Долярчик написав:Мабуть, ціни на продукти входять в першу трійку лідерів, що мене злить! Тому що, навіть, побут техніка відносно не дорога, бо її купив РАЗ на 3-5-10р. - і стратив(залежно від товару) - 5-10, чи навіть, 20тис.грн і все! А продукти потрібно купувати ЩОДЕННО! - не важливо, чи дорожчі, чи дешеві - але МУСИШ КУПУВАТИ! А це, якщо сім'я з 4 чол., 10-12тис.грн! - і то так, "посередненько"- беруться продукти середньої і дешевої категорії! Тобто, проїдається не самий дешевий смарт, чи холодильник, чи ДВА бойлера в МІСЯЦЬ!!! Карл! В місяць!!! Скільки ж проїдається "техніки" в рік?!!! Так що ціна, наприклад, побутової техніки, яка працює НЕ ОДИН РІК - просто "пиль", віднисно ціни на продукти!!!
ой Долярчик витрачає на продукти на особу 2500...3000 грн., а з мене глузує, що в мене до 3000
vitaliian написав:zРадио проанализируйте много ли открылось успешных внутренних производств после девала 2014г, которые бы работали не на экспорт. А по вашей теории должно было выстрелить.
А че там войны не было? Или Инвесторам пофиг на неизвестность на будущий год, что там будет одна страна или пол страны? Бизнес и так будет цвести?
а что мешало открыть сыр - масло завод под тернополем? Из за войны коровы перестали доиться или люди есть перехотели? Девал же, самое время вытеснять дешевый импорт. Но ни в одном сегменте импорт не был вытеснен национальным производителем.
Долярчик написав:Мабуть, ціни на продукти входять в першу трійку лідерів, що мене злить! Тому що, навіть, побут техніка відносно не дорога, бо її купив РАЗ на 3-5-10р. - і стратив(залежно від товару) - 5-10, чи навіть, 20тис.грн і все! А продукти потрібно купувати ЩОДЕННО! - не важливо, чи дорожчі, чи дешеві - але МУСИШ КУПУВАТИ! А це, якщо сім'я з 4 чол., 10-12тис.грн! - і то так, "посередненько"- беруться продукти середньої і дешевої категорії! Тобто, проїдається не самий дешевий смарт, чи холодильник, чи ДВА бойлера в МІСЯЦЬ!!! Карл! В місяць!!! Скільки ж проїдається "техніки" в рік?!!! Так що ціна, наприклад, побутової техніки, яка працює НЕ ОДИН РІК - просто "пиль", віднисно ціни на продукти!!!
ой Долярчик витрачає на продукти на особу 2500...3000 грн., а з мене глузує, що в мене до 3000
Це, як МІНІМУМ, я написав!
І ти ж, наче казав, що в 50дол. вкладаєшся?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Мабуть, ціни на продукти входять в першу трійку лідерів, що мене злить! Тому що, навіть, побут техніка відносно не дорога, бо її купив РАЗ на 3-5-10р. - і стратив(залежно від товару) - 5-10, чи навіть, 20тис.грн і все! А продукти потрібно купувати ЩОДЕННО! - не важливо, чи дорожчі, чи дешеві - але МУСИШ КУПУВАТИ! А це, якщо сім'я з 4 чол., 10-12тис.грн! - і то так, "посередненько"- беруться продукти середньої і дешевої категорії! Тобто, проїдається не самий дешевий смарт, чи холодильник, чи ДВА бойлера в МІСЯЦЬ!!! Карл! В місяць!!! Скільки ж проїдається "техніки" в рік?!!! Так що ціна, наприклад, побутової техніки, яка працює НЕ ОДИН РІК - просто "пиль", віднисно ціни на продукти!!!
ой Долярчик витрачає на продукти на особу 2500...3000 грн., а з мене глузує, що в мене до 3000