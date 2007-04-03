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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:40

  zРадио написав:
  Shaman написав:но 70 лет мы потеряли.

Интересно - 96% испольуемой сегодня энергетики создано за 70 лет, "которые потеряли". При этом за 30, "которые нагоняли", лишь оставшиеся 4%.

Какой еще пример хотите рассмотреть? Жилье? Инфраструктура? Промышленность? Та даже ритейл, являющийся визитной карточкой современной экономики, не составлял бы сегодня и половины всего объема без недвижимости, построенной в "потерянные годы"...

  Shaman написав: а ментальность еще до сих пор сохранилась

Ментальность кого - пенсионеров? Чем же, интересно, советская ментальность украинского пенсионера вредит экономике в то время, как рыночная ментальность французского пенсионера помогает экономике, если ни первый, ни второй не являются ее участниками, а лишь получателями социальной помощи?
  Shaman написав: плюс наш переходный период совпал с бурным развитием технологий во всем мире - так что 20 лет мы еще потеряли

Польша ничего не теряла. Очень слабый аргумент
  Shaman написав:но повторю свой ключевой посыл - нынешняя бедность - это роскошь по меркам союза.


Посыл, увы, пуст по содержанию. Давайте что-ли хотя бы количество бездомных сравним. Кстати, видели в СССР людей, рывшихся в мусорных баках? Или вы скажите, что это личный выбор каждого, и государство тут не причем?


давайте детализировать
70 лет потерь - потеряно в социально-экономической организации общества. пока западные страны вырабатывали правила устройства общества - а в начале 20 века дикий капитализм в той же америке был похлеще, чем у нас - мы ставили свои эксперименты - наш результат известен.
мне как-то тут советовали прочитать
Дарона Аджемоглу, Джеймса Робинсона "Почему одни страны богатые, а другие бедные"
Прочитал, в целом согласен. и чтобы построить общество с более менее справедливыми правилами, нужно время, население должно к этому придти . Жаль, нет рецепта, как население этому научить(((
а поводу построенного в СССР - другие страны смогли это построить без планового социализма, так что, как Вы говорите - это не заслуга СССР - это время такое было. Плюс экстрактивные общества (термин из книги) как раз заточены - построить БАМ, построить много заводов тяжелых, - только как раз за счет благополучия населения;)

ментальность - все хотят жить хорошо, но это должен кто-то сделать. а общество рождается, когда доля людей, которые понимают свою ответственность за происходящее - достигает критической массы - процентов 40. опять же, как написал выше, толерантность к воровству, откатам - это тоже привет СССР.

20 лет после 91 - мы не строили общество, а пользовались крохами с пирога бурного развития в мире, особенно - в 2004-2012. а поляки с 91 года сразу взяли курс на построение правового общества, не так сильно были оболванены и понимали, что к чему. плюс к ним пошли инвестиции.

кстати, что Вы все критикуете да критикуете - предложите свое видение справедливого общества, где все не только равны в бедности, но и обеспечены материально :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:05

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  zРадио написав:Кстати, видели в СССР людей, рывшихся в мусорных баках?

Чтоб рыться в мусорных баках - надо было сначала перебраться в город, получить там жильё, потерять и его и работу и после этого пойти рыться в мусорных баках.

Но проблема том что большую часть существования СССР жилье в городах было сильным дефицитом. Это раз. Два: чтобы рыться на помойках - там должно быть достаточно количество выкинутых продуктов или отходов которые можно потом взять на сдать на переработку вторсырья. Какие пункты вторсырья были в изобилии в советских городах? Какие выкинутые продукты в СССР, зеленый горошек и майонез кто-то будет в здравом уме выкидывать?

Так откуда тогда взяться бомжам на помойках? В 1933-34 по улицам Харькова ходили люди искавшие еду, но еды не помойках не было, её и в магазинах было мало.

Более того приехать куда-то просто так и там на месте искать работу - было совсем не просто. Мои тётки удрали из колхоза и завербовались на то ли завод, то ли стройку - потому что легально переехать они не могли.

К слову хочу напомнить про инвалидов просивших милостыню в электричках. Я их ещё застал в 70-х.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zРадио написав:Кстати, видели в СССР людей, рывшихся в мусорных баках?

Чтоб рыться в мусорных баках - надо было сначала перебраться в город, получить там жильё, потерять и его и работу и после этого пойти рыться в мусорных баках.

Но проблема том что большую часть существования СССР жилье в городах было сильным дефицитом. Это раз. Два: чтобы рыться на помойках - там должно быть достаточно количество выкинутых продуктов или отходов которые можно потом взять на сдать на переработку вторсырья. Какие пункты вторсырья были в изобилии в советских городах? Какие выкинутые продукты в СССР, зеленый горошек и майонез кто-то будет в здравом уме выкидывать?

Так откуда тогда взяться бомжам на помойках? В 1933-34 по улицам Харькова ходили люди искавшие еду, но еды не помойках не было, её и в магазинах было мало.

Элитные помойки изобилующие деликатесами достижение современной Украины и подспорье для пенсионеров.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:24

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  ruvex написав:Элитные помойки изобилующие деликатесами достижение современной Украины и подспорье для пенсионеров.

Ты говоришь так будто в советские времена пенсионеры жили шикарно или хотя бы просто в достатке. Особенно в селе.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:47

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ruvex написав:Элитные помойки изобилующие деликатесами достижение современной Украины и подспорье для пенсионеров.

Ты говоришь так будто в советские времена пенсионеры жили шикарно или хотя бы просто в достатке. Особенно в селе.

Я говорю, что сейчас 80% украинских пенсионеров получают пенсию, не превышающую уровня монетарной бедности (реального прожиточного минимума).
Это не сопоставимо даже со временем устойчивого распада союза.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:55

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  ruvex написав:Я говорю, что сейчас 80% украинских пенсионеров получают пенсию, не превышающую уровня монетарной бедности (реального прожиточного минимума).

Это не является свидетельством того что работающий человек сейчас живёт хуже чем при СССР.
Мы не про пенсионеров начали.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 07:40

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  vitaliy_berdinskikh написав:Это не является свидетельством того что работающий человек сейчас живёт хуже чем при СССР.

Работающий человек сейчас живет хуже, чем при СССР. Если, конечно, рассматривать в качестве работающего, например, шахтера, а не валютного спекулянта или торгаша (бизнесмена в смысле :D ). Но даже у валютного спекулянта или бизнесмена сейчас нет той «уверенности в завтрашнем дне», которая была у работающего человека в Советском Союзе. В том числе и относительно будущей пенсии, как естественного продолжения жизни любого работающего человека.
Впрочем это уже оффтоп.
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