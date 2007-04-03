гхм.. что в вашем понимании "средняя зп"?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:19
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:21
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Фахівець робочих спеціальностей зараз за рік може наскладати на авто, чи щось інше:
З лікарями складніше, в силу суспільного лицемірства вони часто змушені доганяти свої доходи часто в незаконний спосіб. Але це швидше проблема ментальності. Тіньовики та заробітчани вважають, що хтось має про них дбати із зарплатою в 10% від їхньої і то не за їх рахунок. Потрібна страхова медицина з пакетом послуг пропорційно внескам.
А то вже зараз колосальний дефіцит кадрів, навіть попри деякі зрушення в питаннях оплати медиків.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:40
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
К чему эти индуктивные размышления?
А я в 1982 году, будучи студентом, после месяца стройотряда отдал половину денег родителям, а на вторую месяц с друзьями гулял на Кавказе, в т.ч. с перелетом из Батуми в Сухуми на самолете (ну так, захотелось просто) и переплывом из Гагр в Сочи на кораблике. А на следующий год, после шахтной практики, поехал в Ялту. И что теперь, следует делать вывод, что все студенты в СССР на каникулах разъезжали по курортам?
Хотя..студентам, пожалуй, всегда хорошо, хоть с курортами, хоть без
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:41
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Чернобелый телевизор, очередь на телефон, отпуск в профсоюзном отеле если повезёт с путевкой.
Хрен его знает кто кому что разжевал.
И что, сантехник и врач сейчас плохо живут? Отказывают детям в покупке, живут от зарплаты до зарплаты?
В деинстдестриализирующей стране вымирают разве что токари.
В совке учили обращаться по имени-отчеству. Выканье с кривлянием и хамством не деляет тебя вежливым.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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