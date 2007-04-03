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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:02

  hxbbgaf написав:Так и нету кавунов, был в 2 Сильпо на Троещине, по 8 и по 12 без наклеек не с баржи. :(
Как сквозь землю провалились. Разграбили по дороге что ли?

кавуни в хвайнім мысті ПА7 грн, х.з. з якої біржі
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:07

  Долярчик написав:Мабуть, ціни на продукти входять в першу трійку лідерів, що мене злить!
Тому що, навіть, побут техніка відносно не дорога, бо її купив РАЗ на 3-5-10р. - і стратив(залежно від товару) - 5-10, чи навіть, 20тис.грн і все!
А продукти потрібно купувати ЩОДЕННО! - не важливо, чи дорожчі, чи дешеві - але МУСИШ КУПУВАТИ!
А це, якщо сім'я з 4 чол., 10-12тис.грн! - і то так, "посередненько"- беруться продукти середньої і дешевої категорії!
Тобто, проїдається не самий дешевий смарт, чи холодильник, чи ДВА бойлера в МІСЯЦЬ!!! Карл! В місяць!!!
Скільки ж проїдається "техніки" в рік?!!!
Так що ціна, наприклад, побутової техніки, яка працює НЕ ОДИН РІК - просто "пиль", віднисно ціни на продукти!!!

ой Долярчик витрачає на продукти на особу 2500...3000 грн., а з мене глузує, що в мене до 3000
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:14

  vitaliian написав:
  aklex написав:
  vitaliian написав:zРадио проанализируйте много ли открылось успешных внутренних производств после девала 2014г, которые бы работали не на экспорт. А по вашей теории должно было выстрелить.

А че там войны не было? Или Инвесторам пофиг на неизвестность на будущий год, что там будет одна страна или пол страны?
Бизнес и так будет цвести?
а что мешало открыть сыр - масло завод под тернополем? Из за войны коровы перестали доиться или люди есть перехотели? Девал же, самое время вытеснять дешевый импорт. Но ни в одном сегменте импорт не был вытеснен национальным производителем.

Є Молокія, але сирів не робить
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 09:37

  flyman написав:
  Долярчик написав:Мабуть, ціни на продукти входять в першу трійку лідерів, що мене злить!
Тому що, навіть, побут техніка відносно не дорога, бо її купив РАЗ на 3-5-10р. - і стратив(залежно від товару) - 5-10, чи навіть, 20тис.грн і все!
А продукти потрібно купувати ЩОДЕННО! - не важливо, чи дорожчі, чи дешеві - але МУСИШ КУПУВАТИ!
А це, якщо сім'я з 4 чол., 10-12тис.грн! - і то так, "посередненько"- беруться продукти середньої і дешевої категорії!
Тобто, проїдається не самий дешевий смарт, чи холодильник, чи ДВА бойлера в МІСЯЦЬ!!! Карл! В місяць!!!
Скільки ж проїдається "техніки" в рік?!!!
Так що ціна, наприклад, побутової техніки, яка працює НЕ ОДИН РІК - просто "пиль", віднисно ціни на продукти!!!

ой Долярчик витрачає на продукти на особу 2500...3000 грн., а з мене глузує, що в мене до 3000

Це, як МІНІМУМ, я написав!

І ти ж, наче казав, що в 50дол. вкладаєшся? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:17

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:Мабуть, ціни на продукти входять в першу трійку лідерів, що мене злить!
Тому що, навіть, побут техніка відносно не дорога, бо її купив РАЗ на 3-5-10р. - і стратив(залежно від товару) - 5-10, чи навіть, 20тис.грн і все!
А продукти потрібно купувати ЩОДЕННО! - не важливо, чи дорожчі, чи дешеві - але МУСИШ КУПУВАТИ!
А це, якщо сім'я з 4 чол., 10-12тис.грн! - і то так, "посередненько"- беруться продукти середньої і дешевої категорії!
Тобто, проїдається не самий дешевий смарт, чи холодильник, чи ДВА бойлера в МІСЯЦЬ!!! Карл! В місяць!!!
Скільки ж проїдається "техніки" в рік?!!!
Так що ціна, наприклад, побутової техніки, яка працює НЕ ОДИН РІК - просто "пиль", віднисно ціни на продукти!!!

ой Долярчик витрачає на продукти на особу 2500...3000 грн., а з мене глузує, що в мене до 3000

Це, як МІНІМУМ, я написав!

І ти ж, наче казав, що в 50дол. вкладаєшся? :mrgreen:

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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Инфляция в сентябре продолжает оставаться на низком, вдвое ниже целевого, уровне - 2,6% в годовом исчислении. ИПЦ с начала года - 1,7%.

Не знаю, не знаю….) Я розумію, кошики індекси and ect.
Але на цьому тижні мої улюблені сирник із джемом та горішки із згущьонкою подорожчали з 90 до 95 та зі 130 до 145 грн/кг відповідно. Все в межах таргету 5+/-1%)
Teo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:42

  Teo написав:
  zРадио написав:Инфляция в сентябре продолжает оставаться на низком, вдвое ниже целевого, уровне - 2,6% в годовом исчислении. ИПЦ с начала года - 1,7%.

Не знаю, не знаю….) Я розумію, кошики індекси and ect.
Але на цьому тижні мої улюблені сирник із джемом та горішки із згущьонкою подорожчали з 90 до 95 та зі 130 до 145 грн/кг відповідно. Все в межах таргету 5+/-1%)


Что тут скажешь - не налегайте на сладкое :lol:

А если серьезно, то по категории продуктов питания инфляция практически не отличается от общей - 2,7% в годовом исчислении. А внутри сегментов уже разница есть - например, хлебобулочные +8,7%, а яйца -8,1%... молочка +6,4%...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:46

  zРадио написав:
  Teo написав:
  zРадио написав:Инфляция в сентябре продолжает оставаться на низком, вдвое ниже целевого, уровне - 2,6% в годовом исчислении. ИПЦ с начала года - 1,7%.

Не знаю, не знаю….) Я розумію, кошики індекси and ect.
Але на цьому тижні мої улюблені сирник із джемом та горішки із згущьонкою подорожчали з 90 до 95 та зі 130 до 145 грн/кг відповідно. Все в межах таргету 5+/-1%)


Что тут скажешь - не налегайте на сладкое :lol:

А если серьезно, то по категории продуктов питания инфляция практически не отличается от общей - 2,7% в годовом исчислении. А внутри сегментов уже разница есть - например, хлебобулочные +8,7%, а яйца -8,1%... молочка +6,4%...


и сахар подорожал более чем в 1,5 раза за неполные 2 недели :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vitalych-new написав:и сахар подорожал более чем в 1,5 раза за неполные 2 недели :oops:


підтверджую
в народному магазі АТБ цукір сильно подорожчав
і олія за ним йде вверх
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:підтверджую
в народному магазі АТБ цукір сильно подорожчав
і олія за ним йде вверх
зато лимоны дешёвые - их ешьте, а сахар... вредный

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение Проминвестбанка кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает украинский бизнесмен Сергей Тигипко, путем покупки ООО "Финансовая компания "Фортифай".
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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