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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:02
hxbbgaf написав:
Так и нету кавунов, был в 2 Сильпо на Троещине, по 8 и по 12 без наклеек не с баржи.
Как сквозь землю провалились. Разграбили по дороге что ли?
кавуни в хвайнім мысті ПА7 грн, х.з. з якої біржі
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:07
Долярчик написав:
Мабуть, ціни на продукти входять в першу трійку лідерів, що мене злить!
Тому що, навіть, побут техніка відносно не дорога, бо її купив РАЗ на 3-5-10р. - і стратив(залежно від товару) - 5-10, чи навіть, 20тис.грн і все!
А продукти потрібно купувати ЩОДЕННО! - не важливо, чи дорожчі, чи дешеві - але МУСИШ КУПУВАТИ!
А це, якщо сім'я з 4 чол., 10-12тис.грн! - і то так, "посередненько"- беруться продукти середньої і дешевої категорії!
Тобто, проїдається не самий дешевий смарт, чи холодильник, чи ДВА бойлера в МІСЯЦЬ!!! Карл! В місяць!!!
Скільки ж проїдається "техніки" в рік?!!!
Так що ціна, наприклад, побутової техніки, яка працює НЕ ОДИН РІК - просто "пиль", віднисно ціни на продукти!!!
ой Долярчик витрачає на продукти на особу 2500...3000 грн., а з мене глузує, що в мене до 3000
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:14
vitaliian написав: aklex написав: vitaliian написав:zРадио
проанализируйте много ли открылось успешных внутренних производств после девала 2014г, которые бы работали не на экспорт. А по вашей теории должно было выстрелить.
А че там войны не было? Или Инвесторам пофиг на неизвестность на будущий год, что там будет одна страна или пол страны?
Бизнес и так будет цвести?
а что мешало открыть сыр - масло завод под тернополем? Из за войны коровы перестали доиться или люди есть перехотели? Девал же, самое время вытеснять дешевый импорт. Но ни в одном сегменте импорт не был вытеснен национальным производителем.
Є Молокія, але сирів не робить
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