Додано: Нед 06 гру, 2020 01:36

Shaman написав: yama написав: Shaman написав: давайте начнем

сколько возьмем среднюю зп - 120 руб. сколько стоило мясо на рынке? я помню цифру 10 руб. Старшие товарищи поправляют - 5-6 руб. т.е. на зп 12-24 кг мяса.

сейчас берем 150 грн за 1 кг мясо - всяко килограмм 30 на минималку можно купить, даже не на среднюю. среднюю зп я кстати оцениваю тысяч в 10.



телевизор, холодильник - 500-600 руб? 4-5 месячных зп.

сейчас недорогие можно купить за 1 мес зп



про выбор я вообще молчу - нечего сравнивать давайте начнемсколько возьмем среднюю зп - 120 руб. сколько стоило мясо на рынке? я помню цифру 10 руб. Старшие товарищи поправляют - 5-6 руб. т.е. на зп 12-24 кг мяса.сейчас берем 150 грн за 1 кг мясо - всяко килограмм 30 на минималку можно купить, даже не на среднюю. среднюю зп я кстати оцениваю тысяч в 10.телевизор, холодильник - 500-600 руб? 4-5 месячных зп.сейчас недорогие можно купить за 1 мес зппро выбор я вообще молчу - нечего сравнивать

вы забыли комунальные услуги ! да там етсь субсидия , согласно закону ком услуги не должны превышать 20% дохода семьи , а значит от минималки отнимите 20% на комуналку, ибо в СССР там было наверное 1-2% ( поправляйте , но не 20% ) вы забыли комунальные услуги ! да там етсь субсидия , согласно закону ком услуги не должны превышать 20% дохода семьи ,на комуналку, ибо в СССР там было наверное 1-2% ( поправляйте , но не 20% )



вечер перестает быть томным но походу пока большинство с ностальгией вспоминает Союз)))

изначально мы зарубились о доступности продуктов.

коммуналка - единственное, что существенно подорожало со времен СССР. Энергоресурсы подорожали - можно сказать это плата за товарное изобилие, произведенное в Китае.



опять же - коммуналка 1 тыс грн летом и 3 тыс грн зимой. При зп 10 тыс грн, как я обозначил - самая большая статья расходов, но даже за вычетом этого остается более чем достаточно для еды



сколько по Вашему человек тратит на еду?;) вечер перестает быть томнымно походу пока большинство с ностальгией вспоминает Союз)))изначально мы зарубились о доступности продуктов.коммуналка - единственное, что существенно подорожало со времен СССР. Энергоресурсы подорожали - можно сказать это плата за товарное изобилие, произведенное в Китае.опять же - коммуналка 1 тыс грн летом и 3 тыс грн зимой. При зп 10 тыс грн, как я обозначил - самая большая статья расходов, но даже за вычетом этого остается более чем достаточно для едысколько по Вашему человек тратит на еду?;)

хорошо а одежда\обувь ?самые захудалые зимние ботинки на синтетическом меху около ~1700 грнда и в союзе они были более качественными . Про одежду ... ...большинство народа одевается в секонд хенде, утром в день привоза перед секонд хендом еще до открытия магазина ОЧЕРЕДЬ и давка , люди ругаются за места , как-то даже разбили витрину магазина (случайно) . И качество новой одежды упало так что в секонд хенде порой вещи более качественные .Я вот реально не знаю где покупать одежду ? в ТРЦ типа берндовая одежда дорогая , а по качеству такая же паскудная как на рынке. Если кто подскажет где одеваться - я на самом деле буду очень благодарен ( плюсиками).В ТРЦ за то качество которое есть в дорогих магазинах имхо завышена цена, на базарах качество хромает еще больше.Обувь тоже под вопросом ,ладно есть по обуви крутые фирменные магазины и бренды ( meindl ), по одежде допустим тоже международные бренды джинсы Lee , Levi's и прочие там будет качество ,но по моему немного дороговато они у нас