Shaman написав:давайте начнем сколько возьмем среднюю зп - 120 руб. сколько стоило мясо на рынке? я помню цифру 10 руб. Старшие товарищи поправляют - 5-6 руб. т.е. на зп 12-24 кг мяса. сейчас берем 150 грн за 1 кг мясо - всяко килограмм 30 на минималку можно купить, даже не на среднюю. среднюю зп я кстати оцениваю тысяч в 10.
телевизор, холодильник - 500-600 руб? 4-5 месячных зп. сейчас недорогие можно купить за 1 мес зп
про выбор я вообще молчу - нечего сравнивать
вы забыли комунальные услуги ! да там етсь субсидия , согласно закону ком услуги не должны превышать 20% дохода семьи , а значит от минималки отнимите 20% на комуналку, ибо в СССР там было наверное 1-2% ( поправляйте , но не 20% )
вечер перестает быть томным но походу пока большинство с ностальгией вспоминает Союз))) изначально мы зарубились о доступности продуктов. коммуналка - единственное, что существенно подорожало со времен СССР. Энергоресурсы подорожали - можно сказать это плата за товарное изобилие, произведенное в Китае.
опять же - коммуналка 1 тыс грн летом и 3 тыс грн зимой. При зп 10 тыс грн, как я обозначил - самая большая статья расходов, но даже за вычетом этого остается более чем достаточно для еды
Shaman написав:опять же - коммуналка 1 тыс грн летом и 3 тыс грн зимой. При зп 10 тыс грн, как я обозначил - самая большая статья расходов, но даже за вычетом этого остается более чем достаточно для еды
сколько по Вашему человек тратит на еду?;)
3К только ЦО за 60-65 квадратов. Если человек должен жить ради оплаты тарифов и еды, значит дискуссия утратила даже гипотетический смысл.
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Shaman написав:давайте начнем сколько возьмем среднюю зп - 120 руб. сколько стоило мясо на рынке? я помню цифру 10 руб. Старшие товарищи поправляют - 5-6 руб. т.е. на зп 12-24 кг мяса. сейчас берем 150 грн за 1 кг мясо - всяко килограмм 30 на минималку можно купить, даже не на среднюю. среднюю зп я кстати оцениваю тысяч в 10.
телевизор, холодильник - 500-600 руб? 4-5 месячных зп. сейчас недорогие можно купить за 1 мес зп
про выбор я вообще молчу - нечего сравнивать
Ваша аргументация под стать всем новостным дайджестам "Сколько платят за коммунальные услуги в Европе?" всегда умалчивая о соотношении доходов и платежей. Исходя из аналогии, что все доходы тратятся на коммунальные услуги, как в Вашем случае на еду. Тарифы ЖКХ приближаются к европейским, а зарплаты остаются по-украински мизерными. Газ, электроэнергия, отопление уже дороже, чем в Европе. При этом доходы населения такие, что большая их часть идет именно на оплату коммунальных услуг.
частично ответил выше - на коммуналку уходит много, но не большая часть. опять же субсидия - не более 20% от доходов. и не надо ля-ля - э/э у нас самая низкая цена для населения. Газ хз, не знаю сколько в Европе, может и сопоставимо. а в расходах на отполение - так надо бы энергоэффективность повысить и воровство поприжать - глядишь и более вменяемые тарифы будут.
Shaman написав:опять же - коммуналка 1 тыс грн летом и 3 тыс грн зимой. При зп 10 тыс грн, как я обозначил - самая большая статья расходов, но даже за вычетом этого остается более чем достаточно для еды
сколько по Вашему человек тратит на еду?;)
3К только ЦО за 60-65 квадратов. Если человек должен жить ради оплаты тарифов и еды, значит дискуссия утратила даже гипотетический смысл.
так если по квадратам 60-65 мало - так давайте и зп повышать)))
10 тыс грн - это зп начинающего работника. вменяемый работник 15-20. а как по мне к 30 годам надо выходить на 1 куе и выше - и в украине это не проблема - правда нужна квалификация и желание работать
и не спорю - мы бедная страна, нам еще развиваться и развиваться
Shaman написав:вечер перестает быть томным но походу пока большинство с ностальгией вспоминает Союз))) изначально мы зарубились о доступности продуктов. коммуналка - единственное, что существенно подорожало со времен СССР. Энергоресурсы подорожали - можно сказать это плата за товарное изобилие, произведенное в Китае.
опять же - коммуналка 1 тыс грн летом и 3 тыс грн зимой. При зп 10 тыс грн, как я обозначил - самая большая статья расходов, но даже за вычетом этого остается более чем достаточно для еды
сколько по Вашему человек тратит на еду?;)
Что-то вы быстро поплыли с аргументами типа "плата на товарное изобилие, произведенное в Китае"... Так может это - изобилие на наших полках сегодня тоже обеспечивает импорт, потребляемый на доходы, заработанные батрачеством за границей, не? Раньше спрос ограничивало предложение, сегодня - его платежеспособность, а потребление тем временем - на месте...
И что там с компенсацией стоимости жилья, медицины и прочих бесплатных в УССР услуг?
PS: задача не ностальгивать о том, что никогда не вернется, а понять причины сегодняшней нищеты половины населения
Shaman написав:давайте начнем сколько возьмем среднюю зп - 120 руб. сколько стоило мясо на рынке? я помню цифру 10 руб. Старшие товарищи поправляют - 5-6 руб. т.е. на зп 12-24 кг мяса. сейчас берем 150 грн за 1 кг мясо - всяко килограмм 30 на минималку можно купить, даже не на среднюю. среднюю зп я кстати оцениваю тысяч в 10.
телевизор, холодильник - 500-600 руб? 4-5 месячных зп. сейчас недорогие можно купить за 1 мес зп
про выбор я вообще молчу - нечего сравнивать
Предки, отец зарабатывал с 83-91 год 450-580 рублей. Билет на самолет до столицы с Дальнего востока стоил если не ошибаюсь 150 рублей. С таким же успехом можно обыгрывать такую ситуацию, как обыгрываете сейчас свою личную или выдуманную. Продолжу, в 14 лет на путине за 3 месяца заработал на свой первый катушечник 1200 рублей. Сейчас приличная аудио аппаратура стоит непомерно дорого, в пересчете даже на среднюю.
это Вы не средние зп приводите - путина, Север, - это другие деньги. тогда давайте обсудим невыдуманные зп по 5 куе до 2014 года - совсем другая картина. я знаю людей, у которых в машине золотые провода были - и это наемные работники
это Вы не средние зп приводите - путина, Север, - это другие деньги. [/quote] Средние зарплаты также не у всех, Киев и пара миллионников это не вся Украина. 36,6 по больнице вместе с судьями и представителями наб советов - это другая картина.
Shaman написав:частично ответил выше - на коммуналку уходит много, но не большая часть. опять же субсидия - не более 20% от доходов.
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Востаннє редагувалось ruvex в Нед 06 гру, 2020 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman написав:вечер перестает быть томным но походу пока большинство с ностальгией вспоминает Союз))) изначально мы зарубились о доступности продуктов. коммуналка - единственное, что существенно подорожало со времен СССР. Энергоресурсы подорожали - можно сказать это плата за товарное изобилие, произведенное в Китае.
опять же - коммуналка 1 тыс грн летом и 3 тыс грн зимой. При зп 10 тыс грн, как я обозначил - самая большая статья расходов, но даже за вычетом этого остается более чем достаточно для еды
сколько по Вашему человек тратит на еду?;)
Что-то вы быстро поплыли с аргументами типа "плата на товарное изобилие, произведенное в Китае"... Так может это - изобилие на наших полках сегодня тоже обеспечивает импорт, потребляемый на доходы, заработанные батрачеством за границей, не? Раньше спрос ограничивало предложение, сегодня - его платежеспособность, а потребление тем временем - на месте...
И что там с компенсацией стоимости жилья, медицины и прочих бесплатных в УССР услуг?
PS: задача не ностальгивать о том, что никогда не вернется, а понять причины сегодняшней нищеты половины населения
какая доступность жилья, Вы о чем? условно, хотите квартиру купить сколько надо - 10 тыс рублей? сейчас квартиры тоже космос стоят, но просто потому что завышены цены.
если Вы о выдаче квартир - а нет статистики сколько людей получало квартиры сразу, сколько через 20-30 лет, а кто вообще не получал. и сколько надо было усилий и блата, чтобы тебя продвинули по очереди. за 30 лет вменяемый человек на квартиру заработает.
бесплатная медицина - это что? рядовые операции? а сложных, которые сейчас делают за хорошие деньги - их просто не было - только для номенклатуры.
ключевой посыл - нищета сегодня, скажем скорей бедность - это все равно существенно лучше, чем лет 30-40 назад - не надо приукрашать жизнь в Союзе - вот тогда была бедность