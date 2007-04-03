Додано: Нед 06 гру, 2020 18:40

zРадио написав: Shaman написав: но 70 лет мы потеряли.

но 70 лет мы потеряли.

Интересно - 96% испольуемой сегодня энергетики создано за 70 лет, "которые потеряли". При этом за 30, "которые нагоняли", лишь оставшиеся 4%.



Какой еще пример хотите рассмотреть? Жилье? Инфраструктура? Промышленность? Та даже ритейл, являющийся визитной карточкой современной экономики, не составлял бы сегодня и половины всего объема без недвижимости, построенной в "потерянные годы"...



Shaman написав: а ментальность еще до сих пор сохранилась

а ментальность еще до сих пор сохранилась

Ментальность кого - пенсионеров? Чем же, интересно, советская ментальность украинского пенсионера вредит экономике в то время, как рыночная ментальность французского пенсионера помогает экономике, если ни первый, ни второй не являются ее участниками, а лишь получателями социальной помощи?

Shaman написав: плюс наш переходный период совпал с бурным развитием технологий во всем мире - так что 20 лет мы еще потеряли

плюс наш переходный период совпал с бурным развитием технологий во всем мире - так что 20 лет мы еще потеряли

Польша ничего не теряла. Очень слабый аргумент

Shaman написав: но повторю свой ключевой посыл - нынешняя бедность - это роскошь по меркам союза. но повторю свой- нынешняя бедность - это роскошь по меркам союза.



Посыл, увы, пуст по содержанию. Давайте что-ли хотя бы количество бездомных сравним. Кстати, видели в СССР людей, рывшихся в мусорных баках? Или вы скажите, что это личный выбор каждого, и государство тут не причем? Интересно - 96% испольуемой сегодня энергетики создано за 70 лет, "которые потеряли". При этом за 30, "которые нагоняли", лишь оставшиеся 4%.Какой еще пример хотите рассмотреть? Жилье? Инфраструктура? Промышленность? Та даже ритейл, являющийся визитной карточкой современной экономики, не составлял бы сегодня и половины всего объема без недвижимости, построенной в "потерянные годы"...Ментальность кого - пенсионеров? Чем же, интересно, советская ментальность украинского пенсионера вредит экономике в то время, как рыночная ментальность французского пенсионера помогает экономике, если ни первый, ни второй не являются ее участниками, а лишь получателями социальной помощи?Польша ничего не теряла. Очень слабый аргументПосыл, увы, пуст по содержанию. Давайте что-ли хотя бы количество бездомных сравним. Кстати, видели в СССР людей, рывшихся в мусорных баках? Или вы скажите, что это личный выбор каждого, и государство тут не причем?

давайте детализировать70 лет потерь - потеряно в социально-экономической организации общества. пока западные страны вырабатывали правила устройства общества - а в начале 20 века дикий капитализм в той же америке был похлеще, чем у нас - мы ставили свои эксперименты - наш результат известен.мне как-то тут советовали прочитатьДарона Аджемоглу, Джеймса Робинсона "Почему одни страны богатые, а другие бедные"Прочитал, в целом согласен. и чтобы построить общество с более менее справедливыми правилами, нужно время, население должно к этому придти . Жаль, нет рецепта, как население этому научить(((а поводу построенного в СССР - другие страны смогли это построить без планового социализма, так что, как Вы говорите - это не заслуга СССР - это время такое было. Плюс экстрактивные общества (термин из книги) как раз заточены - построить БАМ, построить много заводов тяжелых, - только как раз за счет благополучия населения;)ментальность - все хотят жить хорошо, но это должен кто-то сделать. а общество рождается, когда доля людей, которые понимают свою ответственность за происходящее - достигает критической массы - процентов 40. опять же, как написал выше, толерантность к воровству, откатам - это тоже привет СССР.20 лет после 91 - мы не строили общество, а пользовались крохами с пирога бурного развития в мире, особенно - в 2004-2012. а поляки с 91 года сразу взяли курс на построение правового общества, не так сильно были оболванены и понимали, что к чему. плюс к ним пошли инвестиции.кстати, что Вы все критикуете да критикуете - предложите свое видение справедливого общества, где все не только равны в бедности, но и обеспечены материально