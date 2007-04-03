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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:19

  Shaman написав:и не надо ля-ля - э/э у нас самая низкая цена для населения.


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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:21

  zРадио написав:
PS: задача не ностальгировать о том, что никогда не вернется, а понять причины сегодняшней нищеты половины населения


а причины тоже понятны - мы двинулись в путь в правильном направлении, только путь еще не пройден

нужно понимание людей, что все зависит от них, хватит надеяться на государство - и надо работать. и выстраивать государство, чтобы зарабатывать могли все, а не кучка олигархов. западные страны этот путь прошли.

и я надеюсь, что мы тоже пройдем. хотя есть вероятность, что застрянем на этом пути :( мы как раз на разломе цивилизаций...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:27

  ruvex написав:
  Shaman написав:и не надо ля-ля - э/э у нас самая низкая цена для населения.


Зображення


все-таки нашу офиц зп надо умножать на 1,5, а то и 2

во-вторых, вы так и пишите - не цена самая низкая, а соотношение средней зп к цене

в-третьих, я думаю у них потребление в кВт выше, так что соотношение зп и оплаты за э/э сопоставимо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:32

  ruvex написав:Средние зарплаты также не у всех, Киев и пара миллионников это не вся Украина.
36,6 по больнице вместе с судьями и представителями наб советов - это другая картина.


вот тут с Вами соглашусь 10 тыс зп - это для областных центров. Какие зп в райцентрах, и как там люди выживают - вопрос.
в селах другая математика, там много подсобного.

вторая проблемная категория - пенсионеры. Пенсия 2-3 тыс грн - это капец.
как решать эту проблему на гос уровне - не скажу.
но опять же, а из чьих налогов должны оплачиваться пенсионеры?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:34

  Shaman написав:если Вы о выдаче квартир - а нет статистики сколько людей получало квартиры сразу, сколько через 20-30 лет, а кто вообще не получал. и сколько надо было усилий и блата, чтобы тебя продвинули по очереди. за 30 лет вменяемый человек на квартиру заработает.


Вот сколько было жилых фондов на 1991-й - столько же и нужно разделить на население 52 млн. А затем - умножить на стоимость коммерческого приобретения и размазать на 20 лет доходов

  Shaman написав:бесплатная медицина - это что? рядовые операции? а сложных, которые сейчас делают за хорошие деньги - их просто не было - только для номенклатуры.


Не делалось только то, что еще не было изобретено и освоено. Снова аргумент в духе "в этом вашем клятом совке даже интернета не было"... Посмотрите дельту по продолжительности жизни с Западной Европой в 80-х и сейчас. Будете сильно разочарованы
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:47

  zРадио написав:
  Shaman написав:если Вы о выдаче квартир - а нет статистики сколько людей получало квартиры сразу, сколько через 20-30 лет, а кто вообще не получал. и сколько надо было усилий и блата, чтобы тебя продвинули по очереди. за 30 лет вменяемый человек на квартиру заработает.


Вот сколько было жилых фондов на 1991-й - столько же и нужно разделить на население 52 млн. А затем - умножить на стоимость коммерческого приобретения и размазать на 20 лет доходов

  Shaman написав:бесплатная медицина - это что? рядовые операции? а сложных, которые сейчас делают за хорошие деньги - их просто не было - только для номенклатуры.


Не делалось только то, что еще не было изобретено и освоено. Снова аргумент в духе "в этом вашем клятом совке даже интернета не было"... Посмотрите дельту по продолжительности жизни с Западной Европой в 80-х и сейчас. Будете сильно разочарованы


Вы ушли в цифры, которыми я на данный момент не владею от слова совсем. Вы их тоже, кстати, не приводите, общие слова :wink:
продолжительность жизни - рискну предположить, что у нас не изменилась, а вот в Европе сильно выросла - поэтому и дельта выросла
Shaman
 
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