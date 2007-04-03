tumos написав:Если рост цены на сахар в Украине связан с ростом цен на сахар во всем мире, то возникает вопрос - почему на профильном сайте АГРО ПЕРСПЕКТИВА гонят дезу про качество свеклы, количество заводов в качестве обоснования роста ?
Потому что
Shaman написав:Мышление отдельных (а может и многих) форумчан вполне себе совковое - что цена на товар должна зависеть только от себестоимости, и больше ни от каких факторов. такая мелочь, как цена на рынке, не должна парить.
Если я правильно понял применение в ответе цитаты от Шамана, то смысл следующий. Мышление лиц с сайта АГРО ПЕРСПЕКТИВА совковое, в связи с чем они не отслеживают цену на мировом рынке и не принимают этот фактор в своих умозаключениях. Ну, пока я не видел опровержения относительно аргументов о качестве свеклы и количества работающих заводов. Поэтому вполне вероятно эти моменты также может вносить свою лепту в ценообразование у нас. Также допускаю, что они могут быть в данной ситуации не критически важными. Но вот что касается их совковости, то у меня возникли сомнения относительно этого аргумента. Похоже там мониторят цены на мировом рынке. http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/sugar/ Сигнальные образцы за 2019 год. Свежак похоже по подписке за звонкую монету. По ознакомлению с образцами аналитики я не могу сделать вывод о их бестолковости.
tumos Этот сайт существует не в вакууме. Они подают информацию так, чтобы ее трудно было использовать недобросовестным журналистам, которые хотят играть на эмоциях читателей с совковым мышлением. Серьезный читатель оценит графики мировых цен, а случайный получит аккуратную версию, доступную его пониманию. Все правильно делают.