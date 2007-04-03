BIGor написав:Вы пишете полный несвязный бред. Были в ссср лошки крестьяне и инженегры и остальные - партноменклатура, военные, мясники да торгаши.
Куда подевались, например, шахтеры, сталевары, нефтяники, строители БАМа, Саяно-Шушенской, Старооколького электрометаллургического комбината. Вы можете допустить мысль, что зарплата перечисленной категории была значительно выше, чем у партноменклатуры, военных ?
BIGor написав:Вы пишете полный несвязный бред. Были в ссср лошки крестьяне и инженегры и остальные - партноменклатура, военные, мясники да торгаши.
Куда подевались, например, шахтеры, сталевары, нефтяники, строители БАМа, Саяно-Шушенской, Старооколького электрометаллургического комбината. Вы можете допустить мысль, что зарплата перечисленной категории была значительно выше, чем у партноменклатуры, военных ?
Так сейчас есть вообще миллиардеры, причем не в гривне. У них дома в лондонах.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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А причем здесь ностальгия ? По сути статьи. Есть там конечно следующая статистическая ремарка: средняя зарплата в СССР учитывалась по доходам рабочего «класса». При ее подсчете исключались зарплаты работников администраций и руководителей. Сейчас же считают по общей сумме – и богатых, и бедных. Но то такое. Насколько эти сравнительные расчеты учитывают распределение из общественных фондов потребления в общем доходе граждан ? http://istmat.info/node/20551 За величину показателей в таблицах ничего сказать не могу. Но смысл понятен.