Додано: Вів 08 гру, 2020 10:56

BIGor написав: Родители инженеры в СССР, я офисный работник. Родители инженеры в СССР, я офисный работник.

Странно..Мои родители тоже были инженерами - каждый год на море ездили. Не только на Азовское (это само собой - детей вывозили в луже поплескаться), но и Крым/Кавказ иногда. Один раз в год, правда (местные моря зимой не очень), но зато на 24 дня. Даже моя тещя, санитарка, которая копейки лишней в жизни не налевачила ("чтобы спать спокойно" (с)) и та может не каждый год, но регулярно в Крым ездила, хоть и бедненько жила, конечно. Мать-одиночка была, кстати.Мы, видимо, в разных "совках" жили.