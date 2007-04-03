Додано: Суб 05 гру, 2020 22:57

Shaman написав: давайте начнем

сколько возьмем среднюю зп - 120 руб. сколько стоило мясо на рынке? я помню цифру 10 руб. Старшие товарищи поправляют - 5-6 руб. т.е. на зп 12-24 кг мяса.

сейчас берем 150 грн за 1 кг мясо - всяко килограмм 30 на минималку можно купить, даже не на среднюю. среднюю зп я кстати оцениваю тысяч в 10.



телевизор, холодильник - 500-600 руб? 4-5 месячных зп.

сейчас недорогие можно купить за 1 мес зп



про выбор я вообще молчу - нечего сравнивать давайте начнемсколько возьмем среднюю зп - 120 руб. сколько стоило мясо на рынке? я помню цифру 10 руб. Старшие товарищи поправляют - 5-6 руб. т.е. на зп 12-24 кг мяса.сейчас берем 150 грн за 1 кг мясо - всяко килограмм 30 на минималку можно купить, даже не на среднюю. среднюю зп я кстати оцениваю тысяч в 10.телевизор, холодильник - 500-600 руб? 4-5 месячных зп.сейчас недорогие можно купить за 1 мес зппро выбор я вообще молчу - нечего сравнивать

Текущие зарплаты в деталях разобраны по ссылке ниже - по состоянию на июль средняя нетто 9300 грн, медианная нетто 6900 грн (да, с учетом огромного разброса по доходам, которое есть сейчас и которого не было тогда, нам придется использовать медианную).Относительно советских зарплат и цен - подождем еще мнений тех, кто захочет подключиться, и придем к консенсусу.А что касается холодильников - сравнивать мы их будем со странами Запада в те же годы, а не с сегодняшней Украиной. Это то самое технологическое развитие, о котором я говорил и которое мы не можем игнорировать