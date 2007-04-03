. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).
. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).
. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).
Ни с чем вы не разобрались,отмазки галимые. Реальный ответ политика,вот например жена розенблата опустила цены на своё сливочное масло,вместо подорожания сезонного,она скинула 15%,в итоге вместо пачки за 42,сейчас она стоит 34. Вот такая борьба за мэра Житомира. А с сахаром петя зраду разгоняет,несколько заводов его,вот сговорились и лупят цену,выборы пройдут и цены рухнут. Почему импорт не завозят,влупите монопольщиков! Вот такая у нас экономика. Доллар тоже поскачет к 30,не переживайте за этих хапуг-циников(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).
. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).
Мы давно не за железным занавесом, если бы у нас возник локальный дефицит, нас моментально завалили бы импортом. Цены в рознице могут отличаться в разных странах на размер налогов, стоимость дистрибуции и другие особенности рынков, но общие тенденции в крупном опте всегда похожи.
Мы давно не за железным занавесом, если бы у нас возник локальный дефицит, нас моментально завалили бы импортом. Цены в рознице могут отличаться в разных странах на размер налогов, стоимость дистрибуции и другие особенности рынков, но общие тенденции в крупном опте всегда похожи.
Мышление отдельных (а может и многих) форумчан вполне себе совковое - что цена на товар должна зависеть только от себестоимости, и больше ни от каких факторов. такая мелочь, как цена на рынке, не должна парить. то-то многих возмущает, что цена на газ дорожает - с чего это, себестоимость добычи не меняется
себестоимость вообще гибкое понятие - даже в производстве можно раза в полтора надуть-снизить, а уж в добыче полезных ископаемых...