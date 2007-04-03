|
|
|
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:07
sequence написав:
Отдых в КипроТурциях нынче обойдется примерно в 1000 баксов. На два отдыха - 2000 баксов.
Не любитель пакетных туров, но насколько знаю минимальная единица - это одных на двоих и он как раз где-то в районе 1000 баксов.
За тыщу баксов на одного я могу в недешевой Великобритании отдохнуть. Это уже как раз на базе личного опыта любителя самостоятельных поездок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2254
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 564 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:11
fokus написав:
Мои родители тоже были инженерами - каждый год на море ездили. Не только на Азовское (это само собой - детей вывозили в луже поплескаться), но и Крым/Кавказ иногда. Один раз в год, правда (местные моря зимой не очень), но зато на 24 дня. Даже моя тещя, санитарка, которая копейки лишней в жизни не налевачила ("чтобы спать спокойно" (с)) и та может не каждый год, но регулярно в Крым ездила, хоть и бедненько жила, конечно. Мать-одиночка была, кстати.
Мы, видимо, в разных "совках" жили.
Ты когда споришь - читай то с чем споришь.
У BIGor
точно такой же опыт.
BIGor написав:
Мои родители живя в СССР на среднюю ЗП смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть (в рамках границ СССР).
Хочу лишь отметить что это был дешевый бюджетный отдых, что у BIGor, что у тебя, что у меня. Совершенно не то что можно получить в той же Турции или Египте.
Поехать сейчас бюджетно на Азов чтобы пожить в какой-то будке без кондиционера с туалетом системы дырка-в-полу
может даже работник бюджетной сферы получающий чуть больше минимальной зарплаты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2254
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 564 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|69123
|194878783
|
|
|9
|30673
|
|
|31
|4966
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|