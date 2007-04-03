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Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 06:42
BIGor написав:
Какие принципы и теории?
tumos написав:
Интересно было бы узнать в какой социальной нише были вы в эпоху "развитого социализма" ?
Давайте я переведу, раз с принципами непонятно. Коллега интересуется кем были ваши родители и кем являетесь вы. Может быть вы можете позволить себе отпуск два раза в год не потому что всем «жить стало лучше, жить стало веселее», а просто перешли в ту социальную нишу, в которой при «совке» была партноменклатура и мясники с торгашами?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 09:12
Дико извиняюсь, вы точно уверены, что зарабатывая 17 кгрн (500 евро) грязными, после налогов и стоимости жизни, остаются деньги на 2(!) поездки на моря в год?!!
Я бы из какого-то "простокредита" не выползал бы с таким доходом, проживая в собственном жилье
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