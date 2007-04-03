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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:19

  BIGor написав:..
Я живя в Украине на среднюю ЗП могу себе позволить отдых за границей на море 2 раза в год.

гхм.. что в вашем понимании "средняя зп"?
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:21

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  fokus написав:Пусть будет сантехник или врач.


Фахівець робочих спеціальностей зараз за рік може наскладати на авто, чи щось інше:
елітний підрозділ серед робітників — фахівці з фасадних робіт: за навички промислового альпінізму отримують не менше 67 тис. грн на місяць. У інших доходи скромніше: у середньому сантехніки та електрики заробляють близько 30 тис. грн на місяць, а доходи плиточників досягають 40 тис. грн. https://nv.ua/ukr/biz/economics/robitni ... 45603.html


З лікарями складніше, в силу суспільного лицемірства вони часто змушені доганяти свої доходи часто в незаконний спосіб. Але це швидше проблема ментальності. Тіньовики та заробітчани вважають, що хтось має про них дбати із зарплатою в 10% від їхньої і то не за їх рахунок. Потрібна страхова медицина з пакетом послуг пропорційно внескам.
А то вже зараз колосальний дефіцит кадрів, навіть попри деякі зрушення в питаннях оплати медиків.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:40

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  BIGor написав:Давайте приведу примеры из жизни:
Мои родители живя в СССР на среднюю ЗП смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть (в рамках границ СССР).
Я живя в Украине на среднюю ЗП могу себе позволить отдых за границей на море 2 раза в год.

К чему эти индуктивные размышления?
А я в 1982 году, будучи студентом, после месяца стройотряда отдал половину денег родителям, а на вторую месяц с друзьями гулял на Кавказе, в т.ч. с перелетом из Батуми в Сухуми на самолете (ну так, захотелось просто) и переплывом из Гагр в Сочи на кораблике. А на следующий год, после шахтной практики, поехал в Ялту. И что теперь, следует делать вывод, что все студенты в СССР на каникулах разъезжали по курортам? :-)
Хотя..студентам, пожалуй, всегда хорошо, хоть с курортами, хоть без :-)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:41

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  fokus написав:Ну да, ну да. Пресловутый интернет и смартфон?

Чернобелый телевизор, очередь на телефон, отпуск в профсоюзном отеле если повезёт с путевкой.
  fokus написав:Про молоко, хлеб, мясо и коммунальные услуги уже ж все разжевали

Хрен его знает кто кому что разжевал.
  fokus написав:Пусть будет сантехник или врач

И что, сантехник и врач сейчас плохо живут? Отказывают детям в покупке, живут от зарплаты до зарплаты?
  fokus написав:Можно было бы взять и инженеров, но они уже вымирают как вид в стремительно деиндустриализирующейся стране

В деинстдестриализирующей стране вымирают разве что токари.
  fokus написав:Явно не в "совке"

В совке учили обращаться по имени-отчеству. Выканье с кривлянием и хамством не деляет тебя вежливым.
Mind the gap.
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