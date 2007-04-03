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рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60616263>
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:07

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  sequence написав:Отдых в КипроТурциях нынче обойдется примерно в 1000 баксов. На два отдыха - 2000 баксов.

Не любитель пакетных туров, но насколько знаю минимальная единица - это одных на двоих и он как раз где-то в районе 1000 баксов.

За тыщу баксов на одного я могу в недешевой Великобритании отдохнуть. Это уже как раз на базе личного опыта любителя самостоятельных поездок.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:11

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  fokus написав:Мои родители тоже были инженерами - каждый год на море ездили. Не только на Азовское (это само собой - детей вывозили в луже поплескаться), но и Крым/Кавказ иногда. Один раз в год, правда (местные моря зимой не очень), но зато на 24 дня. Даже моя тещя, санитарка, которая копейки лишней в жизни не налевачила ("чтобы спать спокойно" (с)) и та может не каждый год, но регулярно в Крым ездила, хоть и бедненько жила, конечно. Мать-одиночка была, кстати.
Мы, видимо, в разных "совках" жили.


Ты когда споришь - читай то с чем споришь.

У BIGor точно такой же опыт.
  BIGor написав:Мои родители живя в СССР на среднюю ЗП смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть (в рамках границ СССР).

Хочу лишь отметить что это был дешевый бюджетный отдых, что у BIGor, что у тебя, что у меня. Совершенно не то что можно получить в той же Турции или Египте.

Поехать сейчас бюджетно на Азов чтобы пожить в какой-то будке без кондиционера с туалетом системы дырка-в-полу может даже работник бюджетной сферы получающий чуть больше минимальной зарплаты. :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:54

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sequence написав:Отдых в КипроТурциях нынче обойдется примерно в 1000 баксов. На два отдыха - 2000 баксов.

Не любитель пакетных туров, но насколько знаю минимальная единица - это одных на двоих и он как раз где-то в районе 1000 баксов.

За тыщу баксов на одного я могу в недешевой Великобритании отдохнуть. Это уже как раз на базе личного опыта любителя самостоятельных поездок.

уж не знаю, где и как вы будете тусить в Британии две недели на косарь, разве что в стиле неудачника из "Орел-Решка": хостелы, фастфуды у пакистанцев, активные пешие прогулки десятками км и т.д.
я по Италии в свое время электричками наездился, enough
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:58

  sequence написав:
  BIGor написав:..
У Вас только черное и белое - если средние варианты и дешево и качественно - та же Турция или Кипр.

вспомнился старый анекдот: "сантехник Сидоров изобрел простой способ получить миллион. Он предложил 10 тыщ лет работать дворником и ничего не есть".
Отдых в КипроТурциях нынче обойдется примерно в 1000 баксов. На два отдыха - 2000 баксов. ЗП месячная - 600 баксов. Это получается надо, 3,5 месячных ЗП скырдуваты. Вариант экстремального похудения не рассматривается

А чего считаете цены на отдых на двоих - а ЗП месячная одного?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:05

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты когда споришь - читай то с чем споришь.

Ты когда тычешь - перечитывай шевеля губами
  BIGor написав:Мои родители живя в СССР на среднюю ЗП смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть

Разницу между "живя в СССР смогли только один раз" и "могли только раз в год" улавливаешь?
Но если BIGor неточно выразил свою мысль - ты то чего со своими поправками лезешь? Пусть он и поправляет.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:05

  sequence написав: уж не знаю, где и как вы будете тусить в Британии две недели на косарь, разве что в стиле неудачника из "Орел-Решка": хостелы, фастфуды у пакистанцев, активные пешие прогулки десятками км и т.д.
я по Италии в свое время электричками наездился, enough

Великобритания это не только Лондон :wink:
Ну и отдых в Великобритании это немного не то как выглядит отдых в турциях-египтах. Пролежать две недели на пляже - даже незнаю получится ли. А вот активные пешие прогулки это не от экономии, а это как раз то что нужно для отдыха там. Электрички, к слову, совсем не дешевы. Лучше автобусами.

А, ну и да. Мы ж тут вообще-то не письками мерялись, а сравнивали с СССР.

Представить советского туриста поехавшего в Великобританию - это что-то из слабонаучной фантастики.

Из всей моей большой семьи включая дядек и тётек при СССР за границу, при том не дальнюю, а ближнюю (Чехословакия), съездил аж один человек. И то возможно тут сыграло роль то что он единсвенный кто был членом КПСС.

Мой ребенок поехал за границу когда я ещё не работал в полугосударственной компании и не имел каких-то прям больших доходов.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Вів 08 гру, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:11

  fokus написав:
  BIGor написав:Мои родители живя в СССР на среднюю ЗП смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть

Разницу между "живя в СССР смогли только один раз" и "могли только раз в год" улавливаешь?
Но если BIGor неточно выразил свою мысль - ты то чего со своими поправками лезешь? Пусть он и поправляет.

Формулировка "смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть" верна. Она не подразумевает ежегодные поездки на море.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:30

  BIGor написав:..
А чего считаете цены на отдых на двоих - а ЗП месячная одного?

не знаю чего.. Возможно, потому что считаю полные две недели по системе "усьо уключэно" в отеле не ниже 4 зирочок в сезон.
Если стоит задача отдохнуть "дикарем" или автостопом, или в феврале в Анталье, то чур я не с вами
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:32

  sequence написав:
  BIGor написав:..
А чего считаете цены на отдых на двоих - а ЗП месячная одного?

не знаю чего.. Возможно, потому что считаю полные две недели по системе "усьо уключэно" в отеле не ниже 4 зирочок в сезон.
Если стоит задача отдохнуть "дикарем" или автостопом, или в феврале в Анталье, то чур я не с вами

Тогда все понятно. В совке гостиница "Соловки" без звезд и гор. воды. и Кипр 5 звезд, олл-инклюзив. Классное сравнение, верной дорогой идете тов. sequence.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:41

  BIGor написав:..
..верной дорогой идете тов. sequence.

Ну да, верной. Отдых в СССР не был какой-то финансовой катастрофой для большинства населения, что тупо не знали, куда деть бабло, маринуя его на сберкнижках, что по итогу сгорело. Как то поприжимистей народ был, кажется. Тем не менее у меня все родичи из райцентра Полтавской области, работая на сырзаводе и ЖД, регулярно посещали разные курорты и санатории. Это не обязательно море - может быть, условный Кисловодск или еще какие-то лечебные воды.
Не могли в Египет-Турцию попасть? Ну, такое. В то время, кажется, туда особо никто не ездил - ни немцы, ни русские, ни скандинавы, но это не точно. Явно не хватало тогда интернета
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