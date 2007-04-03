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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52535455>
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:26

  Сибарит написав:
  tumos написав:Если рост цены на сахар в Украине связан с ростом цен на сахар во всем мире, то возникает вопрос - почему на профильном сайте АГРО ПЕРСПЕКТИВА гонят дезу про качество свеклы, количество заводов в качестве обоснования роста ?

Потому что
  Shaman написав:Мышление отдельных (а может и многих) форумчан вполне себе совковое - что цена на товар должна зависеть только от себестоимости, и больше ни от каких факторов. такая мелочь, как цена на рынке, не должна парить.


Если я правильно понял применение в ответе цитаты от Шамана, то смысл следующий. Мышление лиц с сайта АГРО ПЕРСПЕКТИВА совковое, в связи с чем они не отслеживают цену на мировом рынке и не принимают этот фактор в своих умозаключениях. Ну, пока я не видел опровержения относительно аргументов о качестве свеклы и количества работающих заводов. Поэтому вполне вероятно эти моменты также может вносить свою лепту в ценообразование у нас. Также допускаю, что они могут быть в данной ситуации не критически важными. Но вот что касается их совковости, то у меня возникли сомнения относительно этого аргумента. Похоже там мониторят цены на мировом рынке.
http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/sugar/
Сигнальные образцы за 2019 год. Свежак похоже по подписке за звонкую монету.
По ознакомлению с образцами аналитики я не могу сделать вывод о их бестолковости.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 04:07

tumos
Этот сайт существует не в вакууме.
Они подают информацию так, чтобы ее трудно было использовать недобросовестным журналистам, которые хотят играть на эмоциях читателей с совковым мышлением.
Серьезный читатель оценит графики мировых цен, а случайный получит аккуратную версию, доступную его пониманию.
Все правильно делают.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:03

  Автор77 написав:А теперь вспомним, что у поляков при в 3 раза минимум большем заработке чем у нас, цены на "харчи" и на многое другое даже не одинаковые, а значительно дешевле.


Ціни в Biedronka приблизно такі ж як і у нас.
Яб не сказав, що дешевші, і точно не ЗНАЧНО дешевші.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:08

Ну фиг его знает, лично не был там, но по рассказам - когда у них тележки с акционным мясом на зал в Бедронках вывозят, наши почти что до мордобоя доходят.
Это реально,без преувеличения. Дерутся.
Знакомые девушки из Варшавы рассказывали, что по питанию ни в чем себе не отказывают, так как все покупают по акциям, выходят просто смешные по украинским меркам чеки.
Не только по цене продуктов, но и по цене, к примеру, отдыха в Одессе ( одесское цена-качество вообще супертреш, на болгарском побережье в скромных аппартаментах можно уложиться в 200 евро за 10 дней с проездом и питанием , у нас за эти деньги разве что в каких -то трешовых ночлежках ночевать и питаться мивиной,в 4-х звездах с мега-отдыхом болгарские супер-отели за 300 евро, в Одессе это 2 звезды за такие деньги вероятно) -

похоже гривне еще девальвировать и девальвировать, может не быстро и не обвально, но потенциал есть.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 19 жов, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Знакомые девушки из Варшавы рассказывали, что по питанию ни в чем себе не отказывают

Ну так если зарплаты у них польские - чего им отказываться от продуктов? Там никто не голодает из тех кто работает.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Автор77 написав:Знакомые девушки из Варшавы рассказывали, что по питанию ни в чем себе не отказывают

Ну так если зарплаты у них польские - чего им отказываться от продуктов? Там никто не голодает из тех кто работает.


Все нормально там судя по рассказам,молодежь до 26 лет нашу вроде как еще в 2019-м вообще освободили от налогов.Почасовая растет,у кого как выходит - от 20 тыс. грн в месяц до 50 и больше тыс.грн в месяц на наши деньги, проблема только в карантине на 2 недели.Многие на низком старте. Это и есть свидетельство ,ответ на то, в правильном ли направлении идет наша экономика и что ждать от гривны.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 19 жов, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Это и есть свидетельство ,ответ на то, в правильном ли направлении идет наша экономика и что ждать от гривны.


Мы тут немного о другом говорим: sergey_sryvkin возвразил что в Польше цены ниже viewtopic.php?p=5080249#p5080249
Я поддерживаю его возражение. Тот факт что работающие в Польше заробитчане гребут продукты и ни в чём себе не отказывают - лишь подтверждение того что зарплаты у них больше украинских.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 19 жов, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:как все покупают по акциям, выходят просто смешные по украинским меркам чеки.

Сьомга в Метро 145 грн це смішна ціна чи ні? Скільки коштує сьомга в Польщі? А чешське пиво "Зелена коруна" в фоззі по 19 грн це смішна ціна чи ні? Скільки чеське пиво коштує в Польщі?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:чешське пиво "Зелена коруна" в фоззі по 19 грн це смішна ціна чи ні?


пиво так собі, навіть не варте 19грн...
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:43

Автор77

Про Варшаву не совсем так .
Не всегда там распродажи .Цены как и у нас .

А вот про Болгарию -треш .
Отдыхал в Несебре или вернее мучился с незлобными англичанами ,метко блюющими в бассейн.
Любят они где то в 5. 30 сотку, две накатить.

Это цыганский табор без правил.

Воров в Одессе меньше .

Про цену вообще лучше не говорить .
Хороший ресторан Одессы и плюс 20% .
Типа а у нас свинья на мангале крутиться .
Дешевые только мерзопакостное вино и отвратительная ракия .
Невероятное количество женщин злоупотребляющих спиртным .

Обидно что перенесли .
Писал только об отдыхе и скромных англичанах.
Востаннє редагувалось холява в Пон 19 жов, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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