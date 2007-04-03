Долярчик написав:Мабуть, ціни на продукти входять в першу трійку лідерів, що мене злить! Тому що, навіть, побут техніка відносно не дорога, бо її купив РАЗ на 3-5-10р. - і стратив(залежно від товару) - 5-10, чи навіть, 20тис.грн і все! А продукти потрібно купувати ЩОДЕННО! - не важливо, чи дорожчі, чи дешеві - але МУСИШ КУПУВАТИ! А це, якщо сім'я з 4 чол., 10-12тис.грн! - і то так, "посередненько"- беруться продукти середньої і дешевої категорії! Тобто, проїдається не самий дешевий смарт, чи холодильник, чи ДВА бойлера в МІСЯЦЬ!!! Карл! В місяць!!! Скільки ж проїдається "техніки" в рік?!!! Так що ціна, наприклад, побутової техніки, яка працює НЕ ОДИН РІК - просто "пиль", віднисно ціни на продукти!!!
ой Долярчик витрачає на продукти на особу 2500...3000 грн., а з мене глузує, що в мене до 3000
vitaliian написав:zРадио проанализируйте много ли открылось успешных внутренних производств после девала 2014г, которые бы работали не на экспорт. А по вашей теории должно было выстрелить.
А че там войны не было? Или Инвесторам пофиг на неизвестность на будущий год, что там будет одна страна или пол страны? Бизнес и так будет цвести?
а что мешало открыть сыр - масло завод под тернополем? Из за войны коровы перестали доиться или люди есть перехотели? Девал же, самое время вытеснять дешевый импорт. Но ни в одном сегменте импорт не был вытеснен национальным производителем.
Долярчик написав:Мабуть, ціни на продукти входять в першу трійку лідерів, що мене злить! Тому що, навіть, побут техніка відносно не дорога, бо її купив РАЗ на 3-5-10р. - і стратив(залежно від товару) - 5-10, чи навіть, 20тис.грн і все! А продукти потрібно купувати ЩОДЕННО! - не важливо, чи дорожчі, чи дешеві - але МУСИШ КУПУВАТИ! А це, якщо сім'я з 4 чол., 10-12тис.грн! - і то так, "посередненько"- беруться продукти середньої і дешевої категорії! Тобто, проїдається не самий дешевий смарт, чи холодильник, чи ДВА бойлера в МІСЯЦЬ!!! Карл! В місяць!!! Скільки ж проїдається "техніки" в рік?!!! Так що ціна, наприклад, побутової техніки, яка працює НЕ ОДИН РІК - просто "пиль", віднисно ціни на продукти!!!
ой Долярчик витрачає на продукти на особу 2500...3000 грн., а з мене глузує, що в мене до 3000
Це, як МІНІМУМ, я написав!
І ти ж, наче казав, що в 50дол. вкладаєшся?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Мабуть, ціни на продукти входять в першу трійку лідерів, що мене злить! Тому що, навіть, побут техніка відносно не дорога, бо її купив РАЗ на 3-5-10р. - і стратив(залежно від товару) - 5-10, чи навіть, 20тис.грн і все! А продукти потрібно купувати ЩОДЕННО! - не важливо, чи дорожчі, чи дешеві - але МУСИШ КУПУВАТИ! А це, якщо сім'я з 4 чол., 10-12тис.грн! - і то так, "посередненько"- беруться продукти середньої і дешевої категорії! Тобто, проїдається не самий дешевий смарт, чи холодильник, чи ДВА бойлера в МІСЯЦЬ!!! Карл! В місяць!!! Скільки ж проїдається "техніки" в рік?!!! Так що ціна, наприклад, побутової техніки, яка працює НЕ ОДИН РІК - просто "пиль", віднисно ціни на продукти!!!
ой Долярчик витрачає на продукти на особу 2500...3000 грн., а з мене глузує, що в мене до 3000
zРадио написав:Инфляция в сентябре продолжает оставаться на низком, вдвое ниже целевого, уровне - 2,6% в годовом исчислении. ИПЦ с начала года - 1,7%.
Не знаю, не знаю….) Я розумію, кошики індекси and ect. Але на цьому тижні мої улюблені сирник із джемом та горішки із згущьонкою подорожчали з 90 до 95 та зі 130 до 145 грн/кг відповідно. Все в межах таргету 5+/-1%)
zРадио написав:Инфляция в сентябре продолжает оставаться на низком, вдвое ниже целевого, уровне - 2,6% в годовом исчислении. ИПЦ с начала года - 1,7%.
Не знаю, не знаю….) Я розумію, кошики індекси and ect. Але на цьому тижні мої улюблені сирник із джемом та горішки із згущьонкою подорожчали з 90 до 95 та зі 130 до 145 грн/кг відповідно. Все в межах таргету 5+/-1%)
Что тут скажешь - не налегайте на сладкое
А если серьезно, то по категории продуктов питания инфляция практически не отличается от общей - 2,7% в годовом исчислении. А внутри сегментов уже разница есть - например, хлебобулочные +8,7%, а яйца -8,1%... молочка +6,4%...
zРадио написав:Инфляция в сентябре продолжает оставаться на низком, вдвое ниже целевого, уровне - 2,6% в годовом исчислении. ИПЦ с начала года - 1,7%.
Не знаю, не знаю….) Я розумію, кошики індекси and ect. Але на цьому тижні мої улюблені сирник із джемом та горішки із згущьонкою подорожчали з 90 до 95 та зі 130 до 145 грн/кг відповідно. Все в межах таргету 5+/-1%)
Что тут скажешь - не налегайте на сладкое
А если серьезно, то по категории продуктов питания инфляция практически не отличается от общей - 2,7% в годовом исчислении. А внутри сегментов уже разница есть - например, хлебобулочные +8,7%, а яйца -8,1%... молочка +6,4%...
и сахар подорожал более чем в 1,5 раза за неполные 2 недели
greenozon написав:підтверджую в народному магазі АТБ цукір сильно подорожчав і олія за ним йде вверх
зато лимоны дешёвые - их ешьте, а сахар... вредный
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение Проминвестбанка кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает украинский бизнесмен Сергей Тигипко, путем покупки ООО "Финансовая компания "Фортифай".
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat