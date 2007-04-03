Не могу понять вы в СССР жили и сколько было вам лет тогда ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:07
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:13
Куда подевались, например, шахтеры, сталевары, нефтяники, строители БАМа, Саяно-Шушенской, Старооколького электрометаллургического комбината. Вы можете допустить мысль, что зарплата перечисленной категории была значительно выше, чем у партноменклатуры, военных ?
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:25
Так сейчас есть вообще миллиардеры, причем не в гривне. У них дома в лондонах.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 гру, 2020 21:59
как вовремя попалась на глаза статья)))
читаем и вспоминаем, какую страну потеряли
Много параметров сравнивают.
Додано: Сер 09 гру, 2020 01:28
А причем здесь ностальгия ?
По сути статьи. Есть там конечно следующая статистическая ремарка:
средняя зарплата в СССР учитывалась по доходам рабочего «класса». При ее подсчете исключались зарплаты работников администраций и руководителей. Сейчас же считают по общей сумме – и богатых, и бедных.
Но то такое.
Насколько эти сравнительные расчеты учитывают распределение из общественных фондов потребления в общем доходе граждан ?
За величину показателей в таблицах ничего сказать не могу. Но смысл понятен.
Додано: Сер 09 гру, 2020 08:06
Re: Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Потеряли страну - мирового лидера, в которой была пресловутая уверенность в завтрашнем дне. Сытом завтрашнем дне, в котором можно было рожать детей и не бояться старости. Спустя 30 лет имеем примерно тот же самый уровень удовлетворения основных потребностей (с поправкой на технический прогресс, естественно, с интернетами и гаджетами) и беднейшую страну Европы с по сути внешним управлением, живущую от кредита до кредита, с вымирающим и стремительно тикающем кто-куда населением, имеющим устойчивую уверенность, что завтра здесь лучше не будет. Настроения молодежи очень четко это демонстрируют.
Повторюсь, вопрос не в том, что при СССР было (ли?) лучше. Проблема в том, что спустя 30 лет принципиально лучше не стало. И то, что богатым и здоровым сейчас лучше, чем при СССР с лихвой компенсируется тем, что стало хуже бедным и больным.
PS. То, что спустя 30 лет вообще возникает вопрос лучше ли сейчас жить, чем было при СССР - уже само по себе показатель.
PPS. По-моему совсем жуткий офтоп уже пошел. Надо заканчивать политсрач в продовольственно-валютной ветке
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