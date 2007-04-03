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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 жов, 2020 15:45
Автор77 написав:
Ну фиг его знает, лично не был там, но по рассказам -
А я був. Звичайне АТБ... ніхто не дрався
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sergey_sryvkin
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