А я був. Звичайне АТБ... ніхто не дрався
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 жов, 2020 14:45
Додано: Суб 05 гру, 2020 22:47
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
давайте начнем
сколько возьмем среднюю зп - 120 руб. сколько стоило мясо на рынке? я помню цифру 10 руб. Старшие товарищи поправляют - 5-6 руб. т.е. на зп 12-24 кг мяса.
сейчас берем 150 грн за 1 кг мясо - всяко килограмм 30 на минималку можно купить, даже не на среднюю. среднюю зп я кстати оцениваю тысяч в 10.
телевизор, холодильник - 500-600 руб? 4-5 месячных зп.
сейчас недорогие можно купить за 1 мес зп
про выбор я вообще молчу - нечего сравнивать
Додано: Суб 05 гру, 2020 22:57
Текущие зарплаты в деталях разобраны по ссылке ниже - по состоянию на июль средняя нетто 9300 грн, медианная нетто 6900 грн (да, с учетом огромного разброса по доходам, которое есть сейчас и которого не было тогда, нам придется использовать медианную).
Относительно советских зарплат и цен - подождем еще мнений тех, кто захочет подключиться, и придем к консенсусу.
А что касается холодильников - сравнивать мы их будем со странами Запада в те же годы, а не с сегодняшней Украиной. Это то самое технологическое развитие, о котором я говорил и которое мы не можем игнорировать
Валютный рынок в контексте ДС
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 05 гру, 2020 22:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 гру, 2020 22:59
вы забыли комунальные услуги ! да там етсь субсидия , согласно закону ком услуги не должны превышать 20% дохода семьи , а значит от минималки отнимите 20% на комуналку, ибо в СССР там было наверное 1-2% ( поправляйте , но не 20% )
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:01
Ваша аргументация под стать всем новостным дайджестам "Сколько платят за коммунальные услуги в Европе?" всегда умалчивая о соотношении доходов и платежей. Исходя из аналогии, что все доходы тратятся на коммунальные услуги, как в Вашем случае на еду.
Тарифы ЖКХ приближаются к европейским, а зарплаты остаются по-украински мизерными. Газ, электроэнергия, отопление уже дороже, чем в Европе. При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 23:03
Дельное предложение - брать нужно располагаемые доходы, т.е. то, что остается после оплаты расходов на коммунальные услуги. Отсутствие расходов на само жилье в СССР тоже желательно бы как-то учесть. Вместе с бесплатным медицинским обеспечением, которое сегодня, де-факто, отсутствует...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 05 гру, 2020 23:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:03
С удовольствием продолжу. Совковые цены в скобках.
Колбаса докторская, как при совке, сейчас стоит 300 грн/кг. (3 руб/кг)
Перец болгарский - 89 грн/кг. (10-15 коп./кг)
Помидоры - 35 грн/кг (15-20 коп/кг)
Огурцы - 40+ грн/кг (10 коп/кг)
Лук белый репчатый - 15 грн/кг (5 коп/кг)
Картофель - 11 грн/кг (5 коп/кг)
Ок, про выбор молчим, сравниваем только сравнимые по качеству продукты
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:11
Предки, отец зарабатывал с 83-91 год 450-580 рублей. Билет на самолет до столицы с Дальнего востока стоил если не ошибаюсь 150 рублей. С таким же успехом можно обыгрывать такую ситуацию, как обыгрываете сейчас свою личную или выдуманную. Продолжу, в 14 лет на путине за 3 месяца заработал на свой первый катушечник 1200 рублей. Сейчас приличная аудио аппаратура стоит непомерно дорого, в пересчете даже на среднюю.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 05 гру, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 23:17
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Вот с этим я согласен.Сейчас даже с большой зарплатой люди или арендуют жильё или откладывают на его покупку. многие.На лечение расходы очень большие. если угораздило.Тогда эти статьи расходов были меньше.т о нельзя просто цифры делить на килограммы.
ПС обязательно нужно учесть спиртное. как часто употребляемую еду
Додано: Суб 05 гру, 2020 23:21
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Олимп тогда стоил эти деньши.Я брал Сони бобинник за 3000 с чёрными головками.Но увы, при всём уважении, эта номенклатура не годится к сравнению.разница во времени (тех прогрессе) не даёт корректно сравнивать.
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