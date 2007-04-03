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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 06:42

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  BIGor написав:Какие принципы и теории?
  tumos написав:Интересно было бы узнать в какой социальной нише были вы в эпоху "развитого социализма" ?

Давайте я переведу, раз с принципами непонятно. Коллега интересуется кем были ваши родители и кем являетесь вы. Может быть вы можете позволить себе отпуск два раза в год не потому что всем «жить стало лучше, жить стало веселее», а просто перешли в ту социальную нишу, в которой при «совке» была партноменклатура и мясники с торгашами?
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:12

  BIGor написав:
  sequence написав:
  BIGor написав:..
Я живя в Украине на среднюю ЗП могу себе позволить отдых за границей на море 2 раза в год.

гхм.. что в вашем понимании "средняя зп"?

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/

Дико извиняюсь, вы точно уверены, что зарабатывая 17 кгрн (500 евро) грязными, после налогов и стоимости жизни, остаются деньги на 2(!) поездки на моря в год?!!
Я бы из какого-то "простокредита" не выползал бы с таким доходом, проживая в собственном жилье
sequence
 
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