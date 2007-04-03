Додано: Пон 19 жов, 2020 15:08

Ну фиг его знает, лично не был там, но по рассказам - когда у них тележки с акционным мясом на зал в Бедронках вывозят, наши почти что до мордобоя доходят.

Это реально,без преувеличения. Дерутся.

Знакомые девушки из Варшавы рассказывали, что по питанию ни в чем себе не отказывают, так как все покупают по акциям, выходят просто смешные по украинским меркам чеки.

Не только по цене продуктов, но и по цене, к примеру, отдыха в Одессе ( одесское цена-качество вообще супертреш, на болгарском побережье в скромных аппартаментах можно уложиться в 200 евро за 10 дней с проездом и питанием , у нас за эти деньги разве что в каких -то трешовых ночлежках ночевать и питаться мивиной,в 4-х звездах с мега-отдыхом болгарские супер-отели за 300 евро, в Одессе это 2 звезды за такие деньги вероятно) -



похоже гривне еще девальвировать и девальвировать, может не быстро и не обвально, но потенциал есть.

Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 19 жов, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.