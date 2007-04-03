Додано: Нед 06 гру, 2020 00:16

zРадио написав: Shaman написав: вечер перестает быть томным но походу пока большинство с ностальгией вспоминает Союз)))

изначально мы зарубились о доступности продуктов.

коммуналка - единственное, что существенно подорожало со времен СССР. Энергоресурсы подорожали - можно сказать это плата за товарное изобилие, произведенное в Китае.



опять же - коммуналка 1 тыс грн летом и 3 тыс грн зимой. При зп 10 тыс грн, как я обозначил - самая большая статья расходов, но даже за вычетом этого остается более чем достаточно для еды



сколько по Вашему человек тратит на еду?;) вечер перестает быть томнымно походу пока большинство с ностальгией вспоминает Союз)))изначально мы зарубились о доступности продуктов.коммуналка - единственное, что существенно подорожало со времен СССР. Энергоресурсы подорожали - можно сказать это плата за товарное изобилие, произведенное в Китае.опять же - коммуналка 1 тыс грн летом и 3 тыс грн зимой. При зп 10 тыс грн, как я обозначил - самая большая статья расходов, но даже за вычетом этого остается более чем достаточно для едысколько по Вашему человек тратит на еду?;)



Что-то вы быстро поплыли с аргументами типа "плата на товарное изобилие, произведенное в Китае"... Так может это - изобилие на наших полках сегодня тоже обеспечивает импорт, потребляемый на доходы, заработанные батрачеством за границей, не? Раньше спрос ограничивало предложение, сегодня - его платежеспособность, а потребление тем временем - на месте...



И что там с компенсацией стоимости жилья, медицины и прочих бесплатных в УССР услуг?



PS: задача не ностальгивать о том, что никогда не вернется, а понять причины сегодняшней нищеты половины населения Что-то вы быстро поплыли с аргументами типа "плата на товарное изобилие, произведенное в Китае"... Так может это - изобилие на наших полках сегодня тоже обеспечивает импорт, потребляемый на доходы, заработанные батрачеством за границей, не?Раньше спрос ограничивало предложение, сегодня - его платежеспособность, а потребление тем временем - на месте...И что там с компенсацией стоимости жилья, медицины и прочих бесплатных в УССР услуг?PS: задача не ностальгивать о том, что никогда не вернется, а понять причины сегодняшней нищеты половины населения

какая доступность жилья, Вы о чем? условно, хотите квартиру купить сколько надо - 10 тыс рублей? сейчас квартиры тоже космос стоят, но просто потому что завышены цены.если Вы о выдаче квартир - а нет статистики сколько людей получало квартиры сразу, сколько через 20-30 лет, а кто вообще не получал. и сколько надо было усилий и блата, чтобы тебя продвинули по очереди. за 30 лет вменяемый человек на квартиру заработает.бесплатная медицина - это что? рядовые операции? а сложных, которые сейчас делают за хорошие деньги - их просто не было - только для номенклатуры.- нищета сегодня, скажем скорей бедность - это все равно существенно лучше, чем лет 30-40 назад - не надо приукрашать жизнь в Союзе - вот тогда была бедность