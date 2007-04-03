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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:42

  uaprofi написав:ребята, шо с рынком?
почему сегодня не было нормальной коррекции?


Нарід, що із цукром??
+5..6 гривень??!!! на кілограмі
WTF
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:48

  greenozon написав:
  uaprofi написав:ребята, шо с рынком?
почему сегодня не было нормальной коррекции?


Нарід, що із цукром??
+5..6 гривень??!!! на кілограмі
WTF

А вы его сейчас килограммами жрёте ?
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pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:57

розібрався із цухіром

. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/180991
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:37

  greenozon написав:розібрався із цухіром

. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/180991

При клятом совке было 192 завода
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:45

  greenozon написав:розібрався із цухіром

. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/180991

Ни с чем вы не разобрались,отмазки галимые.
Реальный ответ политика,вот например жена розенблата опустила цены на своё сливочное масло,вместо подорожания сезонного,она скинула 15%,в итоге вместо пачки за 42,сейчас она стоит 34. Вот такая борьба за мэра Житомира.
А с сахаром петя зраду разгоняет,несколько заводов его,вот сговорились и лупят цену,выборы пройдут и цены рухнут. Почему импорт не завозят,влупите монопольщиков!
Вот такая у нас экономика.
Доллар тоже поскачет к 30,не переживайте за этих хапуг-циников(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:00

:)
  shapo написав:
  greenozon написав:розібрався із цухіром

. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/180991

При клятом совке было 192 завода


а нах нам 192 завода, если существующих хватает обеспечить и внутренний рынок, и экспорт???
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:19

  Shaman написав::)
  shapo написав:
  greenozon написав:розібрався із цухіром

. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/180991

При клятом совке было 192 завода


а нах нам 192 завода, если существующих хватает обеспечить и внутренний рынок, и экспорт???


Зачем нам совковый свекольный сахар, когда есть дешевый тростниковый.) Рынок всё расставит на свои места.))
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:21

Коллеги! Мы же на финансовом форуме!
При чем тут качество свеклы? При чем тут количество заводов? При чем тут выборы?
Первая же быстрая проверка показывает рост цен на сахар во всем мире.
США, рост с мая: https://ru.investing.com/commodities/us-sugar-no11
Лондон, скачкообразный рост с апреля: https://ru.investing.com/commodities/london-sugar

Мы давно не за железным занавесом, если бы у нас возник локальный дефицит, нас моментально завалили бы импортом. Цены в рознице могут отличаться в разных странах на размер налогов, стоимость дистрибуции и другие особенности рынков, но общие тенденции в крупном опте всегда похожи.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 23:47

Сибарит


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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 04:42

  Сибарит написав:Коллеги! Мы же на финансовом форуме!
При чем тут качество свеклы? При чем тут количество заводов? При чем тут выборы?
Первая же быстрая проверка показывает рост цен на сахар во всем мире.
США, рост с мая: https://ru.investing.com/commodities/us-sugar-no11
Лондон, скачкообразный рост с апреля: https://ru.investing.com/commodities/london-sugar

Мы давно не за железным занавесом, если бы у нас возник локальный дефицит, нас моментально завалили бы импортом. Цены в рознице могут отличаться в разных странах на размер налогов, стоимость дистрибуции и другие особенности рынков, но общие тенденции в крупном опте всегда похожи.


Мышление отдельных (а может и многих) форумчан вполне себе совковое - что цена на товар должна зависеть только от себестоимости, и больше ни от каких факторов. такая мелочь, как цена на рынке, не должна парить. то-то многих возмущает, что цена на газ дорожает - с чего это, себестоимость добычи не меняется :mrgreen:

себестоимость вообще гибкое понятие - даже в производстве можно раза в полтора надуть-снизить, а уж в добыче полезных ископаемых...
Shaman
 
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