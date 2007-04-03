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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:40

  zРадио написав:
  Shaman написав:но 70 лет мы потеряли.

Интересно - 96% испольуемой сегодня энергетики создано за 70 лет, "которые потеряли". При этом за 30, "которые нагоняли", лишь оставшиеся 4%.

Какой еще пример хотите рассмотреть? Жилье? Инфраструктура? Промышленность? Та даже ритейл, являющийся визитной карточкой современной экономики, не составлял бы сегодня и половины всего объема без недвижимости, построенной в "потерянные годы"...

  Shaman написав: а ментальность еще до сих пор сохранилась

Ментальность кого - пенсионеров? Чем же, интересно, советская ментальность украинского пенсионера вредит экономике в то время, как рыночная ментальность французского пенсионера помогает экономике, если ни первый, ни второй не являются ее участниками, а лишь получателями социальной помощи?
  Shaman написав: плюс наш переходный период совпал с бурным развитием технологий во всем мире - так что 20 лет мы еще потеряли

Польша ничего не теряла. Очень слабый аргумент
  Shaman написав:но повторю свой ключевой посыл - нынешняя бедность - это роскошь по меркам союза.


Посыл, увы, пуст по содержанию. Давайте что-ли хотя бы количество бездомных сравним. Кстати, видели в СССР людей, рывшихся в мусорных баках? Или вы скажите, что это личный выбор каждого, и государство тут не причем?


давайте детализировать
70 лет потерь - потеряно в социально-экономической организации общества. пока западные страны вырабатывали правила устройства общества - а в начале 20 века дикий капитализм в той же америке был похлеще, чем у нас - мы ставили свои эксперименты - наш результат известен.
мне как-то тут советовали прочитать
Дарона Аджемоглу, Джеймса Робинсона "Почему одни страны богатые, а другие бедные"
Прочитал, в целом согласен. и чтобы построить общество с более менее справедливыми правилами, нужно время, население должно к этому придти . Жаль, нет рецепта, как население этому научить(((
а поводу построенного в СССР - другие страны смогли это построить без планового социализма, так что, как Вы говорите - это не заслуга СССР - это время такое было. Плюс экстрактивные общества (термин из книги) как раз заточены - построить БАМ, построить много заводов тяжелых, - только как раз за счет благополучия населения;)

ментальность - все хотят жить хорошо, но это должен кто-то сделать. а общество рождается, когда доля людей, которые понимают свою ответственность за происходящее - достигает критической массы - процентов 40. опять же, как написал выше, толерантность к воровству, откатам - это тоже привет СССР.

20 лет после 91 - мы не строили общество, а пользовались крохами с пирога бурного развития в мире, особенно - в 2004-2012. а поляки с 91 года сразу взяли курс на построение правового общества, не так сильно были оболванены и понимали, что к чему. плюс к ним пошли инвестиции.

кстати, что Вы все критикуете да критикуете - предложите свое видение справедливого общества, где все не только равны в бедности, но и обеспечены материально :mrgreen:
Shaman
 
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