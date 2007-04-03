Не могу понять вы в СССР жили и сколько было вам лет тогда ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:07
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:13
Куда подевались, например, шахтеры, сталевары, нефтяники, строители БАМа, Саяно-Шушенской, Старооколького электрометаллургического комбината. Вы можете допустить мысль, что зарплата перечисленной категории была значительно выше, чем у партноменклатуры, военных ?
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