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Вести с полей. Продуктовые
рынки в валютном контексте

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:07

  BIGor написав:Родители инженеры в СССР, я офисный работник. Ну конечно за перекладывание бумажек в Украине платят больше чем в СССР инженерам.

Не могу понять вы в СССР жили и сколько было вам лет тогда ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:13

  BIGor написав:Вы пишете полный несвязный бред. Были в ссср лошки крестьяне и инженегры и остальные - партноменклатура, военные, мясники да торгаши.

Куда подевались, например, шахтеры, сталевары, нефтяники, строители БАМа, Саяно-Шушенской, Старооколького электрометаллургического комбината. Вы можете допустить мысль, что зарплата перечисленной категории была значительно выше, чем у партноменклатуры, военных ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:25

  tumos написав:
  BIGor написав:Вы пишете полный несвязный бред. Были в ссср лошки крестьяне и инженегры и остальные - партноменклатура, военные, мясники да торгаши.

Куда подевались, например, шахтеры, сталевары, нефтяники, строители БАМа, Саяно-Шушенской, Старооколького электрометаллургического комбината. Вы можете допустить мысль, что зарплата перечисленной категории была значительно выше, чем у партноменклатуры, военных ?

Так сейчас есть вообще миллиардеры, причем не в гривне. У них дома в лондонах.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:59

как вовремя попалась на глаза статья)))

читаем и вспоминаем, какую страну потеряли :mrgreen:

В СССР было жить дешевле? Подсчеты для тех, кто ностальгирует

Много параметров сравнивают.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 01:28

  Shaman написав:как вовремя попалась на глаза статья)))

читаем и вспоминаем, какую страну потеряли :mrgreen:

В СССР было жить дешевле? Подсчеты для тех, кто ностальгирует

Много параметров сравнивают.

А причем здесь ностальгия ?
По сути статьи. Есть там конечно следующая статистическая ремарка:
средняя зарплата в СССР учитывалась по доходам рабочего «класса». При ее подсчете исключались зарплаты работников администраций и руководителей. Сейчас же считают по общей сумме – и богатых, и бедных.
Но то такое.
Насколько эти сравнительные расчеты учитывают распределение из общественных фондов потребления в общем доходе граждан ?
http://istmat.info/node/20551
За величину показателей в таблицах ничего сказать не могу. Но смысл понятен.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 08:06

Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

  Shaman написав:читаем и вспоминаем, какую страну потеряли

Потеряли страну - мирового лидера, в которой была пресловутая уверенность в завтрашнем дне. Сытом завтрашнем дне, в котором можно было рожать детей и не бояться старости. Спустя 30 лет имеем примерно тот же самый уровень удовлетворения основных потребностей (с поправкой на технический прогресс, естественно, с интернетами и гаджетами) и беднейшую страну Европы с по сути внешним управлением, живущую от кредита до кредита, с вымирающим и стремительно тикающем кто-куда населением, имеющим устойчивую уверенность, что завтра здесь лучше не будет. Настроения молодежи очень четко это демонстрируют.
Повторюсь, вопрос не в том, что при СССР было (ли?) лучше. Проблема в том, что спустя 30 лет принципиально лучше не стало. И то, что богатым и здоровым сейчас лучше, чем при СССР с лихвой компенсируется тем, что стало хуже бедным и больным.

PS. То, что спустя 30 лет вообще возникает вопрос лучше ли сейчас жить, чем было при СССР - уже само по себе показатель.

PPS. По-моему совсем жуткий офтоп уже пошел. Надо заканчивать политсрач в продовольственно-валютной ветке :-)
fokus
 
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