zРадио написав: PS: задача не ностальгировать о том, что никогда не вернется, а понять причины сегодняшней нищеты половины населения
а причины тоже понятны - мы двинулись в путь в правильном направлении, только путь еще не пройден
нужно понимание людей, что все зависит от них, хватит надеяться на государство - и надо работать. и выстраивать государство, чтобы зарабатывать могли все, а не кучка олигархов. западные страны этот путь прошли.
и я надеюсь, что мы тоже пройдем. хотя есть вероятность, что застрянем на этом пути мы как раз на разломе цивилизаций...
Shaman написав:если Вы о выдаче квартир - а нет статистики сколько людей получало квартиры сразу, сколько через 20-30 лет, а кто вообще не получал. и сколько надо было усилий и блата, чтобы тебя продвинули по очереди. за 30 лет вменяемый человек на квартиру заработает.
Вот сколько было жилых фондов на 1991-й - столько же и нужно разделить на население 52 млн. А затем - умножить на стоимость коммерческого приобретения и размазать на 20 лет доходов
Shaman написав:бесплатная медицина - это что? рядовые операции? а сложных, которые сейчас делают за хорошие деньги - их просто не было - только для номенклатуры.
Не делалось только то, что еще не было изобретено и освоено. Снова аргумент в духе "в этом вашем клятом совке даже интернета не было"... Посмотрите дельту по продолжительности жизни с Западной Европой в 80-х и сейчас. Будете сильно разочарованы
Shaman написав:если Вы о выдаче квартир - а нет статистики сколько людей получало квартиры сразу, сколько через 20-30 лет, а кто вообще не получал. и сколько надо было усилий и блата, чтобы тебя продвинули по очереди. за 30 лет вменяемый человек на квартиру заработает.
Вот сколько было жилых фондов на 1991-й - столько же и нужно разделить на население 52 млн. А затем - умножить на стоимость коммерческого приобретения и размазать на 20 лет доходов
Shaman написав:бесплатная медицина - это что? рядовые операции? а сложных, которые сейчас делают за хорошие деньги - их просто не было - только для номенклатуры.
Не делалось только то, что еще не было изобретено и освоено. Снова аргумент в духе "в этом вашем клятом совке даже интернета не было"... Посмотрите дельту по продолжительности жизни с Западной Европой в 80-х и сейчас. Будете сильно разочарованы
Вы ушли в цифры, которыми я на данный момент не владею от слова совсем. Вы их тоже, кстати, не приводите, общие слова продолжительность жизни - рискну предположить, что у нас не изменилась, а вот в Европе сильно выросла - поэтому и дельта выросла