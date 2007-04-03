Додано: Пон 07 гру, 2020 13:40

BIGor написав: Давайте приведу примеры из жизни:

Мои родители живя в СССР на среднюю ЗП смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть (в рамках границ СССР).

Я живя в Украине на среднюю ЗП могу себе позволить отдых за границей на море 2 раза в год. Давайте приведу примеры из жизни:Мои родители живя в СССР на среднюю ЗП смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть (в рамках границ СССР).Я живя в Украине на среднюю ЗП могу себе позволить отдых за границей на море 2 раза в год.

К чему эти индуктивные размышления?А я в 1982 году, будучи студентом, после месяца стройотряда отдал половину денег родителям, а на вторую месяц с друзьями гулял на Кавказе, в т.ч. с перелетом из Батуми в Сухуми на самолете (ну так, захотелось просто) и переплывом из Гагр в Сочи на кораблике. А на следующий год, после шахтной практики, поехал в Ялту. И что теперь, следует делать вывод, что все студенты в СССР на каникулах разъезжали по курортам?Хотя..студентам, пожалуй, всегда хорошо, хоть с курортами, хоть без