tumos написав:Если рост цены на сахар в Украине связан с ростом цен на сахар во всем мире, то возникает вопрос - почему на профильном сайте АГРО ПЕРСПЕКТИВА гонят дезу про качество свеклы, количество заводов в качестве обоснования роста ?
Потому что
Shaman написав:Мышление отдельных (а может и многих) форумчан вполне себе совковое - что цена на товар должна зависеть только от себестоимости, и больше ни от каких факторов. такая мелочь, как цена на рынке, не должна парить.
Если я правильно понял применение в ответе цитаты от Шамана, то смысл следующий. Мышление лиц с сайта АГРО ПЕРСПЕКТИВА совковое, в связи с чем они не отслеживают цену на мировом рынке и не принимают этот фактор в своих умозаключениях. Ну, пока я не видел опровержения относительно аргументов о качестве свеклы и количества работающих заводов. Поэтому вполне вероятно эти моменты также может вносить свою лепту в ценообразование у нас. Также допускаю, что они могут быть в данной ситуации не критически важными. Но вот что касается их совковости, то у меня возникли сомнения относительно этого аргумента. Похоже там мониторят цены на мировом рынке. http://www.agroperspectiva.com/ru/agro_plus/sugar/ Сигнальные образцы за 2019 год. Свежак похоже по подписке за звонкую монету. По ознакомлению с образцами аналитики я не могу сделать вывод о их бестолковости.
tumos Этот сайт существует не в вакууме. Они подают информацию так, чтобы ее трудно было использовать недобросовестным журналистам, которые хотят играть на эмоциях читателей с совковым мышлением. Серьезный читатель оценит графики мировых цен, а случайный получит аккуратную версию, доступную его пониманию. Все правильно делают.
Ну фиг его знает, лично не был там, но по рассказам - когда у них тележки с акционным мясом на зал в Бедронках вывозят, наши почти что до мордобоя доходят. Это реально,без преувеличения. Дерутся. Знакомые девушки из Варшавы рассказывали, что по питанию ни в чем себе не отказывают, так как все покупают по акциям, выходят просто смешные по украинским меркам чеки. Не только по цене продуктов, но и по цене, к примеру, отдыха в Одессе ( одесское цена-качество вообще супертреш, на болгарском побережье в скромных аппартаментах можно уложиться в 200 евро за 10 дней с проездом и питанием , у нас за эти деньги разве что в каких -то трешовых ночлежках ночевать и питаться мивиной,в 4-х звездах с мега-отдыхом болгарские супер-отели за 300 евро, в Одессе это 2 звезды за такие деньги вероятно) -
похоже гривне еще девальвировать и девальвировать, может не быстро и не обвально, но потенциал есть.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 19 жов, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:Знакомые девушки из Варшавы рассказывали, что по питанию ни в чем себе не отказывают
Ну так если зарплаты у них польские - чего им отказываться от продуктов? Там никто не голодает из тех кто работает.
Все нормально там судя по рассказам,молодежь до 26 лет нашу вроде как еще в 2019-м вообще освободили от налогов.Почасовая растет,у кого как выходит - от 20 тыс. грн в месяц до 50 и больше тыс.грн в месяц на наши деньги, проблема только в карантине на 2 недели.Многие на низком старте. Это и есть свидетельство ,ответ на то, в правильном ли направлении идет наша экономика и что ждать от гривны.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 19 жов, 2020 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:Это и есть свидетельство ,ответ на то, в правильном ли направлении идет наша экономика и что ждать от гривны.
Мы тут немного о другом говорим: sergey_sryvkin возвразил что в Польше цены ниже viewtopic.php?p=5080249#p5080249 Я поддерживаю его возражение. Тот факт что работающие в Польше заробитчане гребут продукты и ни в чём себе не отказывают - лишь подтверждение того что зарплаты у них больше украинских.
Про Варшаву не совсем так . Не всегда там распродажи .Цены как и у нас .
А вот про Болгарию -треш . Отдыхал в Несебре или вернее мучился с незлобными англичанами ,метко блюющими в бассейн. Любят они где то в 5. 30 сотку, две накатить.
Это цыганский табор без правил.
Воров в Одессе меньше .
Про цену вообще лучше не говорить . Хороший ресторан Одессы и плюс 20% . Типа а у нас свинья на мангале крутиться . Дешевые только мерзопакостное вино и отвратительная ракия . Невероятное количество женщин злоупотребляющих спиртным .
Обидно что перенесли . Писал только об отдыхе и скромных англичанах.
Востаннє редагувалось холява в Пон 19 жов, 2020 15:50, всього редагувалось 1 раз.