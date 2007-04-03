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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 06:42

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  BIGor написав:Какие принципы и теории?
  tumos написав:Интересно было бы узнать в какой социальной нише были вы в эпоху "развитого социализма" ?

Давайте я переведу, раз с принципами непонятно. Коллега интересуется кем были ваши родители и кем являетесь вы. Может быть вы можете позволить себе отпуск два раза в год не потому что всем «жить стало лучше, жить стало веселее», а просто перешли в ту социальную нишу, в которой при «совке» была партноменклатура и мясники с торгашами?
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:12

  BIGor написав:
  sequence написав:
  BIGor написав:..
Я живя в Украине на среднюю ЗП могу себе позволить отдых за границей на море 2 раза в год.

гхм.. что в вашем понимании "средняя зп"?

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/

Дико извиняюсь, вы точно уверены, что зарабатывая 17 кгрн (500 евро) грязными, после налогов и стоимости жизни, остаются деньги на 2(!) поездки на моря в год?!!
Я бы из какого-то "простокредита" не выползал бы с таким доходом, проживая в собственном жилье
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:55

  tumos написав:Не понял что является бредом. Вы оперируете термином "социально равенство" - он является бредом ? Или мысль Маркса кажется в 19 томе собрания сочинений ? Я и задал вопрос, что вы вкладываете в понятие "социально равенство" ? Интересно было бы узнать в какой социальной нише были вы в эпоху "развитого социализма" ?

Вы пишете полный несвязный бред. Были в ссср лошки крестьяне и инженегры и остальные - партноменклатура, военные, мясники да торгаши.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:58

  sequence написав: Дико извиняюсь, вы точно уверены, что зарабатывая 17 кгрн (500 евро) грязными, после налогов и стоимости жизни, остаются деньги на 2(!) поездки на моря в год?!!
Я бы из какого-то "простокредита" не выползал бы с таким доходом, проживая в собственном жилье

Поражаюсь, когда вижу людей которые равно зарабатывают, но одни живут от зарплаты до зарплаты, а другие еще могут отложить на отдых на море заграницей 2 раза в год...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 09:59

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  sequence написав:Дико извиняюсь, вы точно уверены, что зарабатывая 17 кгрн (500 евро) грязными, после налогов и стоимости жизни, остаются деньги на 2(!) поездки на моря в год?!!

На Азов и какое-нибудь Коблево хватит. На Мальдивы даже на одну поездку - не всякий айтишник, судья или прокурор потянет с их тыщами баксов дохода.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:01

  fokus написав:
  BIGor написав:Какие принципы и теории?
  tumos написав:Интересно было бы узнать в какой социальной нише были вы в эпоху "развитого социализма" ?

Давайте я переведу, раз с принципами непонятно. Коллега интересуется кем были ваши родители и кем являетесь вы. Может быть вы можете позволить себе отпуск два раза в год не потому что всем «жить стало лучше, жить стало веселее», а просто перешли в ту социальную нишу, в которой при «совке» была партноменклатура и мясники с торгашами?

Родители инженеры в СССР, я офисный работник. Ну конечно за перекладывание бумажек в Украине платят больше чем в СССР инженерам.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sequence написав:Дико извиняюсь, вы точно уверены, что зарабатывая 17 кгрн (500 евро) грязными, после налогов и стоимости жизни, остаются деньги на 2(!) поездки на моря в год?!!

На Азов и какое-нибудь Коблево хватит. На Мальдивы даже на одну поездку - не всякий айтишник, судья или прокурор потянет с их тыщами баксов дохода.

У Вас только черное и белое - если средние варианты и дешево и качественно - та же Турция или Кипр.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:19

  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  sequence написав:Дико извиняюсь, вы точно уверены, что зарабатывая 17 кгрн (500 евро) грязными, после налогов и стоимости жизни, остаются деньги на 2(!) поездки на моря в год?!!

На Азов и какое-нибудь Коблево хватит. На Мальдивы даже на одну поездку - не всякий айтишник, судья или прокурор потянет с их тыщами баксов дохода.

У Вас только черное и белое - если средние варианты и дешево и качественно - та же Турция или Кипр.

Та я не утверждаю что только так. Но минимум на местное море хватит.

А оппонента послушать так зарабатывая 15000-17000 надо зубы на полку класть и пояс затягивать. Жрать надо меньше, и бухать - тогда на море больше останется :mrgreen:
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:56

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  BIGor написав:Родители инженеры в СССР, я офисный работник.

Странно..Мои родители тоже были инженерами - каждый год на море ездили. Не только на Азовское (это само собой - детей вывозили в луже поплескаться), но и Крым/Кавказ иногда. Один раз в год, правда (местные моря зимой не очень), но зато на 24 дня. Даже моя тещя, санитарка, которая копейки лишней в жизни не налевачила ("чтобы спать спокойно" (с)) и та может не каждый год, но регулярно в Крым ездила, хоть и бедненько жила, конечно. Мать-одиночка была, кстати.
Мы, видимо, в разных "совках" жили.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:58

  BIGor написав:..
У Вас только черное и белое - если средние варианты и дешево и качественно - та же Турция или Кипр.

вспомнился старый анекдот: "сантехник Сидоров изобрел простой способ получить миллион. Он предложил 10 тыщ лет работать дворником и ничего не есть".
Отдых в КипроТурциях нынче обойдется примерно в 1000 баксов. На два отдыха - 2000 баксов. ЗП месячная - 600 баксов. Это получается надо, 3,5 месячных ЗП скырдуваты. Вариант экстремального похудения не рассматривается
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