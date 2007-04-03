Сибарит написав:
Потому что
Если я правильно понял применение в ответе цитаты от Шамана, то смысл следующий. Мышление лиц с сайта АГРО ПЕРСПЕКТИВА совковое, в связи с чем они не отслеживают цену на мировом рынке и не принимают этот фактор в своих умозаключениях. Ну, пока я не видел опровержения относительно аргументов о качестве свеклы и количества работающих заводов. Поэтому вполне вероятно эти моменты также может вносить свою лепту в ценообразование у нас. Также допускаю, что они могут быть в данной ситуации не критически важными. Но вот что касается их совковости, то у меня возникли сомнения относительно этого аргумента. Похоже там мониторят цены на мировом рынке.
Сигнальные образцы за 2019 год. Свежак похоже по подписке за звонкую монету.
По ознакомлению с образцами аналитики я не могу сделать вывод о их бестолковости.