 16 - січень, лютий-35, далі 22.
У лютому 15-го народ конкретно підмітав продукти, так що полиці нагадували початок 90-х ХХ ст, а от виграш був не на все.
Але алкоголь імпортний в зв'язку з податками та акцизами зараз обходиться суттєво дешевше у порівнянні з вітчизняним.
Автівку сам купляв у 2014, то автосалони виставляли по курсу на поточний день - переглядав масу, а у 2008 дійсно відстали з підняттям цін.
Техніка, наприклад, в ельдорадо в періоди росту переоцінювали по три рази на день, а тоді якраз найбільше бігали з пригорілою гривнею, фокстрот тримав заявлені ціни по крайній мірі щодо буклетів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 20 сер, 2020 19:51
Переглянув замовлення тих часів: як мінімум до середини листопада 2014 ціни на побутову техніку були "старі".
В "Епіцентрі" влітку 2015 року теж були "старі" ціни, зокрема, на дорогу фурнітуру для "столярки" (петлі, ручки, замки).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: Чет 20 сер, 2020 20:22
Ой+ написав:
А у 2015 16 - січень, лютий-35, далі 22.
Дарагой, извини конечно, но летописи писать это не твоё.Непонятно в плане года 2015 16 что бы это значило.Ну и январь, февраль...так вот курс 35(38-42 где как)был в феврале 15го очень непродолжительное время. а пик вообще несколько часов.
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Кучинелли
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Додано: Чет 20 сер, 2020 20:58
Кучинелли написав:
Непонятно в плане года 2015 16 что бы это значило.
Абъясняю дарагой. В січні (January) 2015 курс стартував з 16 грн/дол, але вже в лютому пішов вверх. А це взагалі до того, що курс кахеті в доларах по гривневому еквіваленту 16 грн прийнятний хіба для січня 2015.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 23 сер, 2020 13:49
Так и нету кавунов, был в 2 Сильпо на Троещине, по 8 и по 12 без наклеек не с баржи.
Как сквозь землю провалились. Разграбили по дороге что ли?
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hxbbgaf
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Додано: Нед 23 сер, 2020 20:26
Ой+
Теперь понял.Меня смутила надпись 2015 16 - то ли годы то ли курсы...
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Кучинелли
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Додано: Пон 24 сер, 2020 00:25
hxbbgaf написав:
Так и нету кавунов, был в 2 Сильпо на Троещине, по 8 и по 12 без наклеек не с баржи.
Как сквозь землю провалились. Разграбили по дороге что ли?
Так нет или просто "не с баржи"? Не с баржи - не кавуны?
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Faceless
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