zРадио написав: PS: задача не ностальгировать о том, что никогда не вернется, а понять причины сегодняшней нищеты половины населения
а причины тоже понятны - мы двинулись в путь в правильном направлении, только путь еще не пройден
нужно понимание людей, что все зависит от них, хватит надеяться на государство - и надо работать. и выстраивать государство, чтобы зарабатывать могли все, а не кучка олигархов. западные страны этот путь прошли.
и я надеюсь, что мы тоже пройдем. хотя есть вероятность, что застрянем на этом пути мы как раз на разломе цивилизаций...
Shaman написав:если Вы о выдаче квартир - а нет статистики сколько людей получало квартиры сразу, сколько через 20-30 лет, а кто вообще не получал. и сколько надо было усилий и блата, чтобы тебя продвинули по очереди. за 30 лет вменяемый человек на квартиру заработает.
Вот сколько было жилых фондов на 1991-й - столько же и нужно разделить на население 52 млн. А затем - умножить на стоимость коммерческого приобретения и размазать на 20 лет доходов
Shaman написав:бесплатная медицина - это что? рядовые операции? а сложных, которые сейчас делают за хорошие деньги - их просто не было - только для номенклатуры.
Не делалось только то, что еще не было изобретено и освоено. Снова аргумент в духе "в этом вашем клятом совке даже интернета не было"... Посмотрите дельту по продолжительности жизни с Западной Европой в 80-х и сейчас. Будете сильно разочарованы
Shaman написав:если Вы о выдаче квартир - а нет статистики сколько людей получало квартиры сразу, сколько через 20-30 лет, а кто вообще не получал. и сколько надо было усилий и блата, чтобы тебя продвинули по очереди. за 30 лет вменяемый человек на квартиру заработает.
Вот сколько было жилых фондов на 1991-й - столько же и нужно разделить на население 52 млн. А затем - умножить на стоимость коммерческого приобретения и размазать на 20 лет доходов
Shaman написав:бесплатная медицина - это что? рядовые операции? а сложных, которые сейчас делают за хорошие деньги - их просто не было - только для номенклатуры.
Не делалось только то, что еще не было изобретено и освоено. Снова аргумент в духе "в этом вашем клятом совке даже интернета не было"... Посмотрите дельту по продолжительности жизни с Западной Европой в 80-х и сейчас. Будете сильно разочарованы
Вы ушли в цифры, которыми я на данный момент не владею от слова совсем. Вы их тоже, кстати, не приводите, общие слова продолжительность жизни - рискну предположить, что у нас не изменилась, а вот в Европе сильно выросла - поэтому и дельта выросла
Shaman написав:давайте начнем сколько возьмем среднюю зп - 120 руб. сколько стоило мясо на рынке? я помню цифру 10 руб. Старшие товарищи поправляют - 5-6 руб. т.е. на зп 12-24 кг мяса. сейчас берем 150 грн за 1 кг мясо - всяко килограмм 30 на минималку можно купить, даже не на среднюю. среднюю зп я кстати оцениваю тысяч в 10.
телевизор, холодильник - 500-600 руб? 4-5 месячных зп. сейчас недорогие можно купить за 1 мес зп
про выбор я вообще молчу - нечего сравнивать
вы забыли комунальные услуги ! да там етсь субсидия , согласно закону ком услуги не должны превышать 20% дохода семьи , а значит от минималки отнимите 20% на комуналку, ибо в СССР там было наверное 1-2% ( поправляйте , но не 20% )
вечер перестает быть томным но походу пока большинство с ностальгией вспоминает Союз))) изначально мы зарубились о доступности продуктов. коммуналка - единственное, что существенно подорожало со времен СССР. Энергоресурсы подорожали - можно сказать это плата за товарное изобилие, произведенное в Китае.
опять же - коммуналка 1 тыс грн летом и 3 тыс грн зимой. При зп 10 тыс грн, как я обозначил - самая большая статья расходов, но даже за вычетом этого остается более чем достаточно для еды
сколько по Вашему человек тратит на еду?;)
хорошо а одежда\обувь ? самые захудалые зимние ботинки на синтетическом меху около ~1700 грн да и в союзе они были более качественными . Про одежду ... ...большинство народа одевается в секонд хенде, утром в день привоза перед секонд хендом еще до открытия магазина ОЧЕРЕДЬ и давка , люди ругаются за места , как-то даже разбили витрину магазина (случайно) . И качество новой одежды упало так что в секонд хенде порой вещи более качественные . Я вот реально не знаю где покупать одежду ? в ТРЦ типа берндовая одежда дорогая , а по качеству такая же паскудная как на рынке. Если кто подскажет где одеваться - я на самом деле буду очень благодарен ( плюсиками). В ТРЦ за то качество которое есть в дорогих магазинах имхо завышена цена, на базарах качество хромает еще больше. Обувь тоже под вопросом ,ладно есть по обуви крутые фирменные магазины и бренды ( meindl ), по одежде допустим тоже международные бренды джинсы Lee , Levi's и прочие там будет качество ,но по моему немного дороговато они у нас
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:Я вот реально не знаю где покупать одежду ? в ТРЦ типа берндовая одежда дорогая , а по качеству такая же паскудная как на рынке. Если кто подскажет где одеваться - я на самом деле буду очень благодарен ( плюсиками).
Є стокові магази - нове, але дешевше. А купляти одяг-взуття варто на зміні сезонів, деколи брендовий одяг може бути за буквально 10% початкової вартості, але по розмрам і т.д. напряг.