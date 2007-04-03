Фахівець робочих спеціальностей зараз за рік може наскладати на авто, чи щось інше:
елітний підрозділ серед робітників — фахівці з фасадних робіт: за навички промислового альпінізму отримують не менше 67 тис. грн на місяць. У інших доходи скромніше: у середньому сантехніки та електрики заробляють близько 30 тис. грн на місяць, а доходи плиточників досягають 40 тис. грн. https://nv.ua/ukr/biz/economics/robitni ... 45603.html
З лікарями складніше, в силу суспільного лицемірства вони часто змушені доганяти свої доходи часто в незаконний спосіб. Але це швидше проблема ментальності. Тіньовики та заробітчани вважають, що хтось має про них дбати із зарплатою в 10% від їхньої і то не за їх рахунок. Потрібна страхова медицина з пакетом послуг пропорційно внескам. А то вже зараз колосальний дефіцит кадрів, навіть попри деякі зрушення в питаннях оплати медиків.
BIGor написав:Давайте приведу примеры из жизни: Мои родители живя в СССР на среднюю ЗП смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть (в рамках границ СССР). Я живя в Украине на среднюю ЗП могу себе позволить отдых за границей на море 2 раза в год.
К чему эти индуктивные размышления? А я в 1982 году, будучи студентом, после месяца стройотряда отдал половину денег родителям, а на вторую месяц с друзьями гулял на Кавказе, в т.ч. с перелетом из Батуми в Сухуми на самолете (ну так, захотелось просто) и переплывом из Гагр в Сочи на кораблике. А на следующий год, после шахтной практики, поехал в Ялту. И что теперь, следует делать вывод, что все студенты в СССР на каникулах разъезжали по курортам? Хотя..студентам, пожалуй, всегда хорошо, хоть с курортами, хоть без
BIGor написав:Давайте приведу примеры из жизни: Мои родители живя в СССР на среднюю ЗП смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть (в рамках границ СССР). Я живя в Украине на среднюю ЗП могу себе позволить отдых за границей на море 2 раза в год.
К чему эти индуктивные размышления? А я в 1982 году, будучи студентом, после месяца стройотряда отдал половину денег родителям, а на вторую месяц с друзьями гулял на Кавказе, в т.ч. с перелетом из Батуми в Сухуми на самолете (ну так, захотелось просто) и переплывом из Гагр в Сочи на кораблике. А на следующий год, после шахтной практики, поехал в Ялту. И что теперь, следует делать вывод, что все студенты в СССР на каникулах разъезжали по курортам? Хотя..студентам, пожалуй, всегда хорошо, хоть с курортами, хоть без
Вот видите, социальное неравенство было и в совке. Чьи-то дети отдыхали в Артеке в Крыму, а чьи-то в пионерлагере за своим городом в лучшем случае.