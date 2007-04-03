Додано: Нед 06 гру, 2020 13:29

Shaman написав: а ментальность еще до сих пор сохранилась а ментальность еще до сих пор сохранилась

Ментальность очень сильно поменялась, но как-то частично. Получилось очень противоречиво, что изрядно мешает.Тот уровень жизни, который по сегодняшним меркам воспринимается как крайне низкий, тогда воспринимался как должное, ибо не знали, что может быть иначе. Если кто-то выделялся уровнем жизни, на него смотрели косо, и это в большинстве случаев было оправдано. Сейчас мы ринулись бороться за материальные блага, свое это стремление считаем нормальным, но на того, кто преуспел чуть больше все равно смотрим косо. Тут явное противоречие, мы попадаем в психологическую ловушку, взгляд из которой очень мешает трезво оценить ситуацию, в которой оказались.Такое же противоречие во взглядах на роль государства. С одной стороны хотим, чтобы был рынок и государство меньше вмешивалось в наши дела, но при этом требуем, чтобы оно всех накормило, желательно икрой.Из-за таких противоречий совершенно бессмысленно сравнивать цены и зарплаты. Абсолютно разные условия жизни и их восприятие. Я совсем не хочу возврата тех времен, но тогда была относительная гармония в восприятии мира. А сейчас мы хотим, чтобы нам кто-то дал все и сразу, очень страдая от того, что так не происходит. Именно поэтому нам плохо.Самое удивительное, когда люди состоявшиеся, которые смогли обеспечить себе действительно пристойный уровень жизни, совершенно не ценят свои собственные усилия, которые пришлось для этого приложить, и требуют от государства обеспечить такой же уровень жизни для всех остальных.Сделать счастливым человека, которому всего всегда мало - никаких денег не хватит