Додано: Вів 13 жов, 2020 20:26

Сибарит написав: tumos написав: Если рост цены на сахар в Украине связан с ростом цен на сахар во всем мире, то возникает вопрос - почему на профильном сайте АГРО ПЕРСПЕКТИВА гонят дезу про качество свеклы, количество заводов в качестве обоснования роста ? Если рост цены на сахар в Украине связан с ростом цен на сахар во всем мире, то возникает вопрос - почему на профильном сайте АГРО ПЕРСПЕКТИВА гонят дезу про качество свеклы, количество заводов в качестве обоснования роста ?

Потому что

Shaman написав: Мышление отдельных (а может и многих) форумчан вполне себе совковое - что цена на товар должна зависеть только от себестоимости, и больше ни от каких факторов. такая мелочь, как цена на рынке, не должна парить. Мышление отдельных (а может и многих) форумчан вполне себе совковое - что цена на товар должна зависеть только от себестоимости, и больше ни от каких факторов. такая мелочь, как цена на рынке, не должна парить. Потому что

Если я правильно понял применение в ответе цитаты от Шамана, то смысл следующий. Мышление лиц с сайта АГРО ПЕРСПЕКТИВА совковое, в связи с чем они не отслеживают цену на мировом рынке и не принимают этот фактор в своих умозаключениях. Ну, пока я не видел опровержения относительно аргументов о качестве свеклы и количества работающих заводов. Поэтому вполне вероятно эти моменты также может вносить свою лепту в ценообразование у нас. Также допускаю, что они могут быть в данной ситуации не критически важными. Но вот что касается их совковости, то у меня возникли сомнения относительно этого аргумента. Похоже там мониторят цены на мировом рынке.Сигнальные образцы за 2019 год. Свежак похоже по подписке за звонкую монету.По ознакомлению с образцами аналитики я не могу сделать вывод о их бестолковости.