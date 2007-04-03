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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:07

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  sequence написав:Отдых в КипроТурциях нынче обойдется примерно в 1000 баксов. На два отдыха - 2000 баксов.

Не любитель пакетных туров, но насколько знаю минимальная единица - это одных на двоих и он как раз где-то в районе 1000 баксов.

За тыщу баксов на одного я могу в недешевой Великобритании отдохнуть. Это уже как раз на базе личного опыта любителя самостоятельных поездок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:11

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  fokus написав:Мои родители тоже были инженерами - каждый год на море ездили. Не только на Азовское (это само собой - детей вывозили в луже поплескаться), но и Крым/Кавказ иногда. Один раз в год, правда (местные моря зимой не очень), но зато на 24 дня. Даже моя тещя, санитарка, которая копейки лишней в жизни не налевачила ("чтобы спать спокойно" (с)) и та может не каждый год, но регулярно в Крым ездила, хоть и бедненько жила, конечно. Мать-одиночка была, кстати.
Мы, видимо, в разных "совках" жили.


Ты когда споришь - читай то с чем споришь.

У BIGor точно такой же опыт.
  BIGor написав:Мои родители живя в СССР на среднюю ЗП смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть (в рамках границ СССР).

Хочу лишь отметить что это был дешевый бюджетный отдых, что у BIGor, что у тебя, что у меня. Совершенно не то что можно получить в той же Турции или Египте.

Поехать сейчас бюджетно на Азов чтобы пожить в какой-то будке без кондиционера с туалетом системы дырка-в-полу может даже работник бюджетной сферы получающий чуть больше минимальной зарплаты. :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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  #<1 ... 59606162
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