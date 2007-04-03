Додано: Вів 08 гру, 2020 13:05

sequence написав: уж не знаю, где и как вы будете тусить в Британии две недели на косарь, разве что в стиле неудачника из "Орел-Решка": хостелы, фастфуды у пакистанцев, активные пешие прогулки десятками км и т.д.

я по Италии в свое время электричками наездился, enough уж не знаю, где и как вы будете тусить в Британии две недели на косарь, разве что в стиле неудачника из "Орел-Решка": хостелы, фастфуды у пакистанцев, активные пешие прогулки десятками км и т.д.я по Италии в свое время электричками наездился, enough

Великобритания это не только ЛондонНу и отдых в Великобритании это немного не то как выглядит отдых в турциях-египтах. Пролежать две недели на пляже - даже незнаю получится ли. А вот активные пешие прогулки это не от экономии, а это как раз то что нужно для отдыха там. Электрички, к слову, совсем не дешевы. Лучше автобусами.А, ну и да. Мы ж тут вообще-то не письками мерялись, а сравнивали с СССР.Представить советского туриста поехавшего в Великобританию - это что-то из слабонаучной фантастики.Из всей моей большой семьи включая дядек и тётек при СССР за границу, при том не дальнюю, а ближнюю (Чехословакия), съездил ажчеловек. И то возможно тут сыграло роль то что он единсвенный кто был членом КПСС.Мой ребенок поехал за границу когда я ещё не работал в полугосударственной компании и не имел каких-то прям больших доходов.