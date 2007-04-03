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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:26

  Сибарит написав:
  tumos написав:Если рост цены на сахар в Украине связан с ростом цен на сахар во всем мире, то возникает вопрос - почему на профильном сайте АГРО ПЕРСПЕКТИВА гонят дезу про качество свеклы, количество заводов в качестве обоснования роста ?

Потому что
  Shaman написав:Мышление отдельных (а может и многих) форумчан вполне себе совковое - что цена на товар должна зависеть только от себестоимости, и больше ни от каких факторов. такая мелочь, как цена на рынке, не должна парить.


Если я правильно понял применение в ответе цитаты от Шамана, то смысл следующий. Мышление лиц с сайта АГРО ПЕРСПЕКТИВА совковое, в связи с чем они не отслеживают цену на мировом рынке и не принимают этот фактор в своих умозаключениях. Ну, пока я не видел опровержения относительно аргументов о качестве свеклы и количества работающих заводов. Поэтому вполне вероятно эти моменты также может вносить свою лепту в ценообразование у нас. Также допускаю, что они могут быть в данной ситуации не критически важными. Но вот что касается их совковости, то у меня возникли сомнения относительно этого аргумента. Похоже там мониторят цены на мировом рынке.
http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/sugar/
Сигнальные образцы за 2019 год. Свежак похоже по подписке за звонкую монету.
По ознакомлению с образцами аналитики я не могу сделать вывод о их бестолковости.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 04:07

tumos
Этот сайт существует не в вакууме.
Они подают информацию так, чтобы ее трудно было использовать недобросовестным журналистам, которые хотят играть на эмоциях читателей с совковым мышлением.
Серьезный читатель оценит графики мировых цен, а случайный получит аккуратную версию, доступную его пониманию.
Все правильно делают.
Сибарит
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