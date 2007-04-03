|
|
|
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:07
sequence написав:
Отдых в КипроТурциях нынче обойдется примерно в 1000 баксов. На два отдыха - 2000 баксов.
Не любитель пакетных туров, но насколько знаю минимальная единица - это одных на двоих и он как раз где-то в районе 1000 баксов.
За тыщу баксов на одного я могу в недешевой Великобритании отдохнуть. Это уже как раз на базе личного опыта любителя самостоятельных поездок.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2255
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 564 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:11
fokus написав:
Мои родители тоже были инженерами - каждый год на море ездили. Не только на Азовское (это само собой - детей вывозили в луже поплескаться), но и Крым/Кавказ иногда. Один раз в год, правда (местные моря зимой не очень), но зато на 24 дня. Даже моя тещя, санитарка, которая копейки лишней в жизни не налевачила ("чтобы спать спокойно" (с)) и та может не каждый год, но регулярно в Крым ездила, хоть и бедненько жила, конечно. Мать-одиночка была, кстати.
Мы, видимо, в разных "совках" жили.
Ты когда споришь - читай то с чем споришь.
У BIGor
точно такой же опыт.
BIGor написав:
Мои родители живя в СССР на среднюю ЗП смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть (в рамках границ СССР).
Хочу лишь отметить что это был дешевый бюджетный отдых, что у BIGor, что у тебя, что у меня. Совершенно не то что можно получить в той же Турции или Египте.
Поехать сейчас бюджетно на Азов чтобы пожить в какой-то будке без кондиционера с туалетом системы дырка-в-полу
может даже работник бюджетной сферы получающий чуть больше минимальной зарплаты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2255
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 564 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:54
vitaliy_berdinskikh написав: sequence написав:
Отдых в КипроТурциях нынче обойдется примерно в 1000 баксов. На два отдыха - 2000 баксов.
Не любитель пакетных туров, но насколько знаю минимальная единица - это одных на двоих и он как раз где-то в районе 1000 баксов.
За тыщу баксов на одного я могу в недешевой Великобритании отдохнуть. Это уже как раз на базе личного опыта любителя самостоятельных поездок.
уж не знаю, где и как вы будете тусить в Британии две недели на косарь, разве что в стиле неудачника из "Орел-Решка": хостелы, фастфуды у пакистанцев, активные пешие прогулки десятками км и т.д.
я по Италии в свое время электричками наездился, enough
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4243
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 881 раз.
- Подякували: 1100 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 гру, 2020 12:58
sequence написав: BIGor написав:
..
У Вас только черное и белое - если средние варианты и дешево и качественно - та же Турция или Кипр.
вспомнился старый анекдот: "сантехник Сидоров изобрел простой способ получить миллион. Он предложил 10 тыщ лет работать дворником и ничего не есть".
Отдых в КипроТурциях нынче обойдется примерно в 1000 баксов
. На два отдыха - 2000 баксов
. ЗП месячная - 600 баксов
. Это получается надо, 3,5 месячных ЗП скырдуваты. Вариант экстремального похудения не рассматривается
А чего считаете цены на отдых на двоих - а ЗП месячная одного?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4176
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:05
vitaliy_berdinskikh написав:
Ты когда споришь - читай то с чем споришь.
Ты когда тычешь - перечитывай шевеля губами
BIGor написав:
Мои родители живя в СССР
на среднюю ЗП смогли только один раз
себе позволить съездить на море отдохнуть
Разницу между "живя в СССР смогли только один раз" и "могли только раз в год" улавливаешь?
Но если BIGor
неточно выразил свою мысль - ты то чего со своими поправками лезешь? Пусть он и поправляет.
-
fokus
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 19.03.16
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:05
sequence написав:
уж не знаю, где и как вы будете тусить в Британии две недели на косарь, разве что в стиле неудачника из "Орел-Решка": хостелы, фастфуды у пакистанцев, активные пешие прогулки десятками км и т.д.
я по Италии в свое время электричками наездился, enough
Великобритания это не только Лондон
Ну и отдых в Великобритании это немного не то как выглядит отдых в турциях-египтах. Пролежать две недели на пляже - даже незнаю получится ли. А вот активные пешие прогулки это не от экономии, а это как раз то что нужно для отдыха там. Электрички, к слову, совсем не дешевы. Лучше автобусами.
А, ну и да. Мы ж тут вообще-то не письками мерялись, а сравнивали с СССР.
Представить советского туриста поехавшего в Великобританию - это что-то из слабонаучной фантастики.
Из всей моей большой семьи включая дядек и тётек при СССР за границу, при том не дальнюю, а ближнюю (Чехословакия), съездил аж один
человек. И то возможно тут сыграло роль то что он единсвенный кто был членом КПСС.
Мой ребенок поехал за границу когда я ещё не работал в полугосударственной компании и не имел каких-то прям больших доходов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 2255
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 564 раз.
- Подякували: 334 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:11
fokus написав: BIGor написав:
Мои родители живя в СССР
на среднюю ЗП смогли только один раз
себе позволить съездить на море отдохнуть
Разницу между "живя в СССР смогли только один раз" и "могли только раз в год" улавливаешь?
Но если BIGor
неточно выразил свою мысль - ты то чего со своими поправками лезешь? Пусть он и поправляет.
Формулировка "смогли только один раз себе позволить съездить на море отдохнуть"
верна. Она не подразумевает ежегодные поездки на море.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4176
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:30
BIGor написав:
..
А чего считаете цены на отдых на двоих - а ЗП месячная одного?
не знаю чего.. Возможно, потому что считаю полные две недели по системе "усьо уключэно" в отеле не ниже 4 зирочок в сезон.
Если стоит задача отдохнуть "дикарем" или автостопом, или в феврале в Анталье, то чур я не с вами
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4243
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 881 раз.
- Подякували: 1100 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:32
sequence написав: BIGor написав:
..
А чего считаете цены на отдых на двоих - а ЗП месячная одного?
не знаю чего.. Возможно, потому что считаю полные две недели по системе "усьо уключэно" в отеле не ниже 4 зирочок в сезон.
Если стоит задача отдохнуть "дикарем" или автостопом, или в феврале в Анталье, то чур я не с вами
Тогда все понятно. В совке гостиница "Соловки" без звезд и гор. воды. и Кипр 5 звезд, олл-инклюзив. Классное сравнение, верной дорогой идете тов. sequence
.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4176
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 706 раз.
- Подякували: 895 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 гру, 2020 13:41
BIGor написав:
..
..верной дорогой идете тов. sequence
.
Ну да, верной. Отдых в СССР не был какой-то финансовой катастрофой для большинства населения, что тупо не знали, куда деть бабло, маринуя его на сберкнижках, что по итогу сгорело. Как то поприжимистей народ был, кажется. Тем не менее у меня все родичи из райцентра Полтавской области, работая на сырзаводе и ЖД, регулярно посещали разные курорты и санатории. Это не обязательно море - может быть, условный Кисловодск или еще какие-то лечебные воды.
Не могли в Египет-Турцию попасть? Ну, такое. В то время, кажется, туда особо никто не ездил - ни немцы, ни русские, ни скандинавы, но это не точно. Явно не хватало тогда интернета
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4243
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 881 раз.
- Подякували: 1100 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex_TT
, vitaliian
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|69134
|194882442
|
|
|9
|30675
|
|
|31
|4968
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|