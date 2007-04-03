zРадио написав: PS: задача не ностальгировать о том, что никогда не вернется, а понять причины сегодняшней нищеты половины населения
а причины тоже понятны - мы двинулись в путь в правильном направлении, только путь еще не пройден
нужно понимание людей, что все зависит от них, хватит надеяться на государство - и надо работать. и выстраивать государство, чтобы зарабатывать могли все, а не кучка олигархов. западные страны этот путь прошли.
и я надеюсь, что мы тоже пройдем. хотя есть вероятность, что застрянем на этом пути мы как раз на разломе цивилизаций...
Shaman написав:если Вы о выдаче квартир - а нет статистики сколько людей получало квартиры сразу, сколько через 20-30 лет, а кто вообще не получал. и сколько надо было усилий и блата, чтобы тебя продвинули по очереди. за 30 лет вменяемый человек на квартиру заработает.
Вот сколько было жилых фондов на 1991-й - столько же и нужно разделить на население 52 млн. А затем - умножить на стоимость коммерческого приобретения и размазать на 20 лет доходов
Shaman написав:бесплатная медицина - это что? рядовые операции? а сложных, которые сейчас делают за хорошие деньги - их просто не было - только для номенклатуры.
Не делалось только то, что еще не было изобретено и освоено. Снова аргумент в духе "в этом вашем клятом совке даже интернета не было"... Посмотрите дельту по продолжительности жизни с Западной Европой в 80-х и сейчас. Будете сильно разочарованы
Shaman написав:если Вы о выдаче квартир - а нет статистики сколько людей получало квартиры сразу, сколько через 20-30 лет, а кто вообще не получал. и сколько надо было усилий и блата, чтобы тебя продвинули по очереди. за 30 лет вменяемый человек на квартиру заработает.
Вот сколько было жилых фондов на 1991-й - столько же и нужно разделить на население 52 млн. А затем - умножить на стоимость коммерческого приобретения и размазать на 20 лет доходов
Shaman написав:бесплатная медицина - это что? рядовые операции? а сложных, которые сейчас делают за хорошие деньги - их просто не было - только для номенклатуры.
Не делалось только то, что еще не было изобретено и освоено. Снова аргумент в духе "в этом вашем клятом совке даже интернета не было"... Посмотрите дельту по продолжительности жизни с Западной Европой в 80-х и сейчас. Будете сильно разочарованы
Вы ушли в цифры, которыми я на данный момент не владею от слова совсем. Вы их тоже, кстати, не приводите, общие слова продолжительность жизни - рискну предположить, что у нас не изменилась, а вот в Европе сильно выросла - поэтому и дельта выросла
Shaman написав:давайте начнем сколько возьмем среднюю зп - 120 руб. сколько стоило мясо на рынке? я помню цифру 10 руб. Старшие товарищи поправляют - 5-6 руб. т.е. на зп 12-24 кг мяса. сейчас берем 150 грн за 1 кг мясо - всяко килограмм 30 на минималку можно купить, даже не на среднюю. среднюю зп я кстати оцениваю тысяч в 10.
телевизор, холодильник - 500-600 руб? 4-5 месячных зп. сейчас недорогие можно купить за 1 мес зп
про выбор я вообще молчу - нечего сравнивать
вы забыли комунальные услуги ! да там етсь субсидия , согласно закону ком услуги не должны превышать 20% дохода семьи , а значит от минималки отнимите 20% на комуналку, ибо в СССР там было наверное 1-2% ( поправляйте , но не 20% )
вечер перестает быть томным но походу пока большинство с ностальгией вспоминает Союз))) изначально мы зарубились о доступности продуктов. коммуналка - единственное, что существенно подорожало со времен СССР. Энергоресурсы подорожали - можно сказать это плата за товарное изобилие, произведенное в Китае.
опять же - коммуналка 1 тыс грн летом и 3 тыс грн зимой. При зп 10 тыс грн, как я обозначил - самая большая статья расходов, но даже за вычетом этого остается более чем достаточно для еды
сколько по Вашему человек тратит на еду?;)
хорошо а одежда\обувь ? самые захудалые зимние ботинки на синтетическом меху около ~1700 грн да и в союзе они были более качественными . Про одежду ... ...большинство народа одевается в секонд хенде, утром в день привоза перед секонд хендом еще до открытия магазина ОЧЕРЕДЬ и давка , люди ругаются за места , как-то даже разбили витрину магазина (случайно) . И качество новой одежды упало так что в секонд хенде порой вещи более качественные . Я вот реально не знаю где покупать одежду ? в ТРЦ типа берндовая одежда дорогая , а по качеству такая же паскудная как на рынке. Если кто подскажет где одеваться - я на самом деле буду очень благодарен ( плюсиками). В ТРЦ за то качество которое есть в дорогих магазинах имхо завышена цена, на базарах качество хромает еще больше. Обувь тоже под вопросом ,ладно есть по обуви крутые фирменные магазины и бренды ( meindl ), по одежде допустим тоже международные бренды джинсы Lee , Levi's и прочие там будет качество ,но по моему немного дороговато они у нас
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:самые захудалые зимние ботинки на синтетическом меху около ~1700 грн да и в союзе они были более качественными . Я вот реально не знаю где покупать одежду ? в ТРЦ типа берндовая одежда дорогая , а по качеству такая же паскудная как на рынке. Если кто подскажет где одеваться - я на самом деле буду очень благодарен ( плюсиками).
Є стокові магази - нове, але дешевше. А купляти одяг-взуття варто на зміні сезонів, деколи брендовий одяг може бути за буквально 10% початкової вартості, але по розмрам і т.д. напряг. На зміні сезонів шкіряні черевики в https://intertop.ua/ від 600 грн. Натурального хутра при теперішніх зимах не впевнений чи потрібно. За 1700 вже можна ECCO купляти з рівнем споживчим характеристик ні в яке порівняння з виробами радянської легкої промисловості. Дійсно можуть відходити купу років як пише Зрадіо для споживчого мінімуму. Хоча вроді не на мінімумі сидить? Дивна ностальгія за радянщиною від топ-менеджера кібернетика. Пенсіонерам в певний період, можливо, було відносно краще жити. Особливо у порівнянні з тими, хто тоді працював, до квартири дочекались, відношення пенсії до зарплати вище, вихід швидше. Але ж теперішні кого мають винуватити? Політично-економічно-демографічний теперішній стан ніяк не пов'язаний з їхньою діяльністю? Дітей не народили, або не виховали платниками податків, економіку також не те щоб дуже розвинули, а пристарали дітям внукам боргів, в політику також внесли свою лепту.
yama написав:хорошо а одежда\обувь ? самые захудалые зимние ботинки на синтетическом меху около ~1700 грн да и в союзе они были более качественными . Про одежду ... ...большинство народа одевается в секонд хенде, утром в день привоза перед секонд хендом еще до открытия магазина ОЧЕРЕДЬ и давка , люди ругаются за места , как-то даже разбили витрину магазина (случайно) . И качество новой одежды упало так что в секонд хенде порой вещи более качественные . Я вот реально не знаю где покупать одежду ? в ТРЦ типа берндовая одежда дорогая , а по качеству такая же паскудная как на рынке. Если кто подскажет где одеваться - я на самом деле буду очень благодарен ( плюсиками). В ТРЦ за то качество которое есть в дорогих магазинах имхо завышена цена, на базарах качество хромает еще больше. Обувь тоже под вопросом ,ладно есть по обуви крутые фирменные магазины и бренды ( meindl ), по одежде допустим тоже международные бренды джинсы Lee , Levi's и прочие там будет качество ,но по моему немного дороговато они у нас
вопрос не об уровне жизни - а о том, что в Союзе была доступна нормальная одежда/обувь? все более-менее норм - по блату, а значит надо было чем-то платить.
а сейчас надо просто платить, а тут вопрос, кто сколько зарабатывает.
Ваш пример по обуви - купите норм ботинки за 100 баксов на натуральном меху - и пользуйтесь на здоровье. Я покупаю одежду и обувь в основном на рынке - хороший ноунейм. на рынке тоже разное качество - ищите получше. Иногда в магазинах, если норм цена - но это реже.
fler написав:Совковскую курицу сравнить с "Нашей Рябой" - оно, конечно, доступнее, но едой назвать как-то у меня язык не поворачивается
Вірно, совкова курка то була не їжа - синя, страшна, худюща - шкіра та кості і дубова, їсти неможливо, я їх добре пам'ятаю. Але Ви, напевне, натякаєте на якість, але не в курсі,...
Василю, Боже збав їсти ту синю курку.. Я натякаю на якість тих домашніх курок, що спокійно можна було придбати на ринку. Зараз їх немає, тому що не вигідно без хімії вирощувати. Шаман стверджує, що продукти стали доступнішими, ніж при совку. Я так не вважаю, оскільки продукти совкової якості зросли в ціні в середньому в 100 разів, а реальні зарплати - ні. (Про комуналку і т.п. мовчу). Погоджуюся з Ruvex, що асортимент та номенклатура значно розширилися, але це не означає, що товари стали доступнішими.. P.S. Порівнювати, наприклад, докторську ковбасу совкової якості з тою, що ми бачимо зараз у магазинах - це як тепле з м'яким..
мы не придем к консенсусу, но о каком советском качестве мы говорим? те, кто еще помнит Союз, говорят о качестве? анекдоты о количестве туалетной бумаги в колбасе - враги придумали? а как иначе мог жить директор мясокомбината и его работники - за счет воровства мяса. а из чего тогда колбасу делали? давайте эти ностальгические воспоминания о том, что раньше трава была зеленей, не распространять на реалии жизни в Союзе.