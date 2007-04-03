. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).
. Подорожание сахара представители сахарных компаний объясняют невысоким качеством сахарной свеклы, поступающей на переработку, а также тем, что в настоящее время работает всего лишь 9 сахарных заводов (по информации «Укрцукор»).
Ни с чем вы не разобрались,отмазки галимые. Реальный ответ политика,вот например жена розенблата опустила цены на своё сливочное масло,вместо подорожания сезонного,она скинула 15%,в итоге вместо пачки за 42,сейчас она стоит 34. Вот такая борьба за мэра Житомира. А с сахаром петя зраду разгоняет,несколько заводов его,вот сговорились и лупят цену,выборы пройдут и цены рухнут. Почему импорт не завозят,влупите монопольщиков! Вот такая у нас экономика. Доллар тоже поскачет к 30,не переживайте за этих хапуг-циников(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Мы давно не за железным занавесом, если бы у нас возник локальный дефицит, нас моментально завалили бы импортом. Цены в рознице могут отличаться в разных странах на размер налогов, стоимость дистрибуции и другие особенности рынков, но общие тенденции в крупном опте всегда похожи.
Мы давно не за железным занавесом, если бы у нас возник локальный дефицит, нас моментально завалили бы импортом. Цены в рознице могут отличаться в разных странах на размер налогов, стоимость дистрибуции и другие особенности рынков, но общие тенденции в крупном опте всегда похожи.
Мышление отдельных (а может и многих) форумчан вполне себе совковое - что цена на товар должна зависеть только от себестоимости, и больше ни от каких факторов. такая мелочь, как цена на рынке, не должна парить. то-то многих возмущает, что цена на газ дорожает - с чего это, себестоимость добычи не меняется
себестоимость вообще гибкое понятие - даже в производстве можно раза в полтора надуть-снизить, а уж в добыче полезных ископаемых...
Мы давно не за железным занавесом, если бы у нас возник локальный дефицит, нас моментально завалили бы импортом. Цены в рознице могут отличаться в разных странах на размер налогов, стоимость дистрибуции и другие особенности рынков, но общие тенденции в крупном опте всегда похожи.
Если рост цены на сахар в Украине связан с ростом цен на сахар во всем мире, то возникает вопрос - почему на профильном сайте АГРО ПЕРСПЕКТИВА гонят дезу про качество свеклы, количество заводов в качестве обоснования роста ?
tumos написав:Если рост цены на сахар в Украине связан с ростом цен на сахар во всем мире, то возникает вопрос - почему на профильном сайте АГРО ПЕРСПЕКТИВА гонят дезу про качество свеклы, количество заводов в качестве обоснования роста ?
Потому что
Shaman написав:Мышление отдельных (а может и многих) форумчан вполне себе совковое - что цена на товар должна зависеть только от себестоимости, и больше ни от каких факторов. такая мелочь, как цена на рынке, не должна парить.
Ну вы тут долго ищите причины по сахару.А они были заложены уже очень давно.Тут наоборот, цену не подняли непонятно по каким причинам ещё ранее.А собирались сахар дорожать уже с прошлого года.Правда в том. что да. цена и себестоимость тут очень мало связаны.Скорее дорожая не случилось по политмотивам. т к сахер стратегич продукт.Но в этом году уже разницу нечем крыть, вот и всё...