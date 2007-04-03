Автор77 написав:Ну фиг его знает, лично не был там, но по рассказам - когда у них тележки с акционным мясом на зал в Бедронках вывозят, наши почти что до мордобоя доходят. Это реально,без преувеличения. Дерутся. Знакомые девушки из Варшавы рассказывали, что по питанию ни в чем себе не отказывают, так как все покупают по акциям, выходят просто смешные по украинским меркам чеки. Не только по цене продуктов, но и по цене, к примеру, отдыха в Одессе ( одесское цена-качество вообще супертреш, на болгарском побережье в скромных аппартаментах можно уложиться в 200 евро за 10 дней с проездом и питанием , у нас за эти деньги разве что в каких -то трешовых ночлежках ночевать и питаться мивиной,в 4-х звездах с мега-отдыхом болгарские супер-отели за 300 евро, в Одессе это 2 звезды за такие деньги вероятно) -
похоже гривне еще девальвировать и девальвировать, может не быстро и не обвально, но потенциал есть.
В мене виходило в Польщі на проживання, без оренди і транспорту 300 зл. на місяць, тобто 10 зл. на день.
Shaman написав:а как иначе мог жить директор мясокомбината и его работники - за счет воровства мяса. а из чего тогда колбасу делали? давайте эти ностальгические воспоминания о том, что раньше трава была зеленей, не распространять на реалии жизни в Союзе.
Василь-Рівне написав: Згадав свої дитячі роки - це були 70 - і так звана епоха розвитого соціалізму. Так от, в ті часи я не знав що таке банан, апельсин, лимон, гранат, хурма, про сири брі та ковбасу фует і щось подібне я не пишу. Єдине, що ми з сестрою бачили і мали щастя їсти це мандарини і не тому, що вони були у вільному продажу в нашому райцентрі, а тому що татова сестра жила в Кутаїсі і кожен рік нам відправляла посилку з грузинськоми мандаринами - це було неймовірне щастя! Порівняно з тими часами ми живемо в продуктовому раю, але не цінимо того і є навіть ті, які ностальгують по тим жахливим часам! Не розумію цих людей !
Я еще вчера написал на ветке, куда отправилась дискуссия: "задача не ностальгивать о том, что никогда не вернется, а понять причины сегодняшней нищеты половины населения".
И знаете, что интересно - ни я, ни вы, ни большинство пишущих здесь сегодня не нуждаются, но о проблеме по самым скромным оценкам ООН 40% украинцев вы себе позволить написать не можете, и при этом еще пытаетесь пристыдить тех, кто это делает. Не розумію таку людину!
а если мы говорим о современном уровне жизни - то это совсем другой вопрос и другие причины. и одна из них - социалистический эксперимент, который проводился и у нас. эксперимент подтвердил нежизнеспособность модели, но 70 лет мы потеряли. а ментальность еще до сих пор сохранилась. плюс наш переходный период совпал с бурным развитием технологий во всем мире - так что 20 лет мы еще потеряли. последние годы шли в правильном направлении, опять 2 года отката до непонятного уровня - так и живем
но повторю свой ключевой посыл - нынешняя бедность - это роскошь по меркам союза.
Интересно - 96% испольуемой сегодня энергетики создано за 70 лет, "которые потеряли". При этом за 30, "которые нагоняли", лишь оставшиеся 4%.
Какой еще пример хотите рассмотреть? Жилье? Инфраструктура? Промышленность? Та даже ритейл, являющийся визитной карточкой современной экономики, не составлял бы сегодня и половины всего объема без недвижимости, построенной в "потерянные годы"...
Shaman написав: а ментальность еще до сих пор сохранилась
Ментальность кого - пенсионеров? Чем же, интересно, советская ментальность украинского пенсионера вредит экономике в то время, как рыночная ментальность французского пенсионера помогает экономике, если ни первый, ни второй не являются ее участниками, а лишь получателями социальной помощи?
Shaman написав: плюс наш переходный период совпал с бурным развитием технологий во всем мире - так что 20 лет мы еще потеряли
Польша ничего не теряла. Очень слабый аргумент
Shaman написав:но повторю свой ключевой посыл - нынешняя бедность - это роскошь по меркам союза.
Посыл, увы, пуст по содержанию. Давайте что-ли хотя бы количество бездомных сравним. Кстати, видели в СССР людей, рывшихся в мусорных баках? Или вы скажите, что это личный выбор каждого, и государство тут не причем?
Shaman написав:а ментальность еще до сих пор сохранилась
Ментальность очень сильно поменялась, но как-то частично. Получилось очень противоречиво, что изрядно мешает. Тот уровень жизни, который по сегодняшним меркам воспринимается как крайне низкий, тогда воспринимался как должное, ибо не знали, что может быть иначе. Если кто-то выделялся уровнем жизни, на него смотрели косо, и это в большинстве случаев было оправдано. Сейчас мы ринулись бороться за материальные блага, свое это стремление считаем нормальным, но на того, кто преуспел чуть больше все равно смотрим косо. Тут явное противоречие, мы попадаем в психологическую ловушку, взгляд из которой очень мешает трезво оценить ситуацию, в которой оказались. Такое же противоречие во взглядах на роль государства. С одной стороны хотим, чтобы был рынок и государство меньше вмешивалось в наши дела, но при этом требуем, чтобы оно всех накормило, желательно икрой. Из-за таких противоречий совершенно бессмысленно сравнивать цены и зарплаты. Абсолютно разные условия жизни и их восприятие. Я совсем не хочу возврата тех времен, но тогда была относительная гармония в восприятии мира. А сейчас мы хотим, чтобы нам кто-то дал все и сразу, очень страдая от того, что так не происходит. Именно поэтому нам плохо. Самое удивительное, когда люди состоявшиеся, которые смогли обеспечить себе действительно пристойный уровень жизни, совершенно не ценят свои собственные усилия, которые пришлось для этого приложить, и требуют от государства обеспечить такой же уровень жизни для всех остальных.
Сделать счастливым человека, которому всего всегда мало - никаких денег не хватит